Жилой комплекс Magnolia Residence

Trikomo, Северный Кипр
$213,283
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
ID: 35087
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Magnolia Residence — современный жилой комплекс с технологичным комфортом в Искеле 🌴

Magnolia Residence — инновационный жилой проект в районе Искеле, созданный для тех, кто ценит современный стиль жизни, комфорт и технологии.

Название комплекса вдохновлено цветком магнолии — символом стабильности, гармонии и благополучия, что отражено в концепции проекта.

Magnolia Residence — это не просто жильё, а новый уровень жизни, где сочетаются архитектура, технологии и курортная атмосфера.

---

🏡 О проекте

Проект включает ограниченное количество объектов, обеспечивая комфорт и приватность:

36–38 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1)
• форматы: стандартные и duplex
6 полу-отдельных вилл
5 отдельных вилл

Каждый объект спроектирован с акцентом на пространство, функциональность и современный дизайн.

---

🌿 Особенности проекта

📱 внедрение современных технологий и smart-решений
🏡 автоматизация жилого пространства
🌿 продуманная архитектура и ландшафтный дизайн
🔒 приватность и безопасность

Magnolia Residence предлагает баланс между городской жизнью и спокойствием.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Для комфортной жизни предусмотрено всё необходимое:

🏊 бассейн 55 × 10 м
👶 детский бассейн с горками
🏋️ фитнес-центр
☕ кафе и минимаркет
🌳 прогулочные зоны и парк
🎠 детская площадка

🚗 зарядка для электромобилей
🛡 закрытая территория с охраной 24/7
📹 система видеонаблюдения
🚧 контроль въезда (шлагбаум)
🚌 трансфер к морю

---

📍 Локация

Комплекс расположен в районе Искеле, одном из самых быстроразвивающихся регионов Северного Кипра.

Район известен:

🏖 близостью к Long Beach
🏗 активным развитием инфраструктуры
📈 высоким инвестиционным потенциалом

---

Magnolia Residence — это сочетание современных технологий, комфорта и инвестиционной привлекательности в одном проекте. 🌿✨

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 106.0
Цена за м², USD 2,012
Цена квартиры, USD 212,478

Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
