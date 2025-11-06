Квартира в новостройке Velocity

Velocity — современный жилой комплекс в Искеле, всего 350 м от моря 🌊
Представляем вашему вниманию Velocity — новый 5-этажный жилой дом в одном из самых востребованных районов Искеле, рядом с знаменитым пляжем Лонг Бич.
Комплекс сочетает отличную локацию, современное строительство и высокий инвестиционный потенциал.
Расстояние до моря: 350 м
Этажность: 5
Всего квартир: 30
Площадь участка: 585 м²
Титул: Обменный
📍 Локация
Velocity расположен в динамично развивающемся районе рядом с инфраструктурой курортного уровня:
В пешей доступности:
знаменитый пляж Long Beach Iskele
супермаркет
аптека
банк / банкоматы
салон красоты
баскетбольные и теннисные площадки
казино и 5★ отели
рестораны и кафе разных форматов
открытый пляжный клуб
Фамагуста — всего 15 минут на автомобиле 🚗
Идеальное сочетание курортной атмосферы и городской доступности.
🏡 Типы квартир
2+1 — 65 м²
1+1 — 40 м²
Студии (1+0) — 30 м² и 35 м²
Компактные и функциональные планировки идеально подходят как для проживания, так и для сдачи в аренду.
🏗 Что вы получаете при покупке
парковочное место для каждой квартиры
систему видеонаблюдения
лифт класса люкс
мраморные лестницы
звуко- и теплоизоляцию здания
панорамные виды на море 🌅
современный практичный дизайн
ПВХ окна с двойным стеклопакетом
балконы со стеклянными перилами
встроенные шкафы в прихожей и спальнях
кухню High Gloss
полностью оборудованную ванную комнату с тропическим душем
стальные входные двери
подвесные потолки
обслуживание дома
💼 Арендное управление
Управляющая компания готова взять вашу квартиру под управление:
краткосрочная аренда — 25% от общей суммы аренды
долгосрочная аренда — 10% от общей суммы аренды
Velocity — это отличная возможность инвестировать в быстрорастущий регион у моря с высоким спросом на аренду и стабильным ростом стоимости недвижимости 📈