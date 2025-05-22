Жилой комплекс CC Towers Iskele

CC Towers Iskele — современный жилой комплекс на Северном Кипре, всего в 1,5 км от песчаного пляжа. Этот проект привлекает как инвесторов, так и желающих приобрести жилье для собственного комфорта или аренды. Специальные условия, такие как выгодные цены и беспроцентная рассрочка платежа до 84 месяцев, делают его привлекательным для инвестиций.

Созданный для того, чтобы сделать ваш образ жизни более комфортным, комплекс может похвастаться впечатляющим набором удобств. Окунитесь в освежающие воды крытого и открытого бассейнов, омолодитесь в турецкой бане и сауне, или побалуйте себя успокаивающим массажем. Занимайтесь спортом в спортивном зале и наслаждайтесь вкусными блюдами в ресторане, кафе и баре. Ресторан на крыше с панорамным видом позволит вам пообедать с шиком, любуясь потрясающими окрестностями.

На территории комплекса есть супермаркет, обеспечивающий легкий доступ к предметам первой необходимости. Семьи по достоинству оценят специальную детскую игровую площадку, где малыши смогут весело провести время. Озелененные территории и пешеходные дорожки создают спокойную обстановку для неспешных прогулок и отдыха. Кроме того, для удобства жильцов комплекс предлагает охраняемую закрытую парковку.

CC Towers Iskele находится в живописной деревне Боаз, известной своими пляжами и рыбными ресторанами. Комплекс предлагает разнообразные квартиры с 1и 2 спальнями, студии, а также пентхаусы, офисы и торговые помещения.

Каждая квартира оборудована современными отделочными материалами, большими окнами, позволяющими наслаждаться панорамными видами на море и горы, и открытой планировкой.

Боаз — это живописное поселение на побережье, известное своей гаванью и рыбными ресторанами. Комплексы на берегу моря становятся все более популярными, и Боаз активно развивается. Это создает высокую ликвидность недвижимости в этом регионе. Инфраструктура включает в себя бассейны, рестораны, спортивные залы и многое другое, обеспечивая комфортное проживание и отдых.

CC Towers Iskele — это не только удобное место для проживания, но и перспективная инвестиция в недвижимость на Северном Кипре.