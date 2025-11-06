Жилой комплекс Kaya Residences

Kaya Residences — солнце, море и роскошная жизнь в сердце Бафры ☀️🌊✨
Позвольте солнцу и лазурному морю стать частью вашей повседневной жизни в Бафре — одном из самых престижных курортных регионов Северного Кипра.
Kaya Residences расположен всего в 5 минутах езды от одного из самых красивых пляжей острова с белоснежным песком и бирюзовой водой Средиземного моря.
Здесь жизнь наполняется светом, морским бризом и ощущением настоящего отдыха круглый год 🌴
---
🏗 О проекте
• Общая площадь территории — 12 000 м²
• Комплекс состоит из 6 отдельных жилых блоков
• До пляжа — всего 5 минут на автомобиле
Проект создан как современное пространство для жизни вдали от городской суеты, в гармонии с природой и архитектурой нового поколения.
---
🏠 Типы апартаментов
В комплексе представлены квартиры площадью от 35 до 109 м²:
• 1+0 (студии)
• 1+1
• 2+1
Каждый сможет выбрать формат, идеально подходящий для себя и своей семьи 👨👩👧👦
Просторные комнаты и балконы создают атмосферу уюта и свободы.
Большие панорамные окна наполняют пространство естественным светом и свежим морским воздухом.
---
🌴 Инфраструктура и комфорт
Проект предлагает совершенно новый уровень жилого комплекса класса luxury:
🏊 Большой бассейн 400 м² (для взрослых и детей)
🌿 Ландшафтные зоны отдыха
🚶 Пешеходные и велодорожки
🎠 Детские площадки
⚽ Теннисный корт
⚽ Мини-футбол
🏀 Баскетбол
🏐 Волейбол
🏋️ Фитнес-центр
🧖 Сауна
💨 Паровая комната
☕ Cafe lounge
🥤 Vitamin bar
Все пространства продуманы до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться активным отдыхом и проводить время с семьёй и соседями.
---
🏨 Уровень сервиса
Комплекс управляется под гарантией легендарного Kaya Artemis Resort & Casino.
Это означает:
✨ Профессиональное управление
✨ Возможность сервиса housekeeping
✨ Доступ к инфраструктуре премиального курорта
✨ Привилегии уровня пятизвёздочного отеля
До самого Kaya Artemis Resort & Casino — всего 5 минут езды.
---
📍 Локация и инвестиционный потенциал
Kaya Residences расположен в самом центре Бафры — стремительно развивающегося курортного региона.
• 5 минут до пляжа
• 5 минут до отелей класса luxury
• 5 минут до больниц, школ и супермаркетов
Проект обладает высоким инвестиционным потенциалом благодаря активному развитию региона и статусу туристического центра 🏖📈
Kaya Residences — это жизнь в формате «море, солнце и комфорт 365 дней в году» ☀️🌊
Идеально как для проживания, так и для доходной инвестиции.