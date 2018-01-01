Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция

Резиденция располагает открытыми бассейнами, аквапарком, танцующими фонтанами, декоративными бассейнами, джакузи, спа-центром, крытым бассейном с подогревом, фитнес-центром, детским клубом, кафе, ресторанами и барами, рестораном и баром на крыше с панорамным видом, ночным клубом, магазинами и аптекой, зоной барбекю, собственным пляжем, детскими площадками, полем для мини-гольфа, баскетбольной и волейбольной площадками, зонами отдыха, парковкой.
Окончание строительства - 30 июня 2025 года.Расположение и объекты поблизости