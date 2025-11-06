Жилой комплекс Sky Deluxia Life

Sky Deluxia Life — жизнь в ритме курорта на Long Beach 🌴
Sky Deluxia Life — масштабный современный проект в самом сердце Искеле, в районе Long Beach. Комплекс гармонично интегрирован в живописный прибрежный ландшафт и предлагает формат «4 сезона отдыха» — не просто квартиру, а стиль жизни.
Проект расположен всего в 550 метрах пешком от самого длинного и популярного пляжа острова — Long Beach с его золотым песком и прозрачным морем 🌊
Построенный на территории 2,5 гектара, Sky Deluxia Life состоит из 5 жилых блоков, 416 апартаментов различных типов и собственного отеля на 60 номеров.
Каждая квартира спроектирована с учётом максимального комфорта и имеет уникальные виды на Средиземное море благодаря особой архитектурной концепции.
---
🏡 Типы апартаментов
Студии
1+1
2+1
3+1 пентхаусы
Разнообразие планировок позволяет выбрать как уютный вариант для отдыха, так и просторное жильё для постоянного проживания или инвестиции.
---
🌟 Инфраструктура и сервис
Sky Deluxia Life предлагает полноценную курортную инфраструктуру:
Открытый и крытый бассейны
Аквапарк
Фитнес-центр
SPA-зона
Турецкий хаммам и сауна
Салон красоты
Pool bar и Terrace bar
Ресторан A La Carte
Ресторан Open Buffet
Мини-гольф
Волейбольная и баскетбольная площадки
Теннис / гандбол
Амфитеатр
Детская площадка
Игровая комната
Магазины, маркет, сувенирная лавка
Банкомат
Ресепшен и сервис обслуживания
Зоны отдыха
Открытая парковка
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Бесплатный трансфер до центра города, моря и супермаркета
Sky Deluxia Life — это идеальный баланс курортной атмосферы, современной архитектуры и инвестиционного потенциала в одном из самых динамично развивающихся районов Северного Кипра ✨