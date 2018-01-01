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Blue Life

Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,464
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2024
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Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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Blue Life
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,464
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Под голубым небом рядом с живописными горами... Caesar Blue — это современный жилой комплекс, который находится рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного моря. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом — это настоящее украшение Северного Кипра. К Вашим услугам множество вариантов отдыха — от расслабляющего пилатеса в тени деревьев до захватывающего вейкбординга на море. Преимущества комплекса: развитая инфраструктура для детей и взрослых возможность сдачи своих апартаментов в аренду широкий спектр услуг, предоставляемый на территории комплекса разнообразный выбор апартаментов на любой бюджет удобная планировка и качественная отделка Срок сдачи комплекса 2021-2025гг в чистовой отделке. Условия оплаты:  дома Helena / Terra / Sophia/Iona / Isabella / Gloria / Priscilla - 50% первоначальный взнос, 50% в беспроцентную рассрочку на 24 месяца. остальные дома: 30% первоначальный взнос, 70% в беспроцентную рассрочку на 36 месяцев.
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