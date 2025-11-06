Жилой комплекс Magnolia Residence

Magnolia Residence — современный жилой комплекс с технологичным комфортом в Искеле 🌴

Magnolia Residence — инновационный жилой проект в районе Искеле, созданный для тех, кто ценит современный стиль жизни, комфорт и технологии.

Название комплекса вдохновлено цветком магнолии — символом стабильности, гармонии и благополучия, что отражено в концепции проекта.

Magnolia Residence — это не просто жильё, а новый уровень жизни, где сочетаются архитектура, технологии и курортная атмосфера.

🏡 О проекте

Проект включает ограниченное количество объектов, обеспечивая комфорт и приватность:

• 36–38 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1)

• форматы: стандартные и duplex

• 6 полу-отдельных вилл

• 5 отдельных вилл

Каждый объект спроектирован с акцентом на пространство, функциональность и современный дизайн.

🌿 Особенности проекта

📱 внедрение современных технологий и smart-решений

🏡 автоматизация жилого пространства

🌿 продуманная архитектура и ландшафтный дизайн

🔒 приватность и безопасность

Magnolia Residence предлагает баланс между городской жизнью и спокойствием.

🌴 Инфраструктура комплекса

Для комфортной жизни предусмотрено всё необходимое:

🏊 бассейн 55 × 10 м

👶 детский бассейн с горками

🏋️ фитнес-центр

☕ кафе и минимаркет

🌳 прогулочные зоны и парк

🎠 детская площадка

🚗 зарядка для электромобилей

🛡 закрытая территория с охраной 24/7

📹 система видеонаблюдения

🚧 контроль въезда (шлагбаум)

🚌 трансфер к морю

📍 Локация

Комплекс расположен в районе Искеле, одном из самых быстроразвивающихся регионов Северного Кипра.

Район известен:

🏖 близостью к Long Beach

🏗 активным развитием инфраструктуры

📈 высоким инвестиционным потенциалом

Magnolia Residence — это сочетание современных технологий, комфорта и инвестиционной привлекательности в одном проекте. 🌿✨