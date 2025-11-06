Жилой комплекс Royal Life Residence

Trikomo, Северный Кипр
$98,812
Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Royal Life Residence — современный жилой комплекс в 100 метрах от Long Beach 🌊

Royal Life Residence — готовый жилой комплекс, расположенный в самом сердце популярного района Long Beach (Искеле), всего в 100 метрах от песчаного пляжа Средиземного моря.

Комплекс предлагает комфортную курортную атмосферу и удобную инфраструктуру рядом с морем.
Благодаря близости к пляжу жители могут наслаждаться морским воздухом, прогулками по набережной и красивыми видами на Средиземное море.

Проект включает 500 современных апартаментов различных типов — студии и квартиры 1+1, многие из которых имеют вид на море.
С балконов можно встречать средиземноморские рассветы и закаты, создающие особую атмосферу жизни у побережья.

🏡 Основные особенности комплекса

• полностью завершённый и готовый к проживанию комплекс
100 метров до песчаного пляжа Long Beach
500 апартаментов — студии и квартиры 1+1
• многие квартиры имеют вид на море
• популярная курортная локация в районе Искеле

🌴 Инфраструктура комплекса

Для комфортной жизни и отдыха в комплексе предусмотрено всё необходимое:

🏊 бассейн с водными горками
👶 детский бассейн
🍻 спорт-бар
☕ кафе
💊 аптека
💄 салон красоты
🛒 супермаркет

Благодаря развитой инфраструктуре комплекс подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или инвестиций с арендным потенциалом.

🏢 Структура комплекса

Royal Life Residence состоит из нескольких жилых блоков:

Atlantic A & Atlantic B
• трёхэтажные здания

Pacific A & Pacific B
• двухэтажные здания

Poseidon A & Poseidon B
• 14-этажные башни
• именно отсюда открываются великолепные панорамные виды на Long Beach и Средиземное море

Royal Life Residence — это сочетание комфортной жизни у моря, курортной атмосферы и удобной инфраструктуры в одном из самых популярных районов Северного Кипра. 🌴✨

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

