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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU

Trikomo, Северный Кипр
от
$147,868
BTC
1.7588578
ETH
92.1892575
USDT
146 194.5829976
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20 1
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25485
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    29

О комплексе

GRAND SAPPHIRE BLU – Символ Элегантности и Роскоши на Северном Кипре

🌍 Локация: Long Beach – одно из самых живописных и востребованных мест Северного Кипра с песчаным пляжем протяжённостью 3 км.
🏗 Застройщик: NORTHERNLAND CONSTRUCTION – лидер премиального строительства на острове.

О ПРОЕКТЕ

GRAND SAPPHIRE BLU – это продолжение легендарного комплекса GRAND SAPPHIRE, задающего новый уровень роскошной жизни на берегу Средиземного моря.

📍 Архитектурный шедевр:
✔ 5 небоскрёбов по 29 этажей
✔ 10 элегантных блоков по 5 этажей
✔ Уникальный дизайн, вдохновлённый слиянием современного комфорта и природных элементов

🌊 Впечатляющие виды:
✅ Панорамный вид на бескрайнее море и горные хребты
✅ Собственные Infinity-бассейны в каждом пентхаусе

🏠 Жилой фонд:
Комплекс включает 2345 апартаментов, из которых в первую очередь доступны 1400 резиденций.

ПЛАНИРОВКИ И ЦЕНЫ

✔ Студии (46 м²) – от €105,000
✔ 1+1 (55 м²) – от €141,000
✔ 2+1 (98 м²) – от €196,500
✔ 3+1 (140 м²) – от €269,500
✔ Пентхаусы 3+1 (339 м²) – персональный бассейн
✔ Пентхаусы 4+1 (428 м²) – персональный бассейн

ПРЕМИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

Стандартный план:
🔹 Первоначальный взнос: 30%
🔹 Рассрочка: 65% без удорожания, платежи раз в 4 месяца

План с дизайнерским пакетом в подарок:
✔ 5% депозит
✔ Первоначальный взнос: 45%
✔ Рассрочка: 50% без удорожания, платежи раз в 4 месяца

 

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА – УРОВЕНЬ 5★ РЕЗОРТА

🏨 Часть GRAND SAPPHIRE:

  • 5-звёздочный отель с казино

  • Самый большой бассейн Северного Кипра «Punta Cana» (4000 м²)

  • 10+ бассейнов

  • Аквапарк

  • Кинотеатр под открытым небом

  • Фитнес, салон красоты и SPA

  • Infinity-бассейн на крыше

🏝 Часть GRAND SAPPHIRE BLU:

  • Огромный центральный бассейн (4600 м²) с лаунж-зонами

  • Infinity-бассейны на крыше каждого небоскрёба

  • Крытый бассейн с подогревом

  • Тренажёрный зал Fit Plus

  • Бизнес-центр и коворкинг

  • Панорамные рестораны, кафе и бары

  • 3-х уровневая парковка (подземная, наземная и надземная)

  • Песчаный бассейн и двухуровневый бассейн

  • Теннисный корт и спортивные площадки

  • Детская игровая зона и зона выгула питомцев

🚘 Парковка:

  • Подземная

  • Наземная

  • Многоуровневая

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

🛠 Технические характеристики:
✔ Панорамные окна от пола до потолка с двойным остеклением
✔ Композитная и стеклянная фасадная облицовка
✔ Керамический пол, премиальная сантехника и плитка
✔ Центральная система водоснабжения, отопления и кондиционирования
✔ Подключение к высокоскоростному интернету и спутниковому ТВ
✔ SMART-домофон и цифровая система безопасности

ЭТО НЕ ПРОСТО ЖИЛЬЁ – ЭТО УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

GRAND SAPPHIRE BLU – это больше, чем элитный жилой комплекс. Это уникальное сочетание уюта, инноваций и курортного комфорта в одном из самых перспективных районов Северного Кипра.

🏝 Живите в роскоши. Инвестируйте в будущее.

📩 Свяжитесь с нами для бронирования и персональной консультации!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU

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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$147,868
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