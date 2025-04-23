Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU

GRAND SAPPHIRE BLU – Символ Элегантности и Роскоши на Северном Кипре
🌍 Локация: Long Beach – одно из самых живописных и востребованных мест Северного Кипра с песчаным пляжем протяжённостью 3 км.
🏗 Застройщик: NORTHERNLAND CONSTRUCTION – лидер премиального строительства на острове.
О ПРОЕКТЕ
GRAND SAPPHIRE BLU – это продолжение легендарного комплекса GRAND SAPPHIRE, задающего новый уровень роскошной жизни на берегу Средиземного моря.
📍 Архитектурный шедевр:
✔ 5 небоскрёбов по 29 этажей
✔ 10 элегантных блоков по 5 этажей
✔ Уникальный дизайн, вдохновлённый слиянием современного комфорта и природных элементов
🌊 Впечатляющие виды:
✅ Панорамный вид на бескрайнее море и горные хребты
✅ Собственные Infinity-бассейны в каждом пентхаусе
🏠 Жилой фонд:
Комплекс включает 2345 апартаментов, из которых в первую очередь доступны 1400 резиденций.
ПЛАНИРОВКИ И ЦЕНЫ
✔ Студии (46 м²) – от €105,000
✔ 1+1 (55 м²) – от €141,000
✔ 2+1 (98 м²) – от €196,500
✔ 3+1 (140 м²) – от €269,500
✔ Пентхаусы 3+1 (339 м²) – персональный бассейн
✔ Пентхаусы 4+1 (428 м²) – персональный бассейн
ПРЕМИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
Стандартный план:
🔹 Первоначальный взнос: 30%
🔹 Рассрочка: 65% без удорожания, платежи раз в 4 месяца
План с дизайнерским пакетом в подарок:
✔ 5% депозит
✔ Первоначальный взнос: 45%
✔ Рассрочка: 50% без удорожания, платежи раз в 4 месяца
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА – УРОВЕНЬ 5★ РЕЗОРТА
🏨 Часть GRAND SAPPHIRE:
5-звёздочный отель с казино
Самый большой бассейн Северного Кипра «Punta Cana» (4000 м²)
10+ бассейнов
Аквапарк
Кинотеатр под открытым небом
Фитнес, салон красоты и SPA
Infinity-бассейн на крыше
🏝 Часть GRAND SAPPHIRE BLU:
Огромный центральный бассейн (4600 м²) с лаунж-зонами
Infinity-бассейны на крыше каждого небоскрёба
Крытый бассейн с подогревом
Тренажёрный зал Fit Plus
Бизнес-центр и коворкинг
Панорамные рестораны, кафе и бары
3-х уровневая парковка (подземная, наземная и надземная)
Песчаный бассейн и двухуровневый бассейн
Теннисный корт и спортивные площадки
Детская игровая зона и зона выгула питомцев
🚘 Парковка:
Подземная
Наземная
Многоуровневая
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ
🛠 Технические характеристики:
✔ Панорамные окна от пола до потолка с двойным остеклением
✔ Композитная и стеклянная фасадная облицовка
✔ Керамический пол, премиальная сантехника и плитка
✔ Центральная система водоснабжения, отопления и кондиционирования
✔ Подключение к высокоскоростному интернету и спутниковому ТВ
✔ SMART-домофон и цифровая система безопасности
ЭТО НЕ ПРОСТО ЖИЛЬЁ – ЭТО УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
GRAND SAPPHIRE BLU – это больше, чем элитный жилой комплекс. Это уникальное сочетание уюта, инноваций и курортного комфорта в одном из самых перспективных районов Северного Кипра.
🏝 Живите в роскоши. Инвестируйте в будущее.
📩 Свяжитесь с нами для бронирования и персональной консультации!