Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah

Caesar Palm Jumeirah будет включать в себя семь высотных зданий, вдохновленных знаменитой пальмой Джумейра в Дубае, всего в 300 метрах от моря. Каждое 22-этажное здание предлагает потрясающий вид на Средиземное море. Жители могут рассчитывать на такие удобства, как общий бассейн в форме ладони, бесконечные бассейны, тренажерный зал, залы и совместные рабочие места. Наши апартаменты премиум-класса, от студий до пентхаусов, изготовлены из высококачественных материалов. С разнообразными удобствами для всех возрастов у Caesar Palm Jumeirah будет что-то для всех.

Сопровождение:

квартиры-студии,

1+1 квартиры,

2+1 квартиры,

Пентхаус.

Местонахождение:

300 метров от песчаного пляжа,

15 минут до города Фамагуста,

40 минут до аэропорта Эркан,

40 минут до аэропорта Ларнаки.

УСЛОВИЯ: