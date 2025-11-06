  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  Жилой комплекс Panorama Long Beach

Trikomo, Северный Кипр
от
$202,560
НДС
BTC
2.4094152
ETH
126.2877496
USDT
200 268.2894275
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
ID: 33948
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Panorama Long Beach — новая архитектурная икона побережья 🌅🏖

Panorama Long Beach — это готовый премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 180 метрах от моря (2 минуты пешком).

Проект находится на границе зоны малоэтажной застройки, благодаря чему большинство квартир получают максимальные панорамные виды на море и окрестности.

В радиусе 100 метров:
🛒 супермаркет
🍽 рыбный ресторан
🌳 парк
🚶‍♂️ набережная Long Beach с вело- и пешеходной дорожкой

Это центр качественной жизни у моря.

---

🏙 Архитектура — символ региона

Два блока по 13 этажей с динамичной, узнаваемой формой здания сделали Panorama Long Beach одним из самых заметных проектов на побережье.

Проект бросает вызов стандартным высотным формам и задаёт новый уровень дизайна и комфорта в регионе.

---

🌊 Инфраструктура комплекса

На территории комплекса:

🏊 Открытый бассейн 220 м²
👶 Детский бассейн
🍽 Ресторан / бар с roof terrace
🛎 Лобби, ресепшен и консьерж
🏋️ Фитнес-центр
🧖 SPA, сауна, массаж
🎮 Игровая комната
🎬 Pocket cinema
⛳ Мини-гольф
🏓 Настольный теннис и бильярд
♟ Садовые шахматы
🎠 Детская площадка
🛡 24/7 охрана

🌅 Крыша 13-го этажа — главное преимущество

🌊 Infinity pool с переливом на восток и юг
🍹 Панорамный ресторан / бар 360°
🎥 Кинотеатр под открытым небом
🔭 Телескоп для наблюдения за звёздами

Восходы над морем и закаты с западной стороны создают по-настоящему уникальную атмосферу.

---

🏡 Планировки и особенности

Block A — квартиры с прямым видом на море и залив Фамагусты.
Пентхаусы с большими террасами, джакузи и hot tub.

Block B — все квартиры ориентированы на залив Фамагусты и Каппас (Karpaz).
Каждая квартира — формат пентхауса с просторными террасами.

Двухуровневые 4+1 апартаменты соединены стальными мостами-террасами между блоками — редкое архитектурное решение.

🔹 Технические характеристики

✔ Крупноформатная керамика
✔ Встроенные душевые системы
✔ Walk-in showers
✔ Гранитные столешницы
✔ Деревянные двери премиум-класса
✔ Опциональный тёплый пол
✔ Скрытая канальная система кондиционирования
✔ Генератор
✔ Лифты и доступ для людей с ограниченными возможностями

Panorama Long Beach — это не просто дом.
Это смотровая площадка над Средиземным морем и новый стандарт luxury-жизни на Long Beach 🌊✨

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 85.0
Цена за м², USD 4,925
Цена квартиры, USD 418,625

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Задайте все интересующие вопросы
Назад
