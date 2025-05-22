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  4. Жилой комплекс Готовые апартаменты в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.

Жилой комплекс Готовые апартаменты в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.

Богази, Северный Кипр
от
$146,141
BTC
1.7383212
ETH
91.1128458
USDT
144 487.5994246
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26324
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

От собственника!
В продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями с мебелью и без.

Крупномасштабный проект во второй береговой линии общей площадью 61.000 м2, на которых размещены 326 объектов недвижимости.

Комплекс спроектирован с целью создать жизнь мечты, которая легко интегрируется в естественный ландшафтный дизайн и позволяет почувствовать богатый вкус эксклюзивной жизни.

Все квартиры продаются с полной чистовой отделкой, кухонным гарнитуром с столешницей, встроенным шкафом в спальне, полностью оборудованной ванной комнатой.

Все резиденты комплекса могут пользоваться инфраструктурой 1й части этого проекта которая располагается на первой береговой линии.

Типы недвижимости:

► Студии от 48 м2

► Квартиры (1+1 ) - 81 м2
► Квартиры LOFT (1+1 ) - 69 м2

► Квартиры LOFT (2+1) от 112 м2

► Квартиры (3+1 ) - 163 м2
► Квартиры LOFT (3+1) от 174 м2


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Фитнес центр
  • Велосипедная дорожка
  • Ресторан
  • Аквапарк
  • Детская игровая площадка
  • Прогулочная дорожка
  • Баскетбольная площадка


Основные характеристики:

  • Кухня со встроенной мебелью высокого качества
  • Встроенный шкаф
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
  • Панорамные окна с двойными стеклопакетами
  • Балкон
  • Стеклянные перила на балконе
  • Покрытие пола керамической плиткой
  • Инфраструктура для установки кондиционеров воздуха
  • Инфраструктура под интернет и телевидение
  • Электронная система контроля напора воды в кранах
  • Накопительный бак для воды
  • Автомобильный паркинг


Прекрасное расположение:

  • В 5 минутах езды от лучших 5-звездочных отелей
  • 2 км до деревни и рыбацкой гавани Боаз
  • 30 минут езды до гавани Karpaz Gate Marina
  • 15 минут езды до Фамагусты
  • 15 минут до аэропорта Гечиткале
  • 30 минут до аэропорта Эрджан
  • 60 минут до аэропорта Ларнака

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

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Жилой комплекс Готовые апартаменты в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.
Богази, Северный Кипр
от
$146,141
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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