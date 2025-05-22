Жилой комплекс Querencia

🌊 Querencia — великолепный проект, который создаст неповторимую атмосферу на Лонг-Бич, всего в 400 метрах от моря.

Прямо напротив уникального пляжа откроется комплекс с вдохновляющими видами, продуманными жилыми пространствами и насыщенной инфраструктурой.

🏢 4 блока, один из которых будет функционировать как отель

🏗 Высота зданий — от 9 до 28 этажей

🏠 701 апартамент: студии, 1+1, 2+1, 3+1, а также роскошные пентхаусы 4+1 и 5+1 с собственными бассейнами и панорамными террасами

✨ Особенности проекта:

• Панорамный 180° вид на море из каждой квартиры

• На юг — побережье от Фамагусты до Вароши, на север — залив Карпаз

• Современная архитектура, отличающаяся от привычных высотных зданий региона

• Один из блоков — 5⭐ отель

• Прямо напротив — два отеля и крупнейшее казино острова, что делает проект инвестиционно привлекательным

🌿 Интерьеры и дизайн:

• Современные планировки и отделка премиум-класса

• Крупноформатная плитка, душевые «walk-in», гранитные столешницы

• Встроенные системы охлаждения и подогрев полов в мокрых зонах

• Экологичный подход и энергоэффективность

• Доступность для людей с особыми потребностями

🌳 Озеленение и концепция:

Большое количество зелёных зон, использование эндемичных кипрских растений и гармоничное слияние с природой — всё это придаёт Querencia особую атмосферу уюта и роскоши.

🛍 Mixed-use концепция:

• Резиденции 🏡

• Отель 🏨

• Торговая улица и зоны отдыха 🍽

📌 Querencia — это 365 дней в году в атмосфере курортной роскоши, панорамных видов и продуманного дизайна. Идеальное сочетание для жизни, отдыха и инвестиций.