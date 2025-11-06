Жилой комплекс Panorama Long Beach

Panorama Long Beach — новая архитектурная икона побережья 🌅🏖

Panorama Long Beach — это готовый премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 180 метрах от моря (2 минуты пешком).

Проект находится на границе зоны малоэтажной застройки, благодаря чему большинство квартир получают максимальные панорамные виды на море и окрестности.

В радиусе 100 метров:

🛒 супермаркет

🍽 рыбный ресторан

🌳 парк

🚶‍♂️ набережная Long Beach с вело- и пешеходной дорожкой

Это центр качественной жизни у моря.

---

🏙 Архитектура — символ региона

Два блока по 13 этажей с динамичной, узнаваемой формой здания сделали Panorama Long Beach одним из самых заметных проектов на побережье.

Проект бросает вызов стандартным высотным формам и задаёт новый уровень дизайна и комфорта в регионе.

---

🌊 Инфраструктура комплекса

На территории комплекса:

🏊 Открытый бассейн 220 м²

👶 Детский бассейн

🍽 Ресторан / бар с roof terrace

🛎 Лобби, ресепшен и консьерж

🏋️ Фитнес-центр

🧖 SPA, сауна, массаж

🎮 Игровая комната

🎬 Pocket cinema

⛳ Мини-гольф

🏓 Настольный теннис и бильярд

♟ Садовые шахматы

🎠 Детская площадка

🛡 24/7 охрана

🌅 Крыша 13-го этажа — главное преимущество

🌊 Infinity pool с переливом на восток и юг

🍹 Панорамный ресторан / бар 360°

🎥 Кинотеатр под открытым небом

🔭 Телескоп для наблюдения за звёздами

Восходы над морем и закаты с западной стороны создают по-настоящему уникальную атмосферу.

---

🏡 Планировки и особенности

Block A — квартиры с прямым видом на море и залив Фамагусты.

Пентхаусы с большими террасами, джакузи и hot tub.

Block B — все квартиры ориентированы на залив Фамагусты и Каппас (Karpaz).

Каждая квартира — формат пентхауса с просторными террасами.

Двухуровневые 4+1 апартаменты соединены стальными мостами-террасами между блоками — редкое архитектурное решение.

🔹 Технические характеристики

✔ Крупноформатная керамика

✔ Встроенные душевые системы

✔ Walk-in showers

✔ Гранитные столешницы

✔ Деревянные двери премиум-класса

✔ Опциональный тёплый пол

✔ Скрытая канальная система кондиционирования

✔ Генератор

✔ Лифты и доступ для людей с ограниченными возможностями

Panorama Long Beach — это не просто дом.

Это смотровая площадка над Средиземным морем и новый стандарт luxury-жизни на Long Beach 🌊✨