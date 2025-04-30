Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция

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Резиденция располагает крытым бассейном, сауной и парной, тренажерным залом, гаражом, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 2024 год.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт Стамбула - 35 минут
Торговый центр - 17 минут
Станция метро - 1 минута
Университет - 14 минут
Клиника…
Предлагаются светлые виллы с панорамными видами и садами.
Резиденция располагает торговым центром, детскими площадками, пешеходными и беговыми дорожками, озером, бассейном и тренажерным залом, парками и садами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в курортном городке Мум…
ANTA Home Neon - яркая современная резиденция. Апартаменты, инфраструктура и управляющая компания - все здесь продумано так, чтобы обеспечить растущий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду.
Инфраструктура
подземный гараж
закрытая территория
фитнес-центр
магазин, кафе и ресторан
Окон…