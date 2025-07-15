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  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты 1+1 в комплексе Yekta Alara Park.

Жилой комплекс Меблированные апартаменты 1+1 в комплексе Yekta Alara Park.

Махмутлар, Турция
от
$135,323
BTC
1.6096450
ETH
84.3683775
USDT
133 792.1587432
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27152
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Фото квартиры вышлем по запросу!

Меблированные квартира с одной спальней (1+1), площадью 70 м2.

Yekta Alara Park - крупнейший из жилых комплексов премиум-класса в котором удачно переплетаются богатая инфраструктура и эко-дизайн.

Yekta Alara Park состоит из трех 12-этажных корпусов, построенных по индивидуальному проекту, по наиболее современной на сегодняшний день технологии - монолитный каркас с двухслойными наружными стенами "монолит + облицовочная штукатурка".

Рядом с комплексом множество кафе, ресторанов, магазинов, супермаркетов, парков с детскими площадками, есть отделения банков и банкоматы, почта, пункты медицинской помощи. Четыре раза в неделю проходят продуктовые и вещевые базары.


Инфраструктура:

  • Благоустроенный сад
  • Открытый большой плавательный бассейн
  • Детский бассейн
  • Зона барбекю
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Фитнес-центр
  • СПА-зона
  • Турецкая баня (хамам)
  • Римская паровая комната
  • Финская сауна
  • Массажная комната и Релакс-рум
  • Игровая зона и Игровые автоматы
  • Настольный теннис и Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс Меблированные апартаменты 1+1 в комплексе Yekta Alara Park.
Махмутлар, Турция
от
$135,323
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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