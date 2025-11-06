Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.

Апартаменты с одной спальней (1+1) 64 м2 в престижном жилом комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort в 600 метрах от пляжа "Лонг бич".

Дизайн пакет (мебель и техника) входит в стоимость.

Комплекс расположены в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более трех километров.



Инфраструктура:

Отель 5*

Казино

10 бассейнов 7.000 м2

Аквапарк

Детские бассейны

Бассейн на крыше с баром

Фитнес-центр

СПА-центр: джакузи, сауна, хамам, массаж и пр.

Рестораны, бары и кафе

Магазины

Открытый и закрытый кинотеатры

Ночной клуб

Детский клуб

Пляж и пляжный бар

Теннисный корт

Площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола

Ландшафтное озеленение комплекса и парковые зоны

Подъезды на уровне земли, удобные для родителей с колясками

Охрана на входе, видеонаблюдение

Автоматические ворота



При покупке любого объекта недвижимости - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!