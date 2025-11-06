Жилой комплекс Magnolia Residence

Magnolia Residence — современный жилой комплекс с технологичным комфортом в Искеле 🌴
Magnolia Residence — инновационный жилой проект в районе Искеле, созданный для тех, кто ценит современный стиль жизни, комфорт и технологии.
Название комплекса вдохновлено цветком магнолии — символом стабильности, гармонии и благополучия, что отражено в концепции проекта.
Magnolia Residence — это не просто жильё, а новый уровень жизни, где сочетаются архитектура, технологии и курортная атмосфера.
🏡 О проекте
Проект включает ограниченное количество объектов, обеспечивая комфорт и приватность:
• 36–38 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1)
• форматы: стандартные и duplex
• 6 полу-отдельных вилл
• 5 отдельных вилл
Каждый объект спроектирован с акцентом на пространство, функциональность и современный дизайн.
🌿 Особенности проекта
📱 внедрение современных технологий и smart-решений
🏡 автоматизация жилого пространства
🌿 продуманная архитектура и ландшафтный дизайн
🔒 приватность и безопасность
Magnolia Residence предлагает баланс между городской жизнью и спокойствием.
🌴 Инфраструктура комплекса
Для комфортной жизни предусмотрено всё необходимое:
🏊 бассейн 55 × 10 м
👶 детский бассейн с горками
🏋️ фитнес-центр
☕ кафе и минимаркет
🌳 прогулочные зоны и парк
🎠 детская площадка
🚗 зарядка для электромобилей
🛡 закрытая территория с охраной 24/7
📹 система видеонаблюдения
🚧 контроль въезда (шлагбаум)
🚌 трансфер к морю
📍 Локация
Комплекс расположен в районе Искеле, одном из самых быстроразвивающихся регионов Северного Кипра.
Район известен:
🏖 близостью к Long Beach
🏗 активным развитием инфраструктуры
📈 высоким инвестиционным потенциалом
Magnolia Residence — это сочетание современных технологий, комфорта и инвестиционной привлекательности в одном проекте. 🌿✨