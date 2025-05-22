Жилой комплекс

Апартаменты 2+1 площадью 95 м² с террасой 15 м², откуда открывается вид на море. Интерьер выполнен в светлых тонах по полному дизайн-пакету. Полностью меблированы и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой и посудой. Установлен тёплый пол по всей плиточной поверхности и централизованная система кондиционирования VRF/VRV.

Комплекс предлагает продуманную и разнообразную инфраструктуру: несколько бассейнов, спа-центр с сауной и хаммамом, фитнес-зал, ресторан, бары и кафе. Для семей с детьми предусмотрена игровая площадка, а для любителей активного отдыха — спортивные зоны. Жители могут наслаждаться отдыхом на собственном пляже, проводить вечера в казино или на просторной террасе с панорамным видом на море и горы.

Безопасность обеспечивает круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Также предусмотрена подземная парковка, ухоженные зелёные зоны с местами для отдыха и услуги консьержа, который всегда готов помочь с бытовыми вопросами.

Инфраструктура:

Отель 5*

Казино

10 бассейнов 7.000 м2

Аквапарк

Детские бассейны

Бассейн на крыше с баром

Фитнес-центр

СПА-центр: джакузи, сауна, хамам, массаж и пр.

Рестораны, бары и кафе

Магазины

Открытый и закрытый кинотеатры

Ночной клуб

Казино

Детский клуб

Пляж и пляжный бар

Теннисный корт

Площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола

Ландшафтное озеленение комплекса и парковые зоны

Подъезды на уровне земли, удобные для родителей с колясками

Охрана на входе, видеонаблюдение

Автоматические ворота