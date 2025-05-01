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Продажа новостроек на Малых Зондских островах

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Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Чангу, Индонезия
от
$145,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46–101 м²
2 объекта недвижимости 2
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Sanur Kaja, Индонезия
от
$354,823
Продаются меблированные виллы и таунхаусы с личными бассейнами и парковками в небольшом комплексе. Интерьер пропитан вдохновляющим духом Japandi, придавая вашему дому уникальный характер. Изысканная простота и способность подчеркнуть важные детали, создавая атмосферу элегантности и спокойств…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$2,00 млн
Проект подходит как для личного проживания, так и для инвестиций. Комплекс состоит из 3-х роскошных вилл, в каждой из которых есть новейшая техника и оборудование, просторные помещения. Из окон открывается захватывающий вид на пышные рисовые поля. Инвестор получает виллу под ключ: швейцарска…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$152,924
Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект. Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и аре…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов с бассейнами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов с бассейнами, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$279,860
Предлагаются таунхаусы с живописным видом на сад и бассейн, бассейнами 5,4 х 2,4 м и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Оборудованная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
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Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Bukit, Индонезия
от
$162,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты Индивидуальный бассейн Терраса 1 спальня Площадь: Апартаменты - 45 м² Цена: 162 000 $ (3 600 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сб…
Агентство
Baliray
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Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Чангу, Индонезия
от
$266,632
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Этот комплекс — не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу (Сесех). Приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты в вашем апартаменте, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умно…
Агентство
Darton Global
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Darton Global
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Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$88,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой! Доступна рассрочка! Гарантированная доходность 10% годовых! Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Таунхаус с завораживающей архитектурой. Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Постоянный рост цен на недвижимость в связи с застройкой туристической зоны. Быстрая окупаемость вложений за 5-7 лет благодаря высокой заполняемости острова. Функциональный дизайн TOWNHO…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$354,823
Предлагаются последние таунхаусы с бассейном и садом со сдачей в 3 квартале 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом" Умный дверной видео замок Панель управления для климат контроля, освещения, штор и жалюзи, TV, вентиляторов Преимущества Управляющая к…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,912
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом. Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой. Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс UBUD CITY Renaissance
Жилой комплекс UBUD CITY Renaissance
Убуд, Индонезия
от
$118,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Инвестиционные апартаменты в сердце Убуда. Заполняемость в Убуде 23%. Гарантированная окупаемость от сдачи в аренду и рост цены от востребованности района. Апартаменты UBUD CITY Renaissance с мобильным приложением для планирования отдыха (навигация, календарь и запись на мероприятия,…
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Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$179,911
В комплексе остались варианты только для вторичной покупки, 2 квартиры на первом и втором этажах стоимостью 170 000 и 180 000 долларов. Удобства комплекса: спа, зал для йоги; кафе; детская площадка; фитнес-центр; коворкинг; бар на крыше и ресторан на берегу океана; собственный пляж с пляжны…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$169,915
Крупнейший клубный дом отельного типа с пятизвездочным сервисом на Бали и крупнейший в районе с all inclusive инфраструктурой на территории. Проект предлагает меблированные одно- и двухспальные апартаменты с балконами и панорамным видом на океан и гору Агунг. Комплекс богат инфраструктурой о…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Candidasa, Индонезия
от
$1,99 млн
Комплекс вилл прямо на берегу океана с видом на священную гору Агунг (высотой около 3 км). Проект включает 250 вилл, дома на первой линии имеют личные бассейны с морской водой. На площади 12000 м2 будет ресторан, кафе, пекарня, ко-воркинг, СПА, спортзал, школа на 300 учеников, детский сад, и…
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TRANIO
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Вилла SKY RESIDENCE
Вилла SKY RESIDENCE
Kerobokan, Индонезия
от
$390,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 183–239 м²
2 объекта недвижимости 2
Эксклюзивная вилла с гарантированной доходностью. Среднегодовая доходность от недвижимости — 8-12%. Вилла спроектирована по самым современным архитектурным решениям, создана с дизайном интерьера и на каждой вилле есть собственный бассейн. Ультрасовременные виллы на острове Бали со…
