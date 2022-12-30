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Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция

Алания, Турция
от
€240,000
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6
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О комплексе

Резиденция состоит из двух пятиэтажных зданий, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и двухуровневые пентхаусы.

Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни.

В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.

Первоначальный взнос 50% , оставшаяся сумма - рассрочка до окончания строительства.

Особенности квартир

Другие удобства: беседка для отдыха, центральная спутниковая система, генератор, видеокамеры системы безопасности, автоматические ворота на вьезде, шифровой замок на входе, видео-домофон, сауна, турецкая баня, комната отдыха.

Удобства и оснащение в доме

Технические характеристики квартир: стальные входные двери, внутренние двери МДФ, керамическое напольное покрытие высшего класса в прихожей и на кухне, гардероб в прихожей, лакированная встроенная кухня, гранитная столешница на кухне, встроенная мебель в ванной комнате, керамическая плитка высшего класса в ванной комнате, ламинат в гостиной и спальне, точечные светильники, отделка потолка гипсокартоном, пластиковые окна ПВХ, керамический пол на балконе, стеклянное ограждение балкона и алюминиевые перила.

Расположение и объекты поблизости

Современный жилой комплекс удачно расположен в одном из популярных курортном районе Аланьи- Каргыджак. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 200 метрах от резиденции.

Развитая инфраструктура, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.

Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
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от
€240,000
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