Жилой комплекс Caesar Resort

Caesar Resort расположен в Йени Искеле (Трикомо), Фамагуста. Комплекс построен рядом со знаменитым песчаным пляжем Лонг-Бич, известным как один из самых красивых пляжей Кипра. Климат Северного Кипра идеален круглый год: типичная средиземноморская погода, солнечное лето и мягкая зима.
Общая площадь проекта составляет 393 570 м2.
Caesar Resort – это современный комплекс роскошных апартаментов, окруженный ароматными цветами и деревьями. Caesar Resort расположен в 600 метрах от песчаного пляжа с красивыми пейзажами и захватывающим видом на Средиземное море. Курорт предлагает широкий спектр удобств, подходящих как для отпуска, так и для постоянного проживания.
Инфраструктура комплекса
Бассейны и аквапарк:
Рестораны и бары:
СПА и салон красоты:
Детская инфраструктура:
Спортивная инфраструктура:
Коммерческая зона:
Сфера обслуживания: