Жилой комплекс Kaya Residences

$113,078
ID: 33368
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Теодорос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

Kaya Residences — солнце, море и роскошная жизнь в сердце Бафры ☀️🌊✨

Позвольте солнцу и лазурному морю стать частью вашей повседневной жизни в Бафре — одном из самых престижных курортных регионов Северного Кипра.

Kaya Residences расположен всего в 5 минутах езды от одного из самых красивых пляжей острова с белоснежным песком и бирюзовой водой Средиземного моря.

Здесь жизнь наполняется светом, морским бризом и ощущением настоящего отдыха круглый год 🌴

---

🏗 О проекте

• Общая площадь территории — 12 000 м²
• Комплекс состоит из 6 отдельных жилых блоков
• До пляжа — всего 5 минут на автомобиле

Проект создан как современное пространство для жизни вдали от городской суеты, в гармонии с природой и архитектурой нового поколения.

---

🏠 Типы апартаментов

В комплексе представлены квартиры площадью от 35 до 109 м²:

• 1+0 (студии)
• 1+1
• 2+1

Каждый сможет выбрать формат, идеально подходящий для себя и своей семьи 👨‍👩‍👧‍👦

Просторные комнаты и балконы создают атмосферу уюта и свободы.
Большие панорамные окна наполняют пространство естественным светом и свежим морским воздухом.

---

🌴 Инфраструктура и комфорт

Проект предлагает совершенно новый уровень жилого комплекса класса luxury:

🏊 Большой бассейн 400 м² (для взрослых и детей)
🌿 Ландшафтные зоны отдыха
🚶 Пешеходные и велодорожки
🎠 Детские площадки

⚽ Теннисный корт
⚽ Мини-футбол
🏀 Баскетбол
🏐 Волейбол

🏋️ Фитнес-центр
🧖 Сауна
💨 Паровая комната
☕ Cafe lounge
🥤 Vitamin bar

Все пространства продуманы до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться активным отдыхом и проводить время с семьёй и соседями.

---

🏨 Уровень сервиса

Комплекс управляется под гарантией легендарного Kaya Artemis Resort & Casino.

Это означает:

✨ Профессиональное управление
✨ Возможность сервиса housekeeping
✨ Доступ к инфраструктуре премиального курорта
✨ Привилегии уровня пятизвёздочного отеля

До самого Kaya Artemis Resort & Casino — всего 5 минут езды.

---

📍 Локация и инвестиционный потенциал

Kaya Residences расположен в самом центре Бафры — стремительно развивающегося курортного региона.

• 5 минут до пляжа
• 5 минут до отелей класса luxury
• 5 минут до больниц, школ и супермаркетов

Проект обладает высоким инвестиционным потенциалом благодаря активному развитию региона и статусу туристического центра 🏖📈

Kaya Residences — это жизнь в формате «море, солнце и комфорт 365 дней в году» ☀️🌊
Идеально как для проживания, так и для доходной инвестиции.

Местонахождение на карте

Агиос Теодорос, Северный Кипр

Вы просматриваете
Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$113,078
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
