Жилой комплекс Aventus Residence

Aventus Residence - это новый жилой комплек, расположенный в районе Искеле, всего в 750 метрах от Средиземного моря. Проект удобно расположен рядом с ресторанами, рынками, АЗС и всеми необходимыми удобствами.
Aventus состоит из двух этапов, которые включают в себя семь жилых домов на 130 квартир и 12 таунхаусов. Проект задуман как умный, улучшающий вашу жизнь с помощью технологий.
I этап включает большой бассейн с рестораном, тренажерным залом и спа-салоном.
II этап - полуолимпийский бассейн и бассейн с подогревом.
Это клубный проект в районе, где преобладает низкоэтажная постройка, который предлагает Вам спокойное и восхитительное место для жизни со всеми удобствами.
ИНФРАСТРУКТУРА проекта:
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА: