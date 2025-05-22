Жилой комплекс D-Point

🏙 D-Point — престижный и инновационный проект в самом сердце Лонг-Бич, Искеле — одного из самых динамично развивающихся районов Северного Кипра.
Комплекс объединяет в себе жизнь, работу, отдых и шопинг в одном месте.
✨ Концепция All-in-One
D-Point предлагает уникальное пространство, где всё интегрировано:
• Современные жилые апартаменты
• Коммерческие зоны
• Офисные помещения для бизнеса
• Кафе, рестораны и зоны отдыха
🏠 Жилые пространства:
• Просторные 2+1 с современными планировками и большим метражом
• Студии и 1+1 — компактные и функциональные, идеально для динамичной городской жизни
💼 Деловой центр на территории
Офисы оснащены по последним технологиям и имеют гибкие планировки для максимальной эффективности. D-Point создаёт комфортную среду как для жизни, так и для ведения бизнеса.
🍽 Коммерческая зона и досуг:
Стильные кафе, рестораны и пространства для общения формируют насыщенную социальную среду прямо в комплексе.
🏗 Современная архитектура
Фасады в сине-золотых тонах подчёркивают элегантность, а большие окна наполняют квартиры светом. Интерьеры выполнены из качественных материалов с вниманием к деталям.
🌐 Центр сообщества
D-Point становится новой точкой притяжения района: здесь проходят мероприятия, есть просторные общественные зоны и активности для всех возрастов. Это не просто место для жизни — это центр новой городской жизни на Лонг-Бич.