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Venice

Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€97,526
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2029
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Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра

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Venice
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€97,526
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 75 m² СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Общий плавательный бассейн Детская игровая площадка Сад на крыше Зоны для барбекю Бар и кафе Вид на море и горы Современные кухонные шкафы Soft Touch Центральное спутниковое телевидение Условия оплаты: Приобретите недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре/Искеле Лонг Бич В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
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Площадь 89–155 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м - Аэропорт Эрджан - 45 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 73 - 88m2 2+1 - 91 - 95m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ТУРЕЦКАЯ И ПАРОВАЯ БАНЯ СПА ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН ФИТНЕС КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВИДЕО ИНТЕРКОМ РЕЦЕПЦИЯ И СЕРВИС МАССАЖНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНА И КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРОХОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ İNTERNET ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ ДОРОЖКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ - ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СЕЙСМОУСТОЙЧИВЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ARREDO ГЛЯНЦЕВЫЙ РАЗДВИЖНОЙ ШКАФ ДЕЛОВОЙ И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПАРКОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ЭЛЕВАТОР КАФЕ-РЕСТОРАН ЦЕНТР КРАСОТЫ   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Сакарье Газимагуса - это место, которое может быть предпочтительным для тех, кто ищет спокойный регион для поселения и отдыха, с каждым днем все больше привлекает внимание отечественных и зарубежных инвесторов.
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Агентство: GP real estate
Realting.com
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