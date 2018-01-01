  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Elysium

Elysium

Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€185,874
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Green Diamond Tower City
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€97,526
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€93,603
Жилой квартал Sun Tower
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€132,410
Жилой квартал Olea Residence
Lefkoniko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€72,284
Жилой квартал The Horizon *
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€510,580
Вы просматриваете
Elysium
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€185,874
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал MEDITERRA
Жилой квартал MEDITERRA
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€378,632
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€107,279
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€401,522
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти