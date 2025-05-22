Квартира в новостройке Sea Breeze

Все, что вам нужно, находится всего в 2 минутах езды!

Наш новый проект Sea Breeze придаст новый вид району Лонг-Бич.

Всего в 2 минутах от красивой береговой линии, пешеходных и велосипедных дорожек, ресторанов, супермаркетов и многого другого.

Проект состоит из 228 квартир студий, что дает вам отличную инвестиционную возможность.

Вы можете наслаждаться своим днем в бассейне или даже в кафе, наблюдая за красотой заката. Нет ничего лучше, чем быть в месте, где есть безопасная среда, мир и спокойствие.