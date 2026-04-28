Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence

Trikomo, Северный Кипр
от
$129,053
НДС
BTC
1.5350556
ETH
80.4588260
USDT
127 592.3554914
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
30
ID: 35322
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

    С отделкой
    13

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Edelweiss Holiday Residence — курортный комплекс с полной инфраструктурой в Искеле 🌴🌊

Edelweiss Holiday Residence — современный жилой комплекс, сочетающий архитектурную эстетику, качество строительства и курортный образ жизни в одном пространстве.

Проект полностью готов и предлагает комфортную среду для проживания, отдыха и инвестиций.

---

🏡 О проекте

Комплекс состоит из 5 архитектурных блоков, спроектированных с акцентом на:

🌿 естественное освещение и вентиляцию
🏡 функциональные планировки
🌅 просторные балконы с красивыми видами

Апартаменты выполнены с использованием высококачественных материалов и современных технологий, обеспечивающих долговечность и энергоэффективность.

---

🏘 Типы недвижимости

Студии (1+0)
1+1 апартаменты
2+1 апартаменты

📐 Площади: от 52 до 136 м²

Все квартиры имеют просторные балконы и продуманные планировки.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Edelweiss предлагает полноценную курортную инфраструктуру:

🏊 бассейны (общая площадь ~6,000 м²)
🏝 relax pool
🎢 детские бассейны и аквапарк

🏋️ фитнес-центр
🧖 SPA, хаммам, сауна
🌿 ландшафтные сады и прогулочные зоны

👶 детские площадки и мини-зоопарк
🏫 детский сад

🍽 рестораны и бары
🍷 Gassabo Steakhouse
🍸 Sherlock Pub & Pool Bar

🛒 супермаркет и магазины

---

🛎 Сервис и удобства

✔ 24/7 ресепшен
✔ охрана и видеонаблюдение
✔ уборка и обслуживание
✔ трансфер до Long Beach
✔ аренда авто и такси

🚗 крытый и открытый паркинг

Комплекс функционирует в формате residence + hotel.

---

🏗 Качество строительства

• усиленный железобетонный фундамент
• современная тепло- и гидроизоляция
• использование высококачественных материалов

Проект сочетает надежность и современный подход к строительству.

---

📍 Локация — Искеле (Yeni İskele)

Комплекс расположен в одном из самых перспективных районов Северного Кипра:

🏖 всего несколько минут до Long Beach
🏛 рядом Саламис, монастырь Святого Варнавы, замок Кантара

Район был отмечен Forbes как один из лучших для инвестиций.

---

🌟 Преимущества проекта

✔ готовый комплекс
✔ развитая инфраструктура
✔ высокий арендный потенциал
✔ формат курортной жизни круглый год
✔ удобная локация у моря

---

Edelweiss Holiday Residence — это сочетание комфорта, природы и курортного lifestyle, где каждый день ощущается как отдых. 🌊✨

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 57.0
Цена за м², USD 1,446
Цена квартиры, USD 82,252

Trikomo, Северный Кипр