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Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$209,896
Самый большой на Бали комплекс таунхаусов, оснащённый развитой внутренней инфраструктурой, имеет семейную направленность. Проект идеально подойдет инвесторам, желающим приобрести не только эффективный инвестиционный инструмент, но и тем, кто хочет иметь свой собственный комфортный дом с прил…
Агентство
TRANIO
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Вилла VILLA HARMONY
Вилла VILLA HARMONY
Kedewatan, Индонезия
от
$395,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 401 м²
1 объект недвижимости 1
Меблированная вилла в Балийском стиле. Вилла в окружении природы,в 5-ти минутах от пляжа Бату-Белиг. Готова к заселению. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Номер для некурящих; - Бесплатный вай-фай; - Кондиционер; - Ежедневная уборка; - Терраса; - Сад; - Прачечная. Распол…
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DDA Real Estate
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Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 200 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$349,826
Уютный жилой комплекс состоит из 9 квартир с общим бассейном и 3 вилл, каждая с приватным бассейном. Преимущества Недвижимость оборудована всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду. Полное страхование имущества. Расположение и объекты поблизости Убуд – один из старейших город…
Агентство
TRANIO
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Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Pererenan, Индонезия
от
$129,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус с высокой окупаемостью. Таунхаус PERERENAN GATE с пассивным доходом от посуточной аренды. Доход от сдачи в аренду от 20% годовых. Перепродажи от 30%. Полностью меблированный таунхаус. С красивым садом, бассейном и террасой. Инфраструктура: - Пляж ""Pererenan"" в 10 мину…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Pererenan, Индонезия
от
$210,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 64–131 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от аренды до 20 000$ в год. Бронирование: депозит 1000$ или эквивалент. Доступна рассрочка. Владение сроком на 29 лет с возможностью продления. Единственные апартаменты в уникальном комплексе на Бали…
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Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Kuta, Индонезия
от
$86,667
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс дизайнерских апартаментов, расположенный в самом сердце острова Ломбок в процветающем туристическом районе Кута Мандалика. Новый проект представляет собой роскошный курорт со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой на территории. Комплекс представлен 78 первоклассны…
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Alesinvest Group
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Таунхаус
Таунхаус
Tibubeneng, Индонезия
от
$210,000
Количество этажей 2
Площадь 75–105 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали. Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$438,782
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги…
Агентство
TRANIO
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Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Wana Giri, Индонезия
от
$230,321
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Роскошная вилла от надежного застройщика. Вилла расположена в 600 метрах от моря. Каждая вилла NYANG NYANG RESIDENCE обладает частным бассейном и просторной террасой, где жители могут расслабиться, наслаждаться солнцем и уединением. Это создает идеальные условия для отдыха и развлечени…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 60–85 м²
2 объекта недвижимости 2
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу. Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет Бутик-комплекс апартаментов в одном из самых туристических мест на острове. Апартаменты полностью меблированы и с дизайнерской отделкой. Выполнен в стиле фильма "Великий Гэтсби". Более 50 популярных кафе и рес…
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Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Унгасан, Индонезия
от
$300,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
3 объекта недвижимости 3
Уникальная возможность приобрести виллу в престижном комплексе Melasti Dream Residence на Бали! Общая информация: - Местоположение: Бали, Букит, район Меласти - Количество вилл: 63 - Доходность (ROI): 17% - Доходность от аренды: 25-30% Описание вилл: Каждая вилла Melasti Dream…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла для инвестиций с видом на джунгли и реку Доходность от аренды: до 14,6% годовых при загрузке 80% Вилла с архитектурой в балийском стиле. Высокие потолки, бассейн, лаунж-зона. Срок сдачи: Январь 2025 Виллы UBUD GREEN VIEW VILLAGE расположены в районе Pejeng (Педженг), Убуд. Комплекс нах…
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Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Индонезия
от
$345,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла в 100 метрах от пляжа Джимбаран. ROI - 13.3%. Окупаемость за 7.5 лет. Архитектура виллы продумана до малейших деталей для комфортного проживания. Также вилла полностью меблирована с ванной комнатой в каждой спальне и собственным бассейном. Параллельно со строительством вилл на…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$379,811
Откройте для себя уникальное сочетание комфорта, стиля и природной красоты на одном из самых живописных островов мира. Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы в привлекательной локации по соседству с Parq Ubud. Инфраструктура комплекса: спортивные площадки 2 бассейна детский аквапарк де…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Wana Giri, Индонезия
от
