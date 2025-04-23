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Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde

Trikomo, Северного Кипра
от
$112,959
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ID: 26079
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северного Кипра
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Lagoon Verde — курортный жилой комплекс нового поколения в Искеле, Северный Кипр

Lagoon Verde — масштабный и концептуально выверенный проект от застройщика DND, расположенный в перспективной локации деревни Отукен, в непосредственной близости от региона Искеле. Всего в 7 минутах — пляжный клуб Mariachi и живописное побережье Средиземного моря. Район активно развивается, сохраняя при этом атмосферу уединённого и комфортного курортного образа жизни.

Проект занимает участок площадью более 43 000 кв. м и включает в себя 365 апартаментов различных планировок: от студий до резиденций с частными садами и пентхаусов с террасами на крыше. Lagoon Verde предлагает архитектурные решения, соответствующие международным стандартам, и продуманную внутреннюю инфраструктуру, способную удовлетворить запросы даже самых взыскательных клиентов.

Особое внимание заслуживает лагунный бассейн, центральный элемент благоустройства, площадью 2250 кв. м, дополненный «островным» бассейном 3250 кв. м с функцией круглогодичного подогрева. Этот курортный элемент формирует уникальное ощущение жизни у воды в любое время года.

Ключевые характеристики:

  • Категория: апартаменты

  • Тип права собственности: обменный титул

  • Сдача объекта: IV квартал 2028 года

  • Доступные планировки:
    • Студии от 51,18 м²
    • 1+1 Лофт от 87,05 м²
    • 2+1 Garden Residence от 102,37 м²
    • 2+1 Roof Residence от 149,4 м²

Техническое оснащение:

  • Системы «Умный дом»

  • Центральное отопление и охлаждение

  • Тёплые полы

  • Централизованная интернет- и спутниковая система

  • Центральный генератор

Инфраструктура комплекса:

  • Бассейны с регулируемой температурой

  • Фитнес-центр

  • Аквапарк

  • Детская зона

  • Мини-гольф

  • Ресторан и бар у бассейна

  • Салон красоты, супермаркет, аптека

  • Фермерский рынок

  • Амфитеатр для мероприятий

Каждая деталь в Lagoon Verde направлена на создание полноценного, высококлассного курортного пространства, где можно не только отдыхать, но и проживать круглый год или рассматривать как актив для диверсифицированных инвестиций. Возможна поэтапная оплата. Перепродажа возможна после внесения 50% от стоимости.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.2 – 87.1
Цена за м², USD 1,752 – 2,207
Цена квартиры, USD 112,959 – 152,508
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 149.4
Цена за м², USD 1,398
Цена квартиры, USD 208,831

Местонахождение на карте

Trikomo, Северного Кипра

Видеообзор жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde

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23.04.2025
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Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Trikomo, Северного Кипра
от
$112,959
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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