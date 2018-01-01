Caesar Blue Line Villa

ID: CP-631
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр
- Расстояние до моря -100 м
- Супермаркеты 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 34-59m2
1+1 - 69m2
2+1 - 105-124 m2
3+1 - 161m2
2+1 - LOFT 185
3+1 - ЛОФТ 229м2
4+1 - ДУБЛЕКС 251м2
4+1 - ПЕНТХАУС ДУПЛЕКС 603-1206м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: май 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (300 М2)
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
ТЕННИСНЫЙ КОРТ
БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС
МИНИ-ГОЛЬФ
ПЕШЕХОДНАЯ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА
прокат велосипедов и квадроциклов
ОХОТА НА РЫБУ
КАЙТСЕРФИНГ, ПАРУСНЫЙ СПОРТ И ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
РЕСТОРАН
КАФЕ/БАР
КИНЕМА
ТУРКИШ ХАМАМ
САУНА
ПАРОВАЯ БАНЯ
ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН
МАССАЖНЫЕ КАБИНЫ
УБОРКА ДОМА
7/24 SİTE SECURİTY
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯХТ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛЯЖА
АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЕЙ
Условия оплаты:
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О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
Обзорный тур в режиме онлайн:
Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для просмотра вживую