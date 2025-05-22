Жилой комплекс Готовые апартаменты в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.

От собственника!
В продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями с мебелью и без.
Крупномасштабный проект во второй береговой линии общей площадью 61.000 м2, на которых размещены 326 объектов недвижимости.
Комплекс спроектирован с целью создать жизнь мечты, которая легко интегрируется в естественный ландшафтный дизайн и позволяет почувствовать богатый вкус эксклюзивной жизни.
Все квартиры продаются с полной чистовой отделкой, кухонным гарнитуром с столешницей, встроенным шкафом в спальне, полностью оборудованной ванной комнатой.
Все резиденты комплекса могут пользоваться инфраструктурой 1й части этого проекта которая располагается на первой береговой линии.
Типы недвижимости:
► Студии от 48 м2
► Квартиры (1+1 ) - 81 м2
► Квартиры LOFT (1+1 ) - 69 м2
► Квартиры LOFT (2+1) от 112 м2
► Квартиры (3+1 ) - 163 м2
► Квартиры LOFT (3+1) от 174 м2
Инфраструктура:
Основные характеристики:
Прекрасное расположение:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!