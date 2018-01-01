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Новая резиденция с бассейном и террасами, Аксу, Турция

Муратпаша, Турция
от
€266,000
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном 194 м2, ухоженным садом, фитнес-центром, сауной, крытой парковкой, охраной, беседкой и террасами.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 6,3 км
  • Песчаные пляжи - 7 км
  • Торговый центр - 8,7 км
  • Древний город Перге - 12,8 км
Местонахождение новостройки
Муратпаша, Турция

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Новая резиденция с бассейном и террасами, Аксу, Турция
Муратпаша, Турция
от
€266,000
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property представляет масштабный проект реконструкции старинной судоходной верфи, расположенный в историческом центре Стамбула на берегу бухты «Золотой рог». Уникальность проекта – в органичном сочетании ультрасовременных зданий  с легендарными производственными помещениями судостроительной верфи, возраст которых превышает шесть столетий.Проект расположен в престижном районе европейской части Стамбула – Бейоглу. В пределах 10 минут езды на автомобиле находятся достопримечательности города – Дворец Долмабахче, Галатская башня, Мечеть Сулеймание и пристань Karaköy, откуда регулярно отправляются паромы по Босфору. Ближайшая станция метро находится в 15-ти минутах ходьбы. До нового международного аэропорта – около 40 минут на автомобиле.Проект занимает площадь 242 000 м2 и представляет собой целый квартал, включающий отели, офисные помещения, торговые центры, магазины, кафе, рестораны, заведения культурно-развлекательной сферы, многоэтажные жилые дома, набережную, причалы и т.д.Основная часть сооружений находится в стадии возведения, но некоторые объекты уже готовы принять гостей. Окончание работ планируется на 2024 – 2025 гг.На территории восстановлено 5 индустриальных объектов и ведутся работы над рядом новых построек, очертания которых гармонично вписываются в общую концепцию. Промышленную сущность пространства подчеркивают выбранные материалы – бетон, оцинкованная сталь, кирпич, пластик и стекло.В проекте планируется построить более 600 жилых апартаментов. Часть из них будет размещена в комфортных прибрежных особняках в 10 м от воды. На склонах холмов возводятся многоэтажные дома с разными вариантами планировок: пентхаусами на верхних этажах, двухуровневыми квартирами, дуплексами с садами и так далее. Все апартаменты предусматривают большие балконы и террасы. Количество спален и санузлов – от 1 до 5. На крышах будут расположены зеленые зоны, внизу – парковки, магазины, рестораны, безопасные игровые площадки, парки.Данный проект позиционируется как новый культурный центр Стамбула. На огромной Музейной площади расположено сразу несколько современных музеев: Музей Садберк фонда Вехби Коча и Музей женской культуры.На территории проекта будут представлено множество брендовых бутиков, сосредоточенных на площади Luxury Plaza и в крытом торговом центре с подземными этажами. Инновационные строения магазинов интегрированы в индустриальный дизайн старого литейного завода.Проект также включает 5 отелей с фешенебельными номерами, пятизвездочным сервисом и всей необходимой инфраструктурой. В планах - строительство 1100 апартаментов, в том числе таких международных сетей, как Rixos, Oriente Express, Stone.Одно из самых ярких сооружение квартала – Valide Cluster. Бывший судостроительный стапель превратился в грандиозный прибрежный комплекс с железной крышей и прозрачными конструкциями вместо наружных стен. В нем будут представлены рестораны турецкой, паназиатской, французской, итальянской кухонь.Пространство набережной спроектировано максимально удобно для жителей и гостей квартала. Оно включает смотровые площадки, световые инсталляции, уличную мебель, гамаки, зоны для семейных развлечений, скейтбординга и так далее. Оборудованы места для проведения концертов, представлений, фестивалей. Предусмотрен причал для яхт и других водных видов транспорта.
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
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Застройщик: Zeray Construction Inc.
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Жилой квартал Однокомнатная квартира в Алании всего в 400 метрах от моря
Жилой квартал Однокомнатная квартира в Алании всего в 400 метрах от моря
Yaylali, Турция
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€148,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Представляем вашему вниманию новый комплекс в одном из самых популярных районов Аланьи, расположенный на площади 12 000 м². Местоположение данного проекта является большим преимуществом как для инвесторов, так и для собственников квартир в данном комплексе, так как комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, рынка, ресторанов, школ, и остановок общественного транспорта. Комплекс будет состоять из 7 пятиэтажных жилых блоков, 178 квартир различной планировки. Типы квартир на продажу: Двухкомнатные квартиры 48-52 кв.м. 2-х комнатные квартиры 72 кв.м. Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и садом площадью 103 кв.м. Двухуровневые апартаменты в пентхаусе с 2 спальнями площадью 97 кв.м. Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями и садом площадью 169 кв.м. Двухуровневые апартаменты в пентхаусе с 4 спальнями Расстояние от инфраструктуры Расстояние до центра Аланьи: 5 км. Расстояние до моря: 400 м. Расстояние до аэропорта Газипаша: 35 км. Расстояние до аэропорта Анталии: 133 км. Расстояние до рынка Оба базара в среду: 3 км. При первоначальном взносе 30% возможна рассрочка на срок до 30 месяцев. Начало строительства : 09.2021 Окончание строительства: 12.2023
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