Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU

GRAND SAPPHIRE BLU – Символ Элегантности и Роскоши на Северном Кипре

🌍 Локация: Long Beach – одно из самых живописных и востребованных мест Северного Кипра с песчаным пляжем протяжённостью 3 км.

🏗 Застройщик: NORTHERNLAND CONSTRUCTION – лидер премиального строительства на острове.

О ПРОЕКТЕ

GRAND SAPPHIRE BLU – это продолжение легендарного комплекса GRAND SAPPHIRE, задающего новый уровень роскошной жизни на берегу Средиземного моря.

📍 Архитектурный шедевр:

✔ 5 небоскрёбов по 29 этажей

✔ 10 элегантных блоков по 5 этажей

✔ Уникальный дизайн, вдохновлённый слиянием современного комфорта и природных элементов

🌊 Впечатляющие виды:

✅ Панорамный вид на бескрайнее море и горные хребты

✅ Собственные Infinity-бассейны в каждом пентхаусе

🏠 Жилой фонд:

Комплекс включает 2345 апартаментов, из которых в первую очередь доступны 1400 резиденций.

ПЛАНИРОВКИ И ЦЕНЫ

✔ Студии (46 м²) – от €105,000

✔ 1+1 (55 м²) – от €141,000

✔ 2+1 (98 м²) – от €196,500

✔ 3+1 (140 м²) – от €269,500

✔ Пентхаусы 3+1 (339 м²) – персональный бассейн

✔ Пентхаусы 4+1 (428 м²) – персональный бассейн

ПРЕМИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

Стандартный план:

🔹 Первоначальный взнос: 30%

🔹 Рассрочка: 65% без удорожания, платежи раз в 4 месяца

План с дизайнерским пакетом в подарок:

✔ 5% депозит

✔ Первоначальный взнос: 45%

✔ Рассрочка: 50% без удорожания, платежи раз в 4 месяца

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА – УРОВЕНЬ 5★ РЕЗОРТА

🏨 Часть GRAND SAPPHIRE:

5-звёздочный отель с казино

Самый большой бассейн Северного Кипра «Punta Cana» (4000 м²)

10+ бассейнов

Аквапарк

Кинотеатр под открытым небом

Фитнес, салон красоты и SPA

Infinity-бассейн на крыше

🏝 Часть GRAND SAPPHIRE BLU:

Огромный центральный бассейн (4600 м²) с лаунж-зонами

Infinity-бассейны на крыше каждого небоскрёба

Крытый бассейн с подогревом

Тренажёрный зал Fit Plus

Бизнес-центр и коворкинг

Панорамные рестораны, кафе и бары

3-х уровневая парковка (подземная, наземная и надземная)

Песчаный бассейн и двухуровневый бассейн

Теннисный корт и спортивные площадки

Детская игровая зона и зона выгула питомцев

🚘 Парковка:

Подземная

Наземная

Многоуровневая

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

🛠 Технические характеристики:

✔ Панорамные окна от пола до потолка с двойным остеклением

✔ Композитная и стеклянная фасадная облицовка

✔ Керамический пол, премиальная сантехника и плитка

✔ Центральная система водоснабжения, отопления и кондиционирования

✔ Подключение к высокоскоростному интернету и спутниковому ТВ

✔ SMART-домофон и цифровая система безопасности

ЭТО НЕ ПРОСТО ЖИЛЬЁ – ЭТО УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

GRAND SAPPHIRE BLU – это больше, чем элитный жилой комплекс. Это уникальное сочетание уюта, инноваций и курортного комфорта в одном из самых перспективных районов Северного Кипра.

🏝 Живите в роскоши. Инвестируйте в будущее.

📩 Свяжитесь с нами для бронирования и персональной консультации!