Жилой комплекс Mckenzie 2 представляет собой роскошный и высококачественный проект, который находится в популярном курортном районе Лонг Бич, севернее Фамагусты, на Северном Кипре. Этот проект обещает непередаваемый образ жизни среди красоты природы и близости Средиземного моря. Преимущества Mckenzie 2:

Идеальное расположение: Комплекс находится в курортном районе Лонг Бич, всего в 400 метрах от одного из лучших пляжей Северного Кипра — Лонг Бич. Это предоставляет жильцам уникальную возможность наслаждаться морем и солнцем в непосредственной близости от своего дома.

2. Качество строительства: Mckenzie 2 представляет собой проект первоклассного исполнения, общей площадью 539 квадратных метров. Комплекс оснащен системой водяного отопления и кондиционирования воздуха, обеспечивая комфортное проживание в любое время года. Безопасность также приоритет, с наличием системы пожарной сигнализации и лифта для удобства доступа на все этажи.

3. Разнообразие жилья: В Mckenzie 2 представлены разные типы жилья, включая пентхаусы с зонами для барбекю, что добавляет комфорта и разнообразия в образ жизни жителей. Комплекс также оснащен централизованной спутниковой инфраструктурой.

4. Близость к удобствам: Комплекс окружен всеми необходимыми удобствами и услугами, такими как детские сады, магазины, больницы, аптеки и развлекательные центры, что делает повседневные покупки и развлечения легкими и доступными.

5. Инвестиционный потенциал: Mckenzie 2 представляет интерес для инвесторов, ищущих возможности аренды и роста стоимости недвижимости. Роскошное жилье всегда востребовано как для долгосрочной аренды, так и для краткосрочных арендных сделок.

6. Семейная среда: Этот проект также идеально подходит для семей с детьми, благодаря безопасной, комфортабельной и дружелюбной семейной среде.

Mckenzie 2 — это место, где роскошь и природа сочетаются с удобствами современной жизни. Этот комплекс обещает предоставить своим жителям возможность наслаждаться красотой Северного Кипра в комфортабельной обстановке.