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Жилой комплекс CC Towers Iskele

Патрики, Северный Кипр
от
$137,222
;
54
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ID: 26687
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Патрики

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

CC Towers Iskele — современный жилой комплекс на Северном Кипре, всего в 1,5 км от песчаного пляжа. Этот проект привлекает как инвесторов, так и желающих приобрести жилье для собственного комфорта или аренды. Специальные условия, такие как выгодные цены и беспроцентная рассрочка платежа до 84 месяцев, делают его привлекательным для инвестиций. 

Созданный для того, чтобы сделать ваш образ жизни более комфортным, комплекс может похвастаться впечатляющим набором удобств. Окунитесь в освежающие воды крытого и открытого бассейнов, омолодитесь в турецкой бане и сауне, или побалуйте себя успокаивающим массажем. Занимайтесь спортом в спортивном зале и наслаждайтесь вкусными блюдами в ресторане, кафе и баре. Ресторан на крыше с панорамным видом позволит вам пообедать с шиком, любуясь потрясающими окрестностями.

На территории комплекса есть супермаркет, обеспечивающий легкий доступ к предметам первой необходимости. Семьи по достоинству оценят специальную детскую игровую площадку, где малыши смогут весело провести время. Озелененные территории и пешеходные дорожки создают спокойную обстановку для неспешных прогулок и отдыха. Кроме того, для удобства жильцов комплекс предлагает охраняемую закрытую парковку.

CC Towers Iskele находится в живописной деревне Боаз, известной своими пляжами и рыбными ресторанами. Комплекс предлагает разнообразные квартиры с 1и 2 спальнями, студии, а также пентхаусы, офисы и торговые помещения.   

Каждая квартира оборудована современными отделочными материалами, большими окнами, позволяющими наслаждаться панорамными видами на море и горы, и открытой планировкой. 

Боаз — это живописное поселение на побережье, известное своей гаванью и рыбными ресторанами. Комплексы на берегу моря становятся все более популярными, и Боаз активно развивается. Это создает высокую ликвидность недвижимости в этом регионе. Инфраструктура включает в себя бассейны, рестораны, спортивные залы и многое другое, обеспечивая комфортное проживание и отдых. 

CC Towers Iskele — это не только удобное место для проживания, но и перспективная инвестиция в недвижимость на Северном Кипре.

Местонахождение на карте

Патрики, Северный Кипр

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Жилой комплекс CC Towers Iskele
Патрики, Северный Кипр
от
$137,222
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