Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde

Lagoon Verde — курортный жилой комплекс нового поколения в Искеле, Северный Кипр

Lagoon Verde — масштабный и концептуально выверенный проект от застройщика DND, расположенный в перспективной локации деревни Отукен, в непосредственной близости от региона Искеле. Всего в 7 минутах — пляжный клуб Mariachi и живописное побережье Средиземного моря. Район активно развивается, сохраняя при этом атмосферу уединённого и комфортного курортного образа жизни.

Проект занимает участок площадью более 43 000 кв. м и включает в себя 365 апартаментов различных планировок: от студий до резиденций с частными садами и пентхаусов с террасами на крыше. Lagoon Verde предлагает архитектурные решения, соответствующие международным стандартам, и продуманную внутреннюю инфраструктуру, способную удовлетворить запросы даже самых взыскательных клиентов.

Особое внимание заслуживает лагунный бассейн, центральный элемент благоустройства, площадью 2250 кв. м, дополненный «островным» бассейном 3250 кв. м с функцией круглогодичного подогрева. Этот курортный элемент формирует уникальное ощущение жизни у воды в любое время года.

Ключевые характеристики:

Категория: апартаменты

Тип права собственности: обменный титул

Сдача объекта: IV квартал 2028 года

Доступные планировки:

• Студии от 51,18 м²

• 1+1 Лофт от 87,05 м²

• 2+1 Garden Residence от 102,37 м²

• 2+1 Roof Residence от 149,4 м²

Техническое оснащение:

Системы «Умный дом»

Центральное отопление и охлаждение

Тёплые полы

Централизованная интернет- и спутниковая система

Центральный генератор

Инфраструктура комплекса:

Бассейны с регулируемой температурой

Фитнес-центр

Аквапарк

Детская зона

Мини-гольф

Ресторан и бар у бассейна

Салон красоты, супермаркет, аптека

Фермерский рынок

Амфитеатр для мероприятий

Каждая деталь в Lagoon Verde направлена на создание полноценного, высококлассного курортного пространства, где можно не только отдыхать, но и проживать круглый год или рассматривать как актив для диверсифицированных инвестиций. Возможна поэтапная оплата. Перепродажа возможна после внесения 50% от стоимости.