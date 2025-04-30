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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция

Аланья, Турция
от
$169,718
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11
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Описание Описание
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ID: 23353
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417724
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

О комплексе

Особенности проекта:

  • Открытый/закрытый бассейн
  • Генератор
  • Барбекю
  • Высокоскоростные лифты
  • Зона для фотографий на открытом воздух
  • Телевизионная спутниковая тарелка
  • Детская игровая площадка
  • Беспроводной доступ в Интерне
  • Тренажерный зал
  • Игровая комнат
  • Кинотеатр на открытом воздухе
  • Специальная зона для мытья животных
  • Зона автомойки
  • Сауна
  • Массажный кабинет
  • Хобби -сад
  • Бар у бассейна
  • Лаунж-зона на открытом воздухе
  • Поле для мини-гольфа
  • Фитнес-зал
  • Батутная детская площадка
  • Бильярдная
  • Зал для переговоров
  • Парковка для велосипедов
  • Открытая парковка
  • Охрана 24/7
  • Камеры видеонаблюдения

Окончание строительства - июнь 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Американские панельные межкомнатные двери
  • Пластиковые окна с двойным остеклением
  • Гранитный керамический пол
  • Кухонные шкафы
  • Гранитные кухонные столешницы
Расположение и объекты поблизости
  • 2 км до моря (трансфер до моря)
  • 300 метров до рынков
  • 500 метров до ветеринарной клиники

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$169,718
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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