Жилой комплекс Sky Deluxia Life

Sky Deluxia Life — жизнь в ритме курорта на Long Beach 🌴

Sky Deluxia Life — масштабный современный проект в самом сердце Искеле, в районе Long Beach. Комплекс гармонично интегрирован в живописный прибрежный ландшафт и предлагает формат «4 сезона отдыха» — не просто квартиру, а стиль жизни.

Проект расположен всего в 550 метрах пешком от самого длинного и популярного пляжа острова — Long Beach с его золотым песком и прозрачным морем 🌊

Построенный на территории 2,5 гектара, Sky Deluxia Life состоит из 5 жилых блоков, 416 апартаментов различных типов и собственного отеля на 60 номеров.

Каждая квартира спроектирована с учётом максимального комфорта и имеет уникальные виды на Средиземное море благодаря особой архитектурной концепции.

🏡 Типы апартаментов

Студии

1+1

2+1

3+1 пентхаусы

Разнообразие планировок позволяет выбрать как уютный вариант для отдыха, так и просторное жильё для постоянного проживания или инвестиции.

🌟 Инфраструктура и сервис

Sky Deluxia Life предлагает полноценную курортную инфраструктуру:

Открытый и крытый бассейны

Аквапарк

Фитнес-центр

SPA-зона

Турецкий хаммам и сауна

Салон красоты

Pool bar и Terrace bar

Ресторан A La Carte

Ресторан Open Buffet

Мини-гольф

Волейбольная и баскетбольная площадки

Теннис / гандбол

Амфитеатр

Детская площадка

Игровая комната

Магазины, маркет, сувенирная лавка

Банкомат

Ресепшен и сервис обслуживания

Зоны отдыха

Открытая парковка

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Бесплатный трансфер до центра города, моря и супермаркета

Sky Deluxia Life — это идеальный баланс курортной атмосферы, современной архитектуры и инвестиционного потенциала в одном из самых динамично развивающихся районов Северного Кипра ✨