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Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah

Гастриа, Северный Кипр
от
$162,303
BTC
1.9305646
ETH
101.1891452
USDT
160 466.6887473
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
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Описание Описание
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ID: 26628
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Гастриа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    22

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Caesar Palm Jumeirah будет включать в себя семь высотных зданий, вдохновленных знаменитой пальмой Джумейра в Дубае, всего в 300 метрах от моря. Каждое 22-этажное здание предлагает потрясающий вид на Средиземное море. Жители могут рассчитывать на такие удобства, как общий бассейн в форме ладони, бесконечные бассейны, тренажерный зал, залы и совместные рабочие места. Наши апартаменты премиум-класса, от студий до пентхаусов, изготовлены из высококачественных материалов. С разнообразными удобствами для всех возрастов у Caesar Palm Jumeirah будет что-то для всех.

Сопровождение:

  • квартиры-студии,
  • 1+1 квартиры,
  • 2+1 квартиры,
  • Пентхаус.

Местонахождение:

  • 300 метров от песчаного пляжа,
  • 15 минут до города Фамагуста,
  • 40 минут до аэропорта Эркан,
  • 40 минут до аэропорта Ларнаки.

УСЛОВИЯ:

  • открытые и закрытые бассейны,
  • детская площадка,
  • детская комната,
  • бассейн на крыше,
  • Спа-центр,
  • сауна,
  • коворкинг-зона,
  • центр тяжести,
  • спортивные корты,
  • рестораны и бары,
  • Коммерческая зона.

Местонахождение на карте

Гастриа, Северный Кипр

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Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Гастриа, Северный Кипр
от
$162,303
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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