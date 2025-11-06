  1. Realting.com
Вилла Boğaz Vista

Богази, Северный Кипр
от
$538,945
НДС
BTC
6.4106480
ETH
336.0094701
USDT
532 846.9466951
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
ID: 32851
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Boğaz Vista — частные виллы у моря 🏖️

Новый проект в Боазе, всего 700 м до моря. Тихий район, приватность и современный комфорт — отличный вариант для жизни и отдыха.

В комплексе всего 9 вилл:

  • Blue View Villas (2+1)
  • Elegant Villas (3+1)

---

Blue View Villas — ключевые особенности 🟦

  • Частный сад и бассейн
  • 2 спальни, встроенные шкафы
  • Террасы на каждом уровне + большая крыша с видом на море
  • «Умный дом»
  • Стеклопакеты, VRF кондиционирование
  • Премиальная отделка, декоративные потолки
  • 2 кладовые

Опции: тёплый пол, джакузи, ландшафт, мебель.

---

Elegant Villas — основные преимущества 🟩

  • 3 спальни + гардеробная
  • Частный участок, бассейн, гараж
  • Бар у бассейна, двусторонний камин
  • Террасы с BBQ и огромная крыша с панорамой моря
  • «Умный дом», VRF
  • Высококачественная отделка и освещение

Опции: тёплый пол, джакузи, ландшафт, мебель.

---

Локация 📍

Всё рядом:

  • Long Beach — 5 мин
  • Рестораны — 1 мин
  • Медцентр — 5 мин
  • Фамагуста — 15 мин
  • ЕМУ и колледжи — 15 мин
  • Аэропорт Ларнаки — 1 час

---

Атмосфера 🌅

Утреннее солнце, тишина и вид на море — Boğaz Vista создаёт ощущение спокойствия и уюта каждый день.

Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

