Жилой комплекс Aventus Residence

Aventus Residence - это новый жилой комплек, расположенный в районе Искеле, всего в 750 метрах от Средиземного моря. Проект удобно расположен рядом с ресторанами, рынками, АЗС и всеми необходимыми удобствами.

Aventus состоит из двух этапов, которые включают в себя семь жилых домов на 130 квартир и 12 таунхаусов. Проект задуман как умный, улучшающий вашу жизнь с помощью технологий.

I этап включает большой бассейн с рестораном, тренажерным залом и спа-салоном.

II этап - полуолимпийский бассейн и бассейн с подогревом.

Это клубный проект в районе, где преобладает низкоэтажная постройка, который предлагает Вам спокойное и восхитительное место для жизни со всеми удобствами.

ИНФРАСТРУКТУРА проекта:

открытый бассейн

детский бассейн

открытый бассейн с подогревом

SPA, сауна, хамам

бар у бассейна

зарядная станция для электромобилей

ресторан, кафе, бар

парковая зона с местами для отдыха

теннисная и волейбольная площадки

зоны барбекю

детская площадка

трансфер на море

тренажерный зал

кинотеатр

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА: