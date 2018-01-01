Жилой комплекс с развитой инфраструктурой для туристов, в зелёном и экологически чистом районе Оба, Алания, Турция

Проект расположен в районе верхняя Оба, который имеет уникальный и красивый вид на Аланью и выделяется своей природой и чистым воздухом. При этом, весь комфорт городской жизни в шаговой доступности.

В проекте квартиры с 1-4 спальнями. Из больших окон будет открываться роскошный вид на горы и море.

В комплексе есть разные удобства для жильцов: бассейны с аквапарком, спа-зона с джакузи, сауной, хаммамом и массажными кабинетами, теннистный корт, бильярд, кинотеатр и др.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен примерно в 4 км от центра Алании. Расстояние до моря 2,5 километра.

Район Оба один из самых современных в Аланье. Он постоянно развивается и разрастается – здесь строят современные жилые комплексы, возвели главную больницу Аланьи и Центр лазерной медицины.

Оба - один из самых зелёных районов в Аланье. Здесь много парков со скамейками, фонтанами и мини-садами.

Район Оба считается элитным и экологически чистым. Рядом нет ни вредных производств, ни пыльных дорог.