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BELLAGIO RESIDENCE

Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€129,653
;
5
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Год сдачи
2025
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Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра

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BELLAGIO RESIDENCE
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€129,653
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Площадь 60–328 м²
6 объектов 6
Агентство: Properties and partners
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 60 m2  1+1 - 71 m2 1+1 Пентхаус - 133 м2 2+1 - 104 m2  2+1 Пентхаус - 182 м2 3+1 - 141 m2  3+1 Пентхаус - 240 м2   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 328 m2 5+2 - 611 m2 6+2 - 725 m2    СРОКИ: Дата завершения строительства: Март 2024 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн 1 - переливной бассейн (875 м2) Бассейн 2 (250 м2) Мини-аквапарк (в бассейне 1) Крытый плавательный бассейн с подогревом Мини-маркет Тренажерный зал Сауна Ресторан/кафе Крытая игровая зона Открытая детская игровая площадка Салон красоты / парикмахерская Офис управления Ресепшн Лифт в NOVA Center   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Кирении/Лапте  Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра Гирне, а также здесь курсируют микроавтобусы.
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Площадь 45–92 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik Group
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah – поражающий воображение жилой комплекс со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Этот потрясающий проект выделяется своим уникальным бассейном в форме пальмы, который производит неизгладимое впечатление, а также панорамными бассейнами на 17 этаже каждого зданиия для максимального расслабления. Дома высотой в 20 этажей. Среди других выдающихся преимуществ комплекса – аутентичный арабский ресторан, лаундж и бар с кальянной, фонтан и сад, а также велнес-центр с сауной, хаммамом, джакузи, бассейном с подогревом и современно оборудованным тренажерным залом. Апартаменты сдаются в чистовой отделке. Стандартная спецификация:  Кухонная мебель: кухонные шкафчики до потолка, столешница из искусственного камня Оборудованная ванная комната: бойлер, подвесной унитаз, раковина с тумбой и зеркалом, душевая кабина, смесители,4-х сторонний смеситель для душа Подогрев полов в ванных комнатах Напольная керамика (2 варианта) Ламинат в спальне (по желанию) Противопожарный спринклер Скоростные лифты В каждом доме индивидуальный спортзал, бассейн и детская зона Панорамное остекление Окрашенные стены (2 варианта белого цвета в стандартном оформлении) Условия оплаты:  первоначальный взнос 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 84 месяца. первоначальный взнос 40%, 36% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка)+ приобретение дизайн-пакета, 24% оплата за счёт гарантированной аренды под 8% годовых на три года. первоначальный взнос 50%, 50% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка) + приобретение дизайн-пакета.Клиент получает кэшбэк 6% годовых до окончания строительства на сумму внесенного первоначального взноса и последующих платежей,  + гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых от стоимости недвижимости.
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