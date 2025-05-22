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Жилой комплекс MAKI HILL PARK

Айос Илиас, Северный Кипр
от
$310,319
;
49
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ID: 26749
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Айос Илиас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

О комплексе

Ощутите роскошную жизнь с захватывающими дух видами на Средиземное море в Maki Hill Park, расположенном в Богазе, регион Искеле.

Общие услуги

  1. Первоклассное мастерство
  2. Окна ПВХ с двойным остеклением темного цвета
  3. ИСО кирпич
  4. Тепло- и морозостойкая изоляция на потолке
  5. Покрытия из дерева и бетона
  6. Инверторный кондиционер
  7. Керамика с мраморным узором 60*120
  8. Высококачественная сантехника

Инфраструктура

  1. Система камер 24/7
  2. Круглосуточная охрана дверей
  3. Генератор
  4. Зеленые насаждения
  5. Общий бассейн
  6. Крытый бассейн
  7. Сауна, турецкая баня

Места поблизости

  1. 5 минут езды от Богаза и региональных пляжей
  2. Искеле находится в 10 минутах езды от центра города
  3. Искеле находится в 10 минутах езды от центра города
  4. 15 минут езды от зоны отелей Бафра

Местонахождение на карте

Айос Илиас, Северный Кипр

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Жилой комплекс MAKI HILL PARK
Айос Илиас, Северный Кипр
от
$310,319
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