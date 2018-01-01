Aries Villa Stage 2

🌳 Новый проект в районе Отюкен среди спокойствия и безмятежности природы. Отюкен - малозаселенный район в 3 км от самого популярного региона Long Beach. Приобретая здесь жильё, Вы будете находится рядом с самым оживленным местом на Северном Кипре (Long Beach), но в то же время слегла уединенно.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА:
📍 2,5 км от пляжа Long Beach
📍 4,5 км от пляжа Kocareis
📍 10,5 км от рыбацкой деревни Bogaz
📍 10 км от г. Фамагуста
🏘 Проект состоит из 13 полностью обособленных вилл с частным бассейном, джакузи, барбекю, инфраструктурой центрального отопления, большими террасами и 6 квартир на первом этаже, 6 мансардных квартир на втором этаже с большими террасами и террасами на крыше с общим бассейном в районе Отюкен.
💷 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:
Квартиры 2+1 (96-113 м2) – от 139 400£
Квартиры 3+1 (115 м2) – от 154 400£
Вилла 3+1 (205 м2) – от 360 400£
🗓 ПЛАН ОПЛАТЫ:
40% Первоначальный взнос
30% Беспроцентная рассрочка до ввода в эксплуатацию
30% На вводе в эксплуатацию
🏁 Завершение строительства – июль 2024 г.
‼️ ВНИМАНИЕ! После продажи каждой трети проекта будет применяться повышение цен минимум на 10%.
🕑 Так что поторопитесь приобрести дом мечты по выгодной цене!