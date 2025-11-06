Жилой комплекс Royal Life Residence

Royal Life Residence — современный жилой комплекс в 100 метрах от Long Beach 🌊
Royal Life Residence — готовый жилой комплекс, расположенный в самом сердце популярного района Long Beach (Искеле), всего в 100 метрах от песчаного пляжа Средиземного моря.
Комплекс предлагает комфортную курортную атмосферу и удобную инфраструктуру рядом с морем.
Благодаря близости к пляжу жители могут наслаждаться морским воздухом, прогулками по набережной и красивыми видами на Средиземное море.
Проект включает 500 современных апартаментов различных типов — студии и квартиры 1+1, многие из которых имеют вид на море.
С балконов можно встречать средиземноморские рассветы и закаты, создающие особую атмосферу жизни у побережья.
---
🏡 Основные особенности комплекса
• полностью завершённый и готовый к проживанию комплекс
• 100 метров до песчаного пляжа Long Beach
• 500 апартаментов — студии и квартиры 1+1
• многие квартиры имеют вид на море
• популярная курортная локация в районе Искеле
---
🌴 Инфраструктура комплекса
Для комфортной жизни и отдыха в комплексе предусмотрено всё необходимое:
🏊 бассейн с водными горками
👶 детский бассейн
🍻 спорт-бар
☕ кафе
💊 аптека
💄 салон красоты
🛒 супермаркет
Благодаря развитой инфраструктуре комплекс подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или инвестиций с арендным потенциалом.
---
🏢 Структура комплекса
Royal Life Residence состоит из нескольких жилых блоков:
Atlantic A & Atlantic B
• трёхэтажные здания
Pacific A & Pacific B
• двухэтажные здания
Poseidon A & Poseidon B
• 14-этажные башни
• именно отсюда открываются великолепные панорамные виды на Long Beach и Средиземное море
---
Royal Life Residence — это сочетание комфортной жизни у моря, курортной атмосферы и удобной инфраструктуры в одном из самых популярных районов Северного Кипра. 🌴✨