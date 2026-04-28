Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence

Edelweiss Holiday Residence — курортный комплекс с полной инфраструктурой в Искеле 🌴🌊

Edelweiss Holiday Residence — современный жилой комплекс, сочетающий архитектурную эстетику, качество строительства и курортный образ жизни в одном пространстве.

Проект полностью готов и предлагает комфортную среду для проживания, отдыха и инвестиций.

🏡 О проекте

Комплекс состоит из 5 архитектурных блоков, спроектированных с акцентом на:

🌿 естественное освещение и вентиляцию

🏡 функциональные планировки

🌅 просторные балконы с красивыми видами

Апартаменты выполнены с использованием высококачественных материалов и современных технологий, обеспечивающих долговечность и энергоэффективность.

🏘 Типы недвижимости

• Студии (1+0)

• 1+1 апартаменты

• 2+1 апартаменты

📐 Площади: от 52 до 136 м²

Все квартиры имеют просторные балконы и продуманные планировки.

🌴 Инфраструктура комплекса

Edelweiss предлагает полноценную курортную инфраструктуру:

🏊 бассейны (общая площадь ~6,000 м²)

🏝 relax pool

🎢 детские бассейны и аквапарк

🏋️ фитнес-центр

🧖 SPA, хаммам, сауна

🌿 ландшафтные сады и прогулочные зоны

👶 детские площадки и мини-зоопарк

🏫 детский сад

🍽 рестораны и бары

🍷 Gassabo Steakhouse

🍸 Sherlock Pub & Pool Bar

🛒 супермаркет и магазины

🛎 Сервис и удобства

✔ 24/7 ресепшен

✔ охрана и видеонаблюдение

✔ уборка и обслуживание

✔ трансфер до Long Beach

✔ аренда авто и такси

🚗 крытый и открытый паркинг

Комплекс функционирует в формате residence + hotel.

🏗 Качество строительства

• усиленный железобетонный фундамент

• современная тепло- и гидроизоляция

• использование высококачественных материалов

Проект сочетает надежность и современный подход к строительству.

📍 Локация — Искеле (Yeni İskele)

Комплекс расположен в одном из самых перспективных районов Северного Кипра:

🏖 всего несколько минут до Long Beach

🏛 рядом Саламис, монастырь Святого Варнавы, замок Кантара

Район был отмечен Forbes как один из лучших для инвестиций.

🌟 Преимущества проекта

✔ готовый комплекс

✔ развитая инфраструктура

✔ высокий арендный потенциал

✔ формат курортной жизни круглый год

✔ удобная локация у моря

Edelweiss Holiday Residence — это сочетание комфорта, природы и курортного lifestyle, где каждый день ощущается как отдых. 🌊✨