$149,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов и вилл премиум-класса в самой востребованной локации на Бали. Доходность апартаментов: ROI 17,83% - окупаемость 6 лет Апартаменты KAMMORA LIVING & VILLAS с современным дизайном и полной отделкой (мебель, бытовая техника). На территории комплекса большой плавательный бас…
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Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты Видовая квартира Развитая инфраструктура комплекса Бассейн на крыше Фитнес центр Цена: 250 000 (4 990 $ за м2) Площадь: Площадь объекта - 40, 1 м² Доход от сдачи в аренду:  Загрузка - 60% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 150 $ (52 563 $…
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Baliray
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Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Кутух, Индонезия
от
$545,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Просторная вилла с частным бассейном. ROI — 15,8%. Беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом 30%. Вилла полностью меблирована. Инфраструктура: Пляж Pandawa в 5 минутах езды; Пляжный клуб Roosterfish 5 минут на машине; Местный рынок 6 минут на машине; Новая дорога Нуса Дуа…
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Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный инновационный комплекс на Бали. Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления. Срок сдачи: 1 квартал 2026 года. В проекте апартаменты премиум-класса, а также пространства европейских оздоровительных курортов и Балийского спа. Инфраструктура включена: лобби, бассейн, тренаж…
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Жилой комплекс KARRA LOFT
Жилой комплекс KARRA LOFT
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$220,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Апартаменты с бассейном на центральной улице Batu Bolong в Canggu. Готовые апартаменты с современным дизайном и отделкой под ключ. В комплексе KARRA LOFT 12 апартаментов, с зоной отдыха, открытой парковой, ресепшеном, охраной и самое главное большим бассейном. Жилой комплекс в управ…
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Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$72,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты Отдельный вход Высота потолка: 4 метра 1 спальня Площадь: Здание - 29 м² Цена: 72 500 $ (2 500 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный …
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$244,878
Предлагаются различные виллы (перепродажа) и таунхаусы в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитне…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс JAY GRAY
Жилой комплекс JAY GRAY
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$136,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты с видом на океан. Рассрочка 0% (6 платежей). Leasehold- 30 лет. Строительство 12-14 месяцев. Апартаменты площадью 40 кв.м. Современная планировка и дизайн интерьера. На территории комплекса JAY GRAY: - Большой общий бассейн с соленой водой (без химии) - Тренажерн…
Агентство
DDA Real Estate
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Вилла WHITE PALM BALI
Вилла WHITE PALM BALI
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$355,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Уникальный инвестиционный проект на Бали с высококачественной отделкой и продуманной инфраструктурой - идеальные апартаменты для вашего доходного портфолио! Высокий спрос на аренду в Чангу, ожидаемая доходность до 8% годовых! Доступна рассрочка! Полная отделка под ключ! Испытайте устойчи…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$149,926
Продаются апартаменты в небольшом новом комплексе с 2 бассейнами. Отличный вариант для инвестиций! Первичный депозит — 30%. Преимущества Полное страхование имущества Стоимость ниже рыночной на 30% Срок договора на имущество и землю — 25 лет 7 лет окупаемости Расположение и объекты поблиз…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Чангу, Индонезия
от
$127,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 69 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в самой лучшей локации для комфортной жизни и инвестиций. Пассивный доход 10-20% годовых. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». До океана всего 10 минут пути. Апарт-отель построен из 4-х этажей и разделен на 20 секций. Статус апарт-отеля и расположение в «красной зон…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$163,418
Премиальные резиденции в стиле eco-luxury на Бали, разработанные с использованием высококачественных материалов, передовых энергосберегающих технологий и своей закрытой клубной инфраструктуры. Резиденции имеют панорамные виды на тропические джунгли, живописный сад и зеленые рисовые поля. Зде…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$389,806
Предлагаются виллы с уникальным дизайном с бассейном, небольшим садом и детской площадкой. Резиденция располагает парковкой и рестораном. Удобства и оснащение в доме Система “безопасный дом” Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом сердце Бали, популярном среди ту…
Агентство
TRANIO
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Таунхаус TOWNHOUSE CANGGU
Таунхаус TOWNHOUSE CANGGU
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 130 м²
1 объект недвижимости 1
Таунхаус с панорамными окнами, полностью меблирован. Средняя доходность 18-20%. Окупаемость 4-7 лет благодаря высокой заполняемости острова. Управляющая компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего комфорта. Таунхаус премиум-класса с дизайн…
Агентство
DDA Real Estate
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Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Печату, Индонезия
от
$395,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 200–300 м²
2 объекта недвижимости 2
Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций. Доходность от сдачи в аренду - до 15% в год. Вилла с полной отделкой «под ключ». Собственным бассейном в окружении красивой природы. Преимущества приобретения в увеличении стоимости после завершения строительства до 25%. У…
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DDA Real Estate
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Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Унгасан, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Беспроцентные платежи на 12 месяцев. Идеальный выбор для инвестиций с высокой доходностью! Внутренняя отделка и меблирование входит в стоимость. Близко от комплекса: пляж, а…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Печату, Индонезия
от
$149,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы. Все видовые на океан с высоты 100 м. Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы. 5 мин до Паданг Пада…
Застройщик
BIG BALI GROUP
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Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 31–49 м²
5 объектов недвижимости 5
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации …
Застройщик
BREIG Property Investments
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Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Кутух, Индонезия
от
$290,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Цена: 200 000 долларов Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы располо…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
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Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Pejeng Kawan, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 108 м²
1 объект недвижимости 1
Видовая вилла на Бали. Вилла DZEN GREEN FIELDS VILLAS с видом на рисовые поля и Инфинити бассейном. Полностью меблированная вилла с современным интерьером в стиле «бохо». Также профессиональная система очистки с проточными ультрафиолетовыми фильтрами и многоступенчатыми фильтрами грубой и…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Melasti Arcade
Жилой комплекс Melasti Arcade
Унгасан, Индонезия
от
$109,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 29–106 м²
5 объектов недвижимости 5
MELASTI DREAM Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан. 17% ROI Объекты:  АПАРТАМЕНТЫ ПЕНТХАУС 2 МИНУТЫ от Меласти, самого популярного пляжа на Бали от детской футбольной академии от крупных инфраструктурных объектов (рестораны, торговый и бизнес-ц…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Беноа, Индонезия
от
$190,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Апартаменты 1 этаж в апартаментах 1 спальня Бассейн Океан Площадь: Здание - 35 м² Цена: 190 000 $ (5 425 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год - 90 $ (26 280 $) Прибыль с учетом расходов и налогов в год …
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонезия
Sanur Kaja, Индонезия
от
$489,756
Проект расположен на первой линии побережья Индийского океана c завораживающими видами и атмосферой курорта. Резиденты комплекса получат доступ к 8000м2 премиальной инфраструктуры, пятизвездочному сервису и обслуживанию на уровне лучших отелей мира. Комплекс состоит из апартаментов с панорам…
Агентство
TRANIO
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Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$108,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с …
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$819,592
Комплекс включает в себя 4 большие виллы с эксклюзивной террасой на крыше, поднявшись на которую можно устроить BBQ party и любоваться закатом. Предлагается меблированная вилла с бассейном, террасой на крыше и парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Преимущества Управляюща…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Кутух, Индонезия
от
$144,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове. Проект создан для тех, кто ищет дом на берегу океана и прибыльные инвестиции. Спроектировано 4 ряда двухэтажных вилл с потрясающим видом на океан. 3 блока комфортабельных апартаментов. На крыше имеется укромная зона для меди…
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DDA Real Estate
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Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$315,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 124 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля. Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%. Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и на…
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Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Tegalinggah, Индонезия
от
$91,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 32 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в Буките с видом на океан. Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеально как для инвестиций, так и для комфортного проживания. Доходность от аренды: 30% за период строительства. Апартаменты с отделкой под ключ. Сильный интерьер с качественной отделкой. Срок с…
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Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Таунхаус с завораживающей архитектурой. Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Постоянный рост цен на недвижимость в связи с застройкой туристической зоны. Быстрая окупаемость вложений за 5-7 лет благодаря высокой заполняемости острова. Функциональный дизайн таунхаус…
Агентство
DDA Real Estate
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Вилла Hey Yolo
Вилла Hey Yolo
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$147,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой! Не упустите шанс стать владельцем уникальной виллы в одном из самых привлекательных мест на Бали! Прогнозируемая доходность до 14% годовых! Доступна рассрочка! Полная отделка под к…
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Вилла ESCAPE CONCEPT VILLAS
Вилