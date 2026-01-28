  1. Realting.com
Жилой комплекс Студии с гардеробной в комплексе Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Эрдемли, Турция
от
$41,351
13
ID: 33252
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Студия в комплексе Sun Maria Beach

Видео квартир вышлем по запросу.
Квартира студия с гардеробной, площадью 46 м2 на 7-ом этаже.

Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в 350 метрах в районе  Эрдемли.

Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузлами, межкомнатные двери и т.д.

Район Эрдемли активно застраивается, наполняется новейшими комплексами и все больше привлекает инвесторов. Широкая береговая линия, поблизости парки и прогулочные зоны, а в пешей доступности магазины и супермаркеты.

Окончание строительства: сдан в 4-ом квартале 2025 года


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Водные горки
  • Сауна
  • Турецкий хаммам
  • Спортзал
  • Беседки
  • Зона для барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Парковка
  • Электрогенератор
  • Видеонаблюдение 7/24
  • Охрана 7/24
  • Благоустроенная территория комплекса


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Транспорт
Досуг

