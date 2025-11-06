  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Квартира в новостройке Velocity

Квартира в новостройке Velocity

Trikomo, Северный Кипр
от
$118,368
НДС
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33344
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Velocity — современный жилой комплекс в Искеле, всего 350 м от моря 🌊

Представляем вашему вниманию Velocity — новый 5-этажный жилой дом в одном из самых востребованных районов Искеле, рядом с знаменитым пляжем Лонг Бич.

Комплекс сочетает отличную локацию, современное строительство и высокий инвестиционный потенциал.

  • Расстояние до моря: 350 м

  • Этажность: 5

  • Всего квартир: 30

  • Площадь участка: 585 м²

  • Титул: Обменный

 

📍 Локация

Velocity расположен в динамично развивающемся районе рядом с инфраструктурой курортного уровня:

В пешей доступности:

  • знаменитый пляж Long Beach Iskele

  • супермаркет

  • аптека

  • банк / банкоматы

  • салон красоты

  • баскетбольные и теннисные площадки

  • казино и 5★ отели

  • рестораны и кафе разных форматов

  • открытый пляжный клуб

Фамагуста — всего 15 минут на автомобиле 🚗

Идеальное сочетание курортной атмосферы и городской доступности.

 

🏡 Типы квартир

  • 2+1 — 65 м²

  • 1+1 — 40 м²

  • Студии (1+0) — 30 м² и 35 м²

Компактные и функциональные планировки идеально подходят как для проживания, так и для сдачи в аренду.

 

🏗 Что вы получаете при покупке

  • парковочное место для каждой квартиры

  • систему видеонаблюдения

  • лифт класса люкс

  • мраморные лестницы

  • звуко- и теплоизоляцию здания

  • панорамные виды на море 🌅

  • современный практичный дизайн

  • ПВХ окна с двойным стеклопакетом

  • балконы со стеклянными перилами

  • встроенные шкафы в прихожей и спальнях

  • кухню High Gloss

  • полностью оборудованную ванную комнату с тропическим душем

  • стальные входные двери

  • подвесные потолки

  • обслуживание дома

 

💼 Арендное управление

Управляющая компания готова взять вашу квартиру под управление:

  • краткосрочная аренда — 25% от общей суммы аренды

  • долгосрочная аренда — 10% от общей суммы аренды

 

Velocity — это отличная возможность инвестировать в быстрорастущий регион у моря с высоким спросом на аренду и стабильным ростом стоимости недвижимости 📈

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Trikomo, Северный Кипр
от
$114,460
Жилой квартал COASTAL HEAVEN *
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$184,457
Жилой комплекс BLUE LAGUNA
Богази, Северный Кипр
от
$170,742
Жилой комплекс K-Islands
Аканту, Северный Кипр
от
$266,133
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Velocity
Trikomo, Северный Кипр
от
$118,368
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Показать все Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Агентство
Cyplux Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Trikomo, Северный Кипр
от
$417,957
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Показать все Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Лапитос, Северный Кипр
от
$242,832
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Spectra — где природа, семья и футуристичный дизайн соединяются в одном пространстве Добро пожаловать в Spectra — масштабный премиальный проект в регионе Лапта, к западу от туристического центра Кирении. Здесь зелёные горы встречаются с лазурным морем, а современные архитектурные линии…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации