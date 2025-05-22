Жилой комплекс Life Square

Latifoglu Development Ltd – основанная и базирующаяся на Кипре строительная компания, работающая на рынке недвижимости с 2004 года.
13 лет опыта и множество построенных объектов позволяют нам лучше понимать желания и запросы наших клиентов, использовать только высококачественные материалы и новейшие разработки в области строительства с целью соответствовать всем нормам и стандартам, предъявляемым к строительным объектам.
В центре Perl Beach Villas и Trio Residences в Лонг-Бэй, в 250 метрах от моря, LIFE SQUARE предлагает собственный бассейн.
Найдите свои мечты:
Беговые / пешеходные тропы длиной 6 км, морские и Sozyal объекты
Уникальное расположение в районе
Экологически чистые здания с внутренней системой бассейна
Более стерильный и более крутой кастомный бассейн,
Большой и удобный корпус,
Низкие накладные расходы МАКСИНУМ
Жилые квадратные дома в виде блоков A, B, C и D,
Латифоглу Девелопмент.