  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Caesar Resort

Жилой комплекс Caesar Resort

Trikomo, Северный Кипр
от
$130,201
BTC
1.5487113
ETH
81.1745800
USDT
128 727.4048515
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26612
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Caesar Resort расположен в Йени Искеле (Трикомо), Фамагуста. Комплекс построен рядом со знаменитым песчаным пляжем Лонг-Бич, известным как один из самых красивых пляжей Кипра. Климат Северного Кипра идеален круглый год: типичная средиземноморская погода, солнечное лето и мягкая зима.

Общая площадь проекта составляет 393 570 м2.

Caesar Resort – это современный комплекс роскошных апартаментов, окруженный ароматными цветами и деревьями. Caesar Resort расположен в 600 метрах от песчаного пляжа с красивыми пейзажами и захватывающим видом на Средиземное море. Курорт предлагает широкий спектр удобств, подходящих как для отпуска, так и для постоянного проживания.

Инфраструктура комплекса 

Бассейны и аквапарк:

  • Крытый бассейн (подогревается зимой – 100м2)
  • Бассейн с мини-аквапарком (213м2)
  • Семейный бассейн (760м2)
  • Полу-олимпийский бассейн (364 м2)
  • Детский бассейн (30м2)
  • Бассейн Памуккале (1000м2)
  • Лаунж бассейн (777м2)
  • Тропический бассейн (1200м2)
  • 3 бассейна с соленой водой (700м2)
  • Скоро: Крытый аквапарк и бассейн для серфинга

Рестораны и бары:

  • Ресторан и Бар Lucca
  • Ресторан роскошной кухни Caleo
  • Кафе и пекарня Cafe Paris
  • Vino Wine винный бар и тапас
  • Памуккале лаунж
  • Зоны для барбекю

СПА и салон красоты:

  • Все виды массажа и обертывания
  • Бассейн с водой Мертвого моря
  • Соляная комната и Хаммам
  • Косметологические услуги
  • Салон красоты и парикмахерская

Детская инфраструктура:

  • Детский сад
  • Игровой корабль
  • Крытый детский клуб
  • Образовательный центр
  • Детские площадки
  • Аркада (бильярд, видео игры, настольный теннис)
  • Стена для скалолазания
  • Программа анимации (летом)

Спортивная инфраструктура:

  • Групповые занятия
  • Крытый спортзал/фитнес клуб
  • Клуб боевых искусств
  • Пляжный волейбол
  • Большая шахматная доска
  • Спортивные площадки
  • Хаммам и сауна
  • HYFIT тренировки
  • Скоро: Скейтборд парк
  • Скоро: Гольф Клуб

Коммерческая зона:

  • Супермаркет
  • Салон красоты
  • Караоке и клуб
  • Туристическое агентство
  • Аптека
  • Прачечная
  • Банкомат
  • Оптика
  • Кофейня и пекарня
  • Такси и аренда автомобилей
  • Ресторан Китайской кухни
  • Продажа и прокат велосипедов
  • Магазин электроники
  • Автомойка
  • Скоро: бильярд / магазин обуви и сумок
  • Скоро: Медицинский центр

Сфера обслуживания:

  • Офис аренды
  • Офис обслуживания
  • Карта лояльности
  • Охрана 24/7
  • Провайдер интернет-услуг

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Salamis Sea Palace
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$120,321
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Карми, Северный Кипр
от
$127,074
Жилой квартал Del Mar Premium
Лапитос, Северный Кипр
от
$145,652
Многоквартирный жилой дом Прямо на берегу моря- Красивая 2-комнатная квартира на Кипре / Gaziveren
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Жилой квартал Lilium Park
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$177,315
Вы просматриваете
Жилой комплекс Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$130,201
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Тримити, Северный Кипр
от
$177,315
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Caesar Cliff
Жилой квартал Caesar Cliff
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$148,185
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Шикарные апартаменты с 2 комнатами в Эсентепе, Кипр | Всего в 250 метрах от пляжа
Многоквартирный жилой дом Шикарные апартаменты с 2 комнатами в Эсентепе, Кипр | Всего в 250 метрах от пляжа
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ID ПРОЕКТА: CP-813 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе Расстояние до моря -250 М Расстояние до Лефкоша - 50 км Аэропорт Эрджан - 30 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Терраса - 85…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации