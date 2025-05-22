Жилой комплекс Caesar Resort

Caesar Resort расположен в Йени Искеле (Трикомо), Фамагуста. Комплекс построен рядом со знаменитым песчаным пляжем Лонг-Бич, известным как один из самых красивых пляжей Кипра. Климат Северного Кипра идеален круглый год: типичная средиземноморская погода, солнечное лето и мягкая зима.

Общая площадь проекта составляет 393 570 м2.

Caesar Resort – это современный комплекс роскошных апартаментов, окруженный ароматными цветами и деревьями. Caesar Resort расположен в 600 метрах от песчаного пляжа с красивыми пейзажами и захватывающим видом на Средиземное море. Курорт предлагает широкий спектр удобств, подходящих как для отпуска, так и для постоянного проживания.

Инфраструктура комплекса

Бассейны и аквапарк:

Крытый бассейн (подогревается зимой – 100м2)

Бассейн с мини-аквапарком (213м2)

Семейный бассейн (760м2)

Полу-олимпийский бассейн (364 м2)

Детский бассейн (30м2)

Бассейн Памуккале (1000м2)

Лаунж бассейн (777м2)

Тропический бассейн (1200м2)

3 бассейна с соленой водой (700м2)

Скоро: Крытый аквапарк и бассейн для серфинга

Рестораны и бары:

Ресторан и Бар Lucca

Ресторан роскошной кухни Caleo

Кафе и пекарня Cafe Paris

Vino Wine винный бар и тапас

Памуккале лаунж

Зоны для барбекю

СПА и салон красоты:

Все виды массажа и обертывания

Бассейн с водой Мертвого моря

Соляная комната и Хаммам

Косметологические услуги

Салон красоты и парикмахерская

Детская инфраструктура:

Детский сад

Игровой корабль

Крытый детский клуб

Образовательный центр

Детские площадки

Аркада (бильярд, видео игры, настольный теннис)

Стена для скалолазания

Программа анимации (летом)

Спортивная инфраструктура:

Групповые занятия

Крытый спортзал/фитнес клуб

Клуб боевых искусств

Пляжный волейбол

Большая шахматная доска

Спортивные площадки

Хаммам и сауна

HYFIT тренировки

Скоро: Скейтборд парк

Скоро: Гольф Клуб

Коммерческая зона:

Супермаркет

Салон красоты

Караоке и клуб

Туристическое агентство

Аптека

Прачечная

Банкомат

Оптика

Кофейня и пекарня

Такси и аренда автомобилей

Ресторан Китайской кухни

Продажа и прокат велосипедов

Магазин электроники

Автомойка

Скоро: бильярд / магазин обуви и сумок

Скоро: Медицинский центр

Сфера обслуживания: