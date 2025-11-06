Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.

Апартаменты с одной спальней (1+1) 64 м2 в престижном жилом комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort в 600 метрах от пляжа "Лонг бич".
Дизайн пакет (мебель и техника) входит в стоимость.
Комплекс расположены в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более трех километров.
Инфраструктура:
При покупке любого объекта недвижимости - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!