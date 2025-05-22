Жилой комплекс

Апартаменты 2+1 площадью 95 м² с террасой 15 м², откуда открывается вид на море. Интерьер выполнен в светлых тонах по полному дизайн-пакету. Полностью меблированы и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой и посудой. Установлен тёплый пол по всей плиточной поверхности и централизованная система кондиционирования VRF/VRV.
Комплекс предлагает продуманную и разнообразную инфраструктуру: несколько бассейнов, спа-центр с сауной и хаммамом, фитнес-зал, ресторан, бары и кафе. Для семей с детьми предусмотрена игровая площадка, а для любителей активного отдыха — спортивные зоны. Жители могут наслаждаться отдыхом на собственном пляже, проводить вечера в казино или на просторной террасе с панорамным видом на море и горы.
Безопасность обеспечивает круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Также предусмотрена подземная парковка, ухоженные зелёные зоны с местами для отдыха и услуги консьержа, который всегда готов помочь с бытовыми вопросами.
Инфраструктура:
Отель 5*
Казино
10 бассейнов 7.000 м2
Аквапарк
Детские бассейны
Бассейн на крыше с баром
Фитнес-центр
СПА-центр: джакузи, сауна, хамам, массаж и пр.
Рестораны, бары и кафе
Магазины
Открытый и закрытый кинотеатры
Ночной клуб
Казино
Детский клуб
Пляж и пляжный бар
Теннисный корт
Площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола
Ландшафтное озеленение комплекса и парковые зоны
Подъезды на уровне земли, удобные для родителей с колясками
Охрана на входе, видеонаблюдение
Автоматические ворота