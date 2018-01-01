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Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция

Инжекум, Турция
от
€228,690
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9
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О комплексе

Резиденция располагает открытыми бассейнами, аквапарком, танцующими фонтанами, декоративными бассейнами, джакузи, спа-центром, крытым бассейном с подогревом, фитнес-центром, детским клубом, кафе, ресторанами и барами, рестораном и баром на крыше с панорамным видом, ночным клубом, магазинами и аптекой, зоной барбекю, собственным пляжем, детскими площадками, полем для мини-гольфа, баскетбольной и волейбольной площадками, зонами отдыха, парковкой.

Окончание строительства - 30 июня 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Центр Авсаллара - 3 км
  • Центр Алании - 25 км
  • Аэропорт Газипаша - 70 км
  • Аэропорт Анталии - 100 км
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€228,690
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