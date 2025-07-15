Жилой комплекс Меблированные апартаменты 1+1 в комплексе Yekta Alara Park.

Фото квартиры вышлем по запросу!
Меблированные квартира с одной спальней (1+1), площадью 70 м2.
Yekta Alara Park - крупнейший из жилых комплексов премиум-класса в котором удачно переплетаются богатая инфраструктура и эко-дизайн.
Yekta Alara Park состоит из трех 12-этажных корпусов, построенных по индивидуальному проекту, по наиболее современной на сегодняшний день технологии - монолитный каркас с двухслойными наружными стенами "монолит + облицовочная штукатурка".
Рядом с комплексом множество кафе, ресторанов, магазинов, супермаркетов, парков с детскими площадками, есть отделения банков и банкоматы, почта, пункты медицинской помощи. Четыре раза в неделю проходят продуктовые и вещевые базары.
Инфраструктура:
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