  Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.

Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.

Trikomo, Северный Кипр
от
$213,304
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
ID: 32995
ID новостройки на Realting
In CRM: 3378
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 04.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Апартаменты с одной спальней (1+1) 64 м2 в престижном жилом комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort в 600 метрах от пляжа "Лонг бич".

Дизайн пакет (мебель и техника) входит в стоимость.

Комплекс расположены в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более трех километров.


Инфраструктура:

  • Отель 5*
  • Казино
  • 10 бассейнов 7.000 м2
  • Аквапарк
  • Детские бассейны
  • Бассейн на крыше с баром
  • Фитнес-центр
  • СПА-центр: джакузи, сауна, хамам, массаж и пр.
  • Рестораны, бары и кафе
  • Магазины
  • Открытый и закрытый кинотеатры
  • Ночной клуб
  • Казино
  • Детский клуб
  • Пляж и пляжный бар
  • Теннисный корт
  • Площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола
  • Ландшафтное озеленение комплекса и парковые зоны
  • Подъезды на уровне земли, удобные для родителей с колясками
  • Охрана на входе, видеонаблюдение
  • Автоматические ворота


При покупке любого объекта недвижимости - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$213,304
