  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс D-Point

Жилой комплекс D-Point

Trikomo, Северный Кипр
от
$167,695
BTC
1.9946983
ETH
104.5506652
USDT
165 797.4185448
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
31
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32607
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏙 D-Point — престижный и инновационный проект в самом сердце Лонг-Бич, Искеле — одного из самых динамично развивающихся районов Северного Кипра.
Комплекс объединяет в себе жизнь, работу, отдых и шопинг в одном месте.

Концепция All-in-One
D-Point предлагает уникальное пространство, где всё интегрировано:
• Современные жилые апартаменты
• Коммерческие зоны
• Офисные помещения для бизнеса
• Кафе, рестораны и зоны отдыха

🏠 Жилые пространства:
• Просторные 2+1 с современными планировками и большим метражом
• Студии и 1+1 — компактные и функциональные, идеально для динамичной городской жизни

💼 Деловой центр на территории
Офисы оснащены по последним технологиям и имеют гибкие планировки для максимальной эффективности. D-Point создаёт комфортную среду как для жизни, так и для ведения бизнеса.

🍽 Коммерческая зона и досуг:
Стильные кафе, рестораны и пространства для общения формируют насыщенную социальную среду прямо в комплексе.

🏗 Современная архитектура
Фасады в сине-золотых тонах подчёркивают элегантность, а большие окна наполняют квартиры светом. Интерьеры выполнены из качественных материалов с вниманием к деталям.

🌐 Центр сообщества
D-Point становится новой точкой притяжения района: здесь проходят мероприятия, есть просторные общественные зоны и активности для всех возрастов. Это не просто место для жизни — это центр новой городской жизни на Лонг-Бич.

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$123,487
Жилой комплекс Elysium II
Спатарико, Северный Кипр
от
$218,488
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,383
Жилой комплекс Sky Diora
Йиалусса, Северный Кипр
от
$156,257
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Гастриа, Северный Кипр
от
$162,303
Вы просматриваете
Жилой комплекс D-Point
Trikomo, Северный Кипр
от
$167,695
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Аканту, Северный Кипр
от
$145,399
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Trikomo, Северный Кипр
от
$183,648
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Показать все Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$230,976
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город.  Апартаменты построены и поставляются по самым высоким стандартам. В них есть 2-комнатная квартира Modern, которая устанавливает новые стандар…
Застройщик
Tunalı İnşaat
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации