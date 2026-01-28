Жилой комплекс Студии с гардеробной в комплексе Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Студия в комплексе Sun Maria Beach
Видео квартир вышлем по запросу.
Квартира студия с гардеробной, площадью 46 м2 на 7-ом этаже.
Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в 350 метрах в районе Эрдемли.
Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузлами, межкомнатные двери и т.д.
Район Эрдемли активно застраивается, наполняется новейшими комплексами и все больше привлекает инвесторов. Широкая береговая линия, поблизости парки и прогулочные зоны, а в пешей доступности магазины и супермаркеты.
Окончание строительства: сдан в 4-ом квартале 2025 года
Инфраструктура:
