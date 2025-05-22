  1. Realting.com
  Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  Жилой комплекс Querencia

Жилой комплекс Querencia

Trikomo, Северный Кипр
от
$194,526
;
55
ID: 32604
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    28

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌊 Querencia — великолепный проект, который создаст неповторимую атмосферу на Лонг-Бич, всего в 400 метрах от моря.
Прямо напротив уникального пляжа откроется комплекс с вдохновляющими видами, продуманными жилыми пространствами и насыщенной инфраструктурой.

🏢 4 блока, один из которых будет функционировать как отель
🏗 Высота зданий — от 9 до 28 этажей
🏠 701 апартамент: студии, 1+1, 2+1, 3+1, а также роскошные пентхаусы 4+1 и 5+1 с собственными бассейнами и панорамными террасами

Особенности проекта:
• Панорамный 180° вид на море из каждой квартиры
• На юг — побережье от Фамагусты до Вароши, на север — залив Карпаз
• Современная архитектура, отличающаяся от привычных высотных зданий региона
• Один из блоков — 5⭐ отель
• Прямо напротив — два отеля и крупнейшее казино острова, что делает проект инвестиционно привлекательным

🌿 Интерьеры и дизайн:
• Современные планировки и отделка премиум-класса
• Крупноформатная плитка, душевые «walk-in», гранитные столешницы
• Встроенные системы охлаждения и подогрев полов в мокрых зонах
• Экологичный подход и энергоэффективность
• Доступность для людей с особыми потребностями

🌳 Озеленение и концепция:
Большое количество зелёных зон, использование эндемичных кипрских растений и гармоничное слияние с природой — всё это придаёт Querencia особую атмосферу уюта и роскоши.

🛍 Mixed-use концепция:
• Резиденции 🏡
• Отель 🏨
• Торговая улица и зоны отдыха 🍽

📌 Querencia — это 365 дней в году в атмосфере курортной роскоши, панорамных видов и продуманного дизайна. Идеальное сочетание для жизни, отдыха и инвестиций.

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

