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Жилой комплекс

Trikomo, Северный Кипр
от
$272,214
BTC
3.2379342
ETH
169.7139746
USDT
269 134.0013545
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26118
ID новостройки на Realting
In CRM: 3337
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Апартаменты 2+1 площадью 95 м² с террасой 15 м², откуда открывается вид на море. Интерьер выполнен в светлых тонах по полному дизайн-пакету. Полностью меблированы и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой и посудой. Установлен тёплый пол по всей плиточной поверхности и централизованная система кондиционирования VRF/VRV. 

Комплекс предлагает продуманную и разнообразную инфраструктуру: несколько бассейнов, спа-центр с сауной и хаммамом, фитнес-зал, ресторан, бары и кафе. Для семей с детьми предусмотрена игровая площадка, а для любителей активного отдыха — спортивные зоны. Жители могут наслаждаться отдыхом на собственном пляже, проводить вечера в казино или на просторной террасе с панорамным видом на море и горы.

Безопасность обеспечивает круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Также предусмотрена подземная парковка, ухоженные зелёные зоны с местами для отдыха и услуги консьержа, который всегда готов помочь с бытовыми вопросами.

Инфраструктура:

Отель 5*
Казино
10 бассейнов 7.000 м2
Аквапарк
Детские бассейны
Бассейн на крыше с баром
Фитнес-центр
СПА-центр: джакузи, сауна, хамам, массаж и пр.
Рестораны, бары и кафе
Магазины
Открытый и закрытый кинотеатры
Ночной клуб
Казино
Детский клуб
Пляж и пляжный бар
Теннисный корт
Площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола
Ландшафтное озеленение комплекса и парковые зоны
Подъезды на уровне земли, удобные для родителей с колясками
Охрана на входе, видеонаблюдение
Автоматические ворота

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой комплекс
Trikomo, Северный Кипр
от
$272,214
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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