Жилой комплекс D-Point

🏙 D-Point — престижный и инновационный проект в самом сердце Лонг-Бич, Искеле — одного из самых динамично развивающихся районов Северного Кипра.

Комплекс объединяет в себе жизнь, работу, отдых и шопинг в одном месте.

✨ Концепция All-in-One

D-Point предлагает уникальное пространство, где всё интегрировано:

• Современные жилые апартаменты

• Коммерческие зоны

• Офисные помещения для бизнеса

• Кафе, рестораны и зоны отдыха

🏠 Жилые пространства:

• Просторные 2+1 с современными планировками и большим метражом

• Студии и 1+1 — компактные и функциональные, идеально для динамичной городской жизни

💼 Деловой центр на территории

Офисы оснащены по последним технологиям и имеют гибкие планировки для максимальной эффективности. D-Point создаёт комфортную среду как для жизни, так и для ведения бизнеса.

🍽 Коммерческая зона и досуг:

Стильные кафе, рестораны и пространства для общения формируют насыщенную социальную среду прямо в комплексе.

🏗 Современная архитектура

Фасады в сине-золотых тонах подчёркивают элегантность, а большие окна наполняют квартиры светом. Интерьеры выполнены из качественных материалов с вниманием к деталям.

🌐 Центр сообщества

D-Point становится новой точкой притяжения района: здесь проходят мероприятия, есть просторные общественные зоны и активности для всех возрастов. Это не просто место для жизни — это центр новой городской жизни на Лонг-Бич.