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Квартира в новостройке Sea Breeze

Trikomo, Северный Кипр
от
$117,363
BTC
1.3960100
ETH
73.1708524
USDT
116 035.0192052
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26645
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Все, что вам нужно, находится всего в 2 минутах езды!

Наш новый проект Sea Breeze придаст новый вид району Лонг-Бич.

Всего в 2 минутах от красивой береговой линии, пешеходных и велосипедных дорожек, ресторанов, супермаркетов и многого другого.

Проект состоит из 228 квартир студий, что дает вам отличную инвестиционную возможность.

Вы можете наслаждаться своим днем в бассейне или даже в кафе, наблюдая за красотой заката. Нет ничего лучше, чем быть в месте, где есть безопасная среда, мир и спокойствие.

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Квартира в новостройке Sea Breeze
Trikomo, Северный Кипр
от
$117,363
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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