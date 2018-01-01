Grand Sapphire Resort 2

Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

от €119,192

64 м² 1

Сдача в: 2023

ID: CP-701 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 62 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Трансфер до пляжа Вход на подземную парковку Многофункциональный корт Зона барбекю Детский сад Открытый тренажерный зал Многофункциональный конференц-зал Кинотеатр Зона подушек под открытым небом Бар у бассейна Футбольный корт Открытая детская игровая площадка Аквапарк Подземный паркинг Крытый плавательный бассейн Турецкий хамам Сауна - Спа и массаж Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.