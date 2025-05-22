Жилой комплекс Готовые апартаменты в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.

От собственника!

В продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями с мебелью и без.

Крупномасштабный проект во второй береговой линии общей площадью 61.000 м2, на которых размещены 326 объектов недвижимости.



Комплекс спроектирован с целью создать жизнь мечты, которая легко интегрируется в естественный ландшафтный дизайн и позволяет почувствовать богатый вкус эксклюзивной жизни.

Все квартиры продаются с полной чистовой отделкой, кухонным гарнитуром с столешницей, встроенным шкафом в спальне, полностью оборудованной ванной комнатой.

Все резиденты комплекса могут пользоваться инфраструктурой 1й части этого проекта которая располагается на первой береговой линии.



Типы недвижимости:

► Студии от 48 м2



► Квартиры (1+1 ) - 81 м2

► Квартиры LOFT (1+1 ) - 69 м2



► Квартиры LOFT (2+1) от 112 м2

► Квартиры (3+1 ) - 163 м2

► Квартиры LOFT (3+1) от 174 м2



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Крытый бассейн

Детский бассейн

Фитнес центр

Велосипедная дорожка

Ресторан

Аквапарк

Детская игровая площадка

Прогулочная дорожка

Баскетбольная площадка



Основные характеристики:

Кухня со встроенной мебелью высокого качества

Встроенный шкаф

Полностью оборудованная ванная комната

Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате

Панорамные окна с двойными стеклопакетами

Балкон

Стеклянные перила на балконе

Покрытие пола керамической плиткой

Инфраструктура для установки кондиционеров воздуха

Инфраструктура под интернет и телевидение

Электронная система контроля напора воды в кранах

Накопительный бак для воды

Автомобильный паркинг



Прекрасное расположение:

В 5 минутах езды от лучших 5-звездочных отелей

2 км до деревни и рыбацкой гавани Боаз

30 минут езды до гавани Karpaz Gate Marina

15 минут езды до Фамагусты

15 минут до аэропорта Гечиткале

30 минут до аэропорта Эрджан

60 минут до аэропорта Ларнака

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