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Жилой комплекс La Palazzo

Гастриа, Северный Кипр
от
$218,350
BTC
2.5972280
ETH
136.1318236
USDT
215 879.1135455
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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ID: 26639
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Гастриа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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La Palazzo - это новое лицо для региона Богаз, сочетающее самые высокие стандарты с классическим изысканным видом. Ла Палаццо является самым чистым воплощением роскоши. Будь то просторная 2-комнатная квартира или 4-комнатная отдельно стоящая вилла, мы можем улучшить ваш жизненный опыт.

Ла Палаццо находится всего в 900 метрах от песчаного побережья Богаз и в 800 метрах от таких объектов, как супермаркеты, кафе и рестораны.

Димора 4+1:

  • Жемчужина короны средиземноморского, просторного участка шести, роскошная отделка до европейских стендов. Димора - это выбор префекта для семьи, чтобы позвонить домой.

CASA DUO 3+1 Икиз:

  • Идеальный способ отметить искусство жизни. 2 этажа с террасой на крыше, будь то дом для отдыха или постоянная жизнь, Casa Duo будет вашим роскошным выбором.

СТАНЗА 3+1 - 2+1 - Пентхаус 1+1:

  • Он берет свое изощренное предложение от западноевропейской архитектуры, которое создает ощущение элегантности и изящества в огромных 2-3 спальнях и пентхаусах.

Бреза 3+1 - 2+1:

  • Совершенство в лучшем виде, Брезза предлагает идеальное место для человека, желающего по-настоящему отпраздновать искусство жизни в уникальной концепции.

Местонахождение на карте

Гастриа, Северный Кипр

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Жилой комплекс La Palazzo
Гастриа, Северный Кипр
от
$218,350
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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