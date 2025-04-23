  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  4. Жилой комплекс Thalassa Beach Resort

Жилой комплекс Thalassa Beach Resort

Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$130,056
BTC
1.5469911
ETH
81.0844156
USDT
128 584.4212982
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12 1
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Медиа Медиа
ID: 25543
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Теодорос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

Местонахождение на карте

Агиос Теодорос, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс Thalassa Beach Resort

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
Все новости
Похожие комплексы
Жилой квартал Rosedale Villa
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$397,693
Жилой квартал Suntree Villas
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$714,327
Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Лапитос, Северный Кипр
от
$171,488
Жилой квартал Uzun 30
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$109,556
Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Богази, Северный Кипр
от
$389,652
Вы просматриваете
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$130,056
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Площадь 39–97 м²
3 объекта недвижимости 3
ID ПРОЕКТА: CP-817 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен Расстояние до моря -1000M Расстояние до Лефкоша - 70 км Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 39 м² - 67,00…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$218,478
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Почти 5000 разрешений на покупку недвижимости для иностранцев – Северный Кипр становится все интереснее инвесторам
14.11.2023
Почти 5000 разрешений на покупку недвижимости для иностранцев – Северный Кипр становится все интереснее инвесторам
Показать все публикации