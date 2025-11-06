Вилла Boğaz Vista

Boğaz Vista — частные виллы у моря 🏖️
Новый проект в Боазе, всего 700 м до моря. Тихий район, приватность и современный комфорт — отличный вариант для жизни и отдыха.
В комплексе всего 9 вилл:
- Blue View Villas (2+1)
- Elegant Villas (3+1)
---
Blue View Villas — ключевые особенности 🟦
- Частный сад и бассейн
- 2 спальни, встроенные шкафы
- Террасы на каждом уровне + большая крыша с видом на море
- «Умный дом»
- Стеклопакеты, VRF кондиционирование
- Премиальная отделка, декоративные потолки
- 2 кладовые
Опции: тёплый пол, джакузи, ландшафт, мебель.
---
Elegant Villas — основные преимущества 🟩
- 3 спальни + гардеробная
- Частный участок, бассейн, гараж
- Бар у бассейна, двусторонний камин
- Террасы с BBQ и огромная крыша с панорамой моря
- «Умный дом», VRF
- Высококачественная отделка и освещение
Опции: тёплый пол, джакузи, ландшафт, мебель.
---
Локация 📍
Всё рядом:
- Long Beach — 5 мин
- Рестораны — 1 мин
- Медцентр — 5 мин
- Фамагуста — 15 мин
- ЕМУ и колледжи — 15 мин
- Аэропорт Ларнаки — 1 час
---
Атмосфера 🌅
Утреннее солнце, тишина и вид на море — Boğaz Vista создаёт ощущение спокойствия и уюта каждый день.