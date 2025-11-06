Вилла Boğaz Vista

Северный Кипр

СКАЗОЧНЫЕ ВИЛЛЫ В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ Новый необычный комплекс вилл строится в районе Алсанжака. Проект располагается в 1 км на юг от центра Алсанжака в окружении леса. Т.е. вблизи всей необходимой инфраструктуры, и в то же время в окружении природы. До Кирении всего 5 км, куда можно быстро…