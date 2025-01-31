Жилой комплекс La Palazzo

La Palazzo - это новое лицо для региона Богаз, сочетающее самые высокие стандарты с классическим изысканным видом. Ла Палаццо является самым чистым воплощением роскоши. Будь то просторная 2-комнатная квартира или 4-комнатная отдельно стоящая вилла, мы можем улучшить ваш жизненный опыт.
Ла Палаццо находится всего в 900 метрах от песчаного побережья Богаз и в 800 метрах от таких объектов, как супермаркеты, кафе и рестораны.
Димора 4+1:
CASA DUO 3+1 Икиз:
СТАНЗА 3+1 - 2+1 - Пентхаус 1+1:
Бреза 3+1 - 2+1: