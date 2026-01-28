  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.

Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.

Махмутлар, Турция
от
$319,785
BTC
3.8037801
ETH
199.3723779
USDT
316 166.5735655
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
Оставить заявку
ID: 33360
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже пентхаус с тремя спальнями (3+1) 150 м2 в комплексе Yekta Trade Centre.

  • Вид на море
  • С мебелью и техникой
  • Индивидуальное отопление

Ваша летняя резиденция находится всего в 400 метрах от Средиземного моря и при этом вся развитая инфраструктура города у вас под рукой: кафе, супермаркеты, банки, пекарня, детские площадки и центры бытовых услуг – все это будет располагаться на нижних этажах жилого комплекса.

Квартиры с продуманными планировками, высокие потолки, панорамные окна будут создавать у Вас ощущение пространства и свободы!

Окончание строительства: сдан в 2022 году.
 

Инфраструктура комплекса:

  • Благоустроенная зеленая территория
  • Открытый большой плавательный бассейн с горками и шезлонгами
  • Детский бассейн
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха с навесом от солнца
  • Туалеты и душевые
  • Лифты и эскалаторы для перемещения по территории
  • Крытая парковка
  • Открытая парковка

Спа - зона:

  • Турецкая баня (Хамам)
  • Римская паровая комната
  • Финская сауна
  • Массажные комнаты
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Солевая комната
  • Тропический душ
  • Комната для отдыха

Зона отдыха:

  • Настольный теннис
  • Бильярд
  • Детская игровая площадка
  • Рабочий кабинет
  • Компьютерная игровая комната
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Эльбрус
Incekum, Турция
от
$122,066
Жилой квартал Высококачественная квартира в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$170,837
Жилой квартал Новая недвижимость в районе Оба с очаровательным дизайном
Оба, Турция
от
$132,398
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция в центре Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$314,616
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Dolce Vita, Махмутлар
Махмутлар, Турция
от
$135,602
Вы просматриваете
Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.
Махмутлар, Турция
от
$319,785
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.
Оба, Турция
от
$182,350
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, в комплексе Flower Garden 3. Планировка: Кухня-гостиная 2 Спальни 2 Ванные комнаты  Вид на территорию комплекса Flower Garden 3 - прекрасный жилой комплекс со всем…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Башакшехир, Турция
от
$270,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 21
Площадь 130–160 м²
2 объекта недвижимости 2
Общая площадь проекта составляет 68.200 м2, а строительная площадь — 395.000 м2… Проект включает 15 блоков, 2482 жилых дома и 17 коммерческих площадей. В каждом блоке два разных типа жилья: функциональный 2+1 и комфортный 3+1.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
130.0
270,000
Квартира 3 комнаты
160.0
425,000
Агентство
Yusuf Ali
Оставить заявку
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Каргыджак, Турция
от
$244,701
Новый элитный комплекс премиум класса, расположенный на востоке Аланьи, на первой береговой линии, на территории 790 м². Из окон квартир открывается прямая панорама на море с южной стороны и хвойный лес с северной. Проект состоит из одного блока в 6 этажей, 15 квартир от 52 м² до 100 м² с кв…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
Показать все публикации