Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah

Caesar Palm Jumeirah будет включать в себя семь высотных зданий, вдохновленных знаменитой пальмой Джумейра в Дубае, всего в 300 метрах от моря. Каждое 22-этажное здание предлагает потрясающий вид на Средиземное море. Жители могут рассчитывать на такие удобства, как общий бассейн в форме ладони, бесконечные бассейны, тренажерный зал, залы и совместные рабочие места. Наши апартаменты премиум-класса, от студий до пентхаусов, изготовлены из высококачественных материалов. С разнообразными удобствами для всех возрастов у Caesar Palm Jumeirah будет что-то для всех.
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