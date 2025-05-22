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Жилой комплекс Life Square

Trikomo, Северный Кипр
от
$704,608
;
6
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ID: 26731
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Latifoglu Development Ltd – основанная и базирующаяся на Кипре строительная компания, работающая на рынке недвижимости с 2004 года.

13 лет опыта и множество построенных объектов позволяют нам лучше понимать желания и запросы наших клиентов, использовать только высококачественные материалы и новейшие разработки в области строительства с целью соответствовать всем нормам и стандартам, предъявляемым к строительным объектам.
В центре Perl Beach Villas и Trio Residences в Лонг-Бэй, в 250 метрах от моря, LIFE SQUARE предлагает собственный бассейн.

Найдите свои мечты:
Беговые / пешеходные тропы длиной 6 км, морские и Sozyal объекты
Уникальное расположение в районе
Экологически чистые здания с внутренней системой бассейна
Более стерильный и более крутой кастомный бассейн,
Большой и удобный корпус,
Низкие накладные расходы МАКСИНУМ
Жилые квадратные дома в виде блоков A, B, C и D,
Латифоглу Девелопмент.

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой комплекс Life Square
Trikomo, Северный Кипр
от
$704,608
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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