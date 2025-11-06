Квартира в новостройке Velocity

Velocity — современный жилой комплекс в Искеле, всего 350 м от моря 🌊

Представляем вашему вниманию Velocity — новый 5-этажный жилой дом в одном из самых востребованных районов Искеле, рядом с знаменитым пляжем Лонг Бич.

Комплекс сочетает отличную локацию, современное строительство и высокий инвестиционный потенциал.

Расстояние до моря: 350 м

Этажность: 5

Всего квартир: 30

Площадь участка: 585 м²

Титул: Обменный

📍 Локация

Velocity расположен в динамично развивающемся районе рядом с инфраструктурой курортного уровня:

В пешей доступности:

знаменитый пляж Long Beach Iskele

супермаркет

аптека

банк / банкоматы

салон красоты

баскетбольные и теннисные площадки

казино и 5★ отели

рестораны и кафе разных форматов

открытый пляжный клуб

Фамагуста — всего 15 минут на автомобиле 🚗

Идеальное сочетание курортной атмосферы и городской доступности.

🏡 Типы квартир

2+1 — 65 м²

1+1 — 40 м²

Студии (1+0) — 30 м² и 35 м²

Компактные и функциональные планировки идеально подходят как для проживания, так и для сдачи в аренду.

🏗 Что вы получаете при покупке

парковочное место для каждой квартиры

систему видеонаблюдения

лифт класса люкс

мраморные лестницы

звуко- и теплоизоляцию здания

панорамные виды на море 🌅

современный практичный дизайн

ПВХ окна с двойным стеклопакетом

балконы со стеклянными перилами

встроенные шкафы в прихожей и спальнях

кухню High Gloss

полностью оборудованную ванную комнату с тропическим душем

стальные входные двери

подвесные потолки

обслуживание дома

💼 Арендное управление

Управляющая компания готова взять вашу квартиру под управление:

краткосрочная аренда — 25% от общей суммы аренды

долгосрочная аренда — 10% от общей суммы аренды

Velocity — это отличная возможность инвестировать в быстрорастущий регион у моря с высоким спросом на аренду и стабильным ростом стоимости недвижимости 📈