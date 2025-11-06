Жилой комплекс Sky Deluxia Life

  1. Realting.com
Trikomo, Северный Кипр
от
$184,551
НДС
BTC
2.1951926
ETH
115.0594320
USDT
182 462.3187618
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 33359
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Sky Deluxia Life — жизнь в ритме курорта на Long Beach 🌴

Sky Deluxia Life — масштабный современный проект в самом сердце Искеле, в районе Long Beach. Комплекс гармонично интегрирован в живописный прибрежный ландшафт и предлагает формат «4 сезона отдыха» — не просто квартиру, а стиль жизни.

Проект расположен всего в 550 метрах пешком от самого длинного и популярного пляжа острова — Long Beach с его золотым песком и прозрачным морем 🌊

Построенный на территории 2,5 гектара, Sky Deluxia Life состоит из 5 жилых блоков, 416 апартаментов различных типов и собственного отеля на 60 номеров.

Каждая квартира спроектирована с учётом максимального комфорта и имеет уникальные виды на Средиземное море благодаря особой архитектурной концепции.

---

🏡 Типы апартаментов

  • Студии

  • 1+1

  • 2+1

  • 3+1 пентхаусы

Разнообразие планировок позволяет выбрать как уютный вариант для отдыха, так и просторное жильё для постоянного проживания или инвестиции.

---

🌟 Инфраструктура и сервис

Sky Deluxia Life предлагает полноценную курортную инфраструктуру:

  • Открытый и крытый бассейны

  • Аквапарк

  • Фитнес-центр

  • SPA-зона

  • Турецкий хаммам и сауна

  • Салон красоты

  • Pool bar и Terrace bar

  • Ресторан A La Carte

  • Ресторан Open Buffet

  • Мини-гольф

  • Волейбольная и баскетбольная площадки

  • Теннис / гандбол

  • Амфитеатр

  • Детская площадка

  • Игровая комната

  • Магазины, маркет, сувенирная лавка

  • Банкомат

  • Ресепшен и сервис обслуживания

  • Зоны отдыха

  • Открытая парковка

  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

  • Бесплатный трансфер до центра города, моря и супермаркета

Sky Deluxia Life — это идеальный баланс курортной атмосферы, современной архитектуры и инвестиционного потенциала в одном из самых динамично развивающихся районов Северного Кипра ✨

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 47.0
Цена за м², USD 2,231
Цена квартиры, USD 104,874

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
НДС
