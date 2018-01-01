ID: CP-628
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич
- Расстояние до моря -350 м
- Аэропорт Ларнаки - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 50 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 75 m²
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Общий плавательный бассейн
Детская игровая площадка
Сад на крыше
Зоны для барбекю
Бар и кафе
Вид на море и горы
Современные кухонные шкафы Soft Touch
Центральное спутниковое телевидение
Условия оплаты:
Приобретите недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
О Кипре/Искеле Лонг Бич
В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.
Обзорная экскурсия в режиме онлайн:
Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени,
Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
ID: CP-614
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья
- Расстояние до моря - 200 м
- Аэропорт Эрджан - 45 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 73 - 88m2
2+1 - 91 - 95m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ТУРЕЦКАЯ И ПАРОВАЯ БАНЯ
СПА
ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
ФИТНЕС
КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
ВИДЕО ИНТЕРКОМ
РЕЦЕПЦИЯ И СЕРВИС
МАССАЖНЫЙ ЦЕНТР
ОХРАНА И КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРОХОД
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ İNTERNET
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ
ДОРОЖКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ - ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
СЕЙСМОУСТОЙЧИВЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭКОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ARREDO
ГЛЯНЦЕВЫЙ РАЗДВИЖНОЙ ШКАФ
ДЕЛОВОЙ И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ПАРКОВКА НА ТЕРРИТОРИИ
ЭЛЕВАТОР
КАФЕ-РЕСТОРАН
ЦЕНТР КРАСОТЫ
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Сакарье Газимагуса - это место, которое может быть предпочтительным для тех, кто ищет спокойный регион для поселения и отдыха, с каждым днем все больше привлекает внимание отечественных и зарубежных инвесторов.