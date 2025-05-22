Жилой комплекс OTUKEN PROJECT

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ID ПРОЕКТА:
CP-799
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 - 85 м² - 125 000 GBP
СРОКИ:
, Да…
ОПИСАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проект CASA LA VISTA HOMES, получивший свое название благодаря уникальному расположению, стремится соединить вас, уважаемые инвесторы, с спокойствием бескрайней голубизны, предлагая лучшие виды на Кипр.
Наш проект, расположенный там, где красивые пляжи острова…
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Агентство
INN TEAM REAL ESTATE AND CONSULTANCY LIMITED COMPANY