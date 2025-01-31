Жилой комплекс La Palazzo

La Palazzo - это новое лицо для региона Богаз, сочетающее самые высокие стандарты с классическим изысканным видом. Ла Палаццо является самым чистым воплощением роскоши. Будь то просторная 2-комнатная квартира или 4-комнатная отдельно стоящая вилла, мы можем улучшить ваш жизненный опыт.

Ла Палаццо находится всего в 900 метрах от песчаного побережья Богаз и в 800 метрах от таких объектов, как супермаркеты, кафе и рестораны.

Димора 4+1:

Жемчужина короны средиземноморского, просторного участка шести, роскошная отделка до европейских стендов. Димора - это выбор префекта для семьи, чтобы позвонить домой.

CASA DUO 3+1 Икиз:

Идеальный способ отметить искусство жизни. 2 этажа с террасой на крыше, будь то дом для отдыха или постоянная жизнь, Casa Duo будет вашим роскошным выбором.

СТАНЗА 3+1 - 2+1 - Пентхаус 1+1:

Он берет свое изощренное предложение от западноевропейской архитектуры, которое создает ощущение элегантности и изящества в огромных 2-3 спальнях и пентхаусах.

Бреза 3+1 - 2+1: