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Жилой комплекс Aventus Residence

Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$211,811
BTC
2.5194516
ETH
132.0552291
USDT
209 414.4120540
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Описание Описание
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ID: 26659
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Периволия Ту Трикому

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Aventus Residence - это новый жилой комплек, расположенный в районе Искеле, всего в 750 метрах от Средиземного моря. Проект удобно расположен рядом с ресторанами, рынками, АЗС и всеми необходимыми удобствами.

Aventus состоит из двух этапов, которые включают в себя семь жилых домов на 130 квартир и 12 таунхаусов. Проект задуман как умный, улучшающий вашу жизнь с помощью технологий.

I этап включает большой бассейн с рестораном, тренажерным залом и спа-салоном.

II этап - полуолимпийский бассейн и бассейн с подогревом.

Это клубный проект в районе, где преобладает низкоэтажная постройка, который предлагает Вам спокойное и восхитительное место для жизни со всеми удобствами.

ИНФРАСТРУКТУРА проекта:

  • открытый бассейн
  • детский бассейн
  • открытый бассейн с подогревом
  • SPA, сауна, хамам
  • бар у бассейна
  • зарядная станция для электромобилей
  • ресторан, кафе, бар
  • парковая зона с местами для отдыха
  • теннисная и волейбольная площадки
  • зоны барбекю
  • детская площадка
  • трансфер на море
  • тренажерный зал
  • кинотеатр

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

  • Проект включает передовые технологии для более умного образа жизни.
  • Просторные жилые помещения обеспечивают больше комфорта и гибкости для жителей.
  • Надежное и безопасное владение с турецким обменным свидетельством о праве собственности.
  • Благодаря меньшему количеству квартир в комплексе, жители получают более эксклюзивные и обширные удобства.
  • Повышенная приватность и более открытая, просторная атмосфера благодаря расстоянию в 28 метров между корпусами.

Местонахождение на карте

Периволия Ту Трикому, Северный Кипр

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Жилой комплекс Aventus Residence
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$211,811
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