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Жилой комплекс Ocean Life

Trikomo, Северный Кипр
от
$129,655
BTC
1.5422178
ETH
80.8342284
USDT
128 187.6720929
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
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Описание Описание
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ID: 26614
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

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Самый эксклюзивный проект Северного Кипра Ocean Life предлагает уникальную жизнь и инвестиционные возможности в дополнение к своей природе, климату, историческим красотам, туризму и инфраструктуре образования. Будучи центром внимания инвесторов и всего мира с его восхитительными ценами на жилье по сравнению с другими средиземноморскими и европейскими странами, а также с доходом от аренды в иностранной валюте и гарантированным доходом от аренды, жизнь на Северном Кипре обещает средний период возврата инвестиций 8-10 лет.

Огромный синий, плавно вписывающийся в природу. Проект, который имеет минималистскую эстетику и идеальное отношение к природе, состоит из 21 резиденции, социальных зон, пешеходных дорожек и ландшафтных зон, каждая из которых имеет уникальный вид и дух.

Философия Ocean Life вдохновлена увлекательной природой и глубокими синими водами Средиземного моря и основана на золотом сечении; концепция, которая продолжает открывать новые двери для человечества с первых дней с точки зрения рационализации Вселенной и самой жизни. Основываясь на золотом соотношении, которое было принято в качестве отношения порядка, которое дает лучшую гармонию и пропорции в искусстве и архитектуре с древних времен, OCEAN LIFE создает самую совершенную, самую последовательную жизнь в Средиземноморье, основанную на понимании того, что священная архитектура и геометрия природы эстетичны, пропорциональны, сбалансированы, ритмичны и гармоничны.

Разработанная с учетом образа жизни, OCEAN LIFE состоит из резиденций размером от квартир-студий до 1 + 1, 2 + 1 апартаментов до пентхаусов, обещающих идеальную жизнь с открытыми балконами, видами и роскошными деталями.

Каждая квартира спроектирована с высочайшим стандартом материалов, с закрытыми парковочными местами, найденными в проекте.

OCEAN BLUE, гигантская яхта, расположенная в центре проекта, приглашает жителей в необычное путешествие с его внутренними и открытыми площадками, террасой для принятия солнечных ванн, ресторанами на своих палубах, барами и развлекательными заведениями.

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой комплекс Ocean Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$129,655
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