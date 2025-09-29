Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 150 метрах от моря в комплексе ART City Residence.

Подходит для получения ВНЖ - в тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированные апартаменты с одной спальней (1+1), 63 м2, в комплексе ART City Residence.
ART City Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в самом центре Аланьи, всего в 150 метрах от собственного оборудованного песчаного пляжа.
В шаговой доступности вся развитая инфраструктура центра города: магазины и торговые центры, супермаркеты, кафе, рестораны, аптеки, остановки, парки, набережная, пляжи, исторические туристические места, больницы, школы и т. д.
Инфраструктура:
