Жилой комплекс Panorama Long Beach

Panorama Long Beach — новая архитектурная икона побережья 🌅🏖
Panorama Long Beach — это готовый премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 180 метрах от моря (2 минуты пешком).
Проект находится на границе зоны малоэтажной застройки, благодаря чему большинство квартир получают максимальные панорамные виды на море и окрестности.
В радиусе 100 метров:
🛒 супермаркет
🍽 рыбный ресторан
🌳 парк
🚶♂️ набережная Long Beach с вело- и пешеходной дорожкой
Это центр качественной жизни у моря.
---
🏙 Архитектура — символ региона
Два блока по 13 этажей с динамичной, узнаваемой формой здания сделали Panorama Long Beach одним из самых заметных проектов на побережье.
Проект бросает вызов стандартным высотным формам и задаёт новый уровень дизайна и комфорта в регионе.
---
🌊 Инфраструктура комплекса
На территории комплекса:
🏊 Открытый бассейн 220 м²
👶 Детский бассейн
🍽 Ресторан / бар с roof terrace
🛎 Лобби, ресепшен и консьерж
🏋️ Фитнес-центр
🧖 SPA, сауна, массаж
🎮 Игровая комната
🎬 Pocket cinema
⛳ Мини-гольф
🏓 Настольный теннис и бильярд
♟ Садовые шахматы
🎠 Детская площадка
🛡 24/7 охрана
🌅 Крыша 13-го этажа — главное преимущество
🌊 Infinity pool с переливом на восток и юг
🍹 Панорамный ресторан / бар 360°
🎥 Кинотеатр под открытым небом
🔭 Телескоп для наблюдения за звёздами
Восходы над морем и закаты с западной стороны создают по-настоящему уникальную атмосферу.
---
🏡 Планировки и особенности
Block A — квартиры с прямым видом на море и залив Фамагусты.
Пентхаусы с большими террасами, джакузи и hot tub.
Block B — все квартиры ориентированы на залив Фамагусты и Каппас (Karpaz).
Каждая квартира — формат пентхауса с просторными террасами.
Двухуровневые 4+1 апартаменты соединены стальными мостами-террасами между блоками — редкое архитектурное решение.
🔹 Технические характеристики
✔ Крупноформатная керамика
✔ Встроенные душевые системы
✔ Walk-in showers
✔ Гранитные столешницы
✔ Деревянные двери премиум-класса
✔ Опциональный тёплый пол
✔ Скрытая канальная система кондиционирования
✔ Генератор
✔ Лифты и доступ для людей с ограниченными возможностями
Panorama Long Beach — это не просто дом.
Это смотровая площадка над Средиземным морем и новый стандарт luxury-жизни на Long Beach 🌊✨