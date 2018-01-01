Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра

от €145,316

89–155 м² 3

Сдача в: 2024

ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м - Аэропорт Эрджан - 45 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 73 - 88m2 2+1 - 91 - 95m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ТУРЕЦКАЯ И ПАРОВАЯ БАНЯ СПА ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН ФИТНЕС КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВИДЕО ИНТЕРКОМ РЕЦЕПЦИЯ И СЕРВИС МАССАЖНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНА И КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРОХОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ İNTERNET ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ ДОРОЖКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ - ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СЕЙСМОУСТОЙЧИВЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ARREDO ГЛЯНЦЕВЫЙ РАЗДВИЖНОЙ ШКАФ ДЕЛОВОЙ И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПАРКОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ЭЛЕВАТОР КАФЕ-РЕСТОРАН ЦЕНТР КРАСОТЫ Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Сакарье Газимагуса - это место, которое может быть предпочтительным для тех, кто ищет спокойный регион для поселения и отдыха, с каждым днем все больше привлекает внимание отечественных и зарубежных инвесторов.