Жилой комплекс Life Square

Latifoglu Development Ltd – основанная и базирующаяся на Кипре строительная компания, работающая на рынке недвижимости с 2004 года.

13 лет опыта и множество построенных объектов позволяют нам лучше понимать желания и запросы наших клиентов, использовать только высококачественные материалы и новейшие разработки в области строительства с целью соответствовать всем нормам и стандартам, предъявляемым к строительным объектам.

В центре Perl Beach Villas и Trio Residences в Лонг-Бэй, в 250 метрах от моря, LIFE SQUARE предлагает собственный бассейн.

Найдите свои мечты:

Беговые / пешеходные тропы длиной 6 км, морские и Sozyal объекты

Уникальное расположение в районе

Экологически чистые здания с внутренней системой бассейна

Более стерильный и более крутой кастомный бассейн,

Большой и удобный корпус,

Низкие накладные расходы МАКСИНУМ

Жилые квадратные дома в виде блоков A, B, C и D,

Латифоглу Девелопмент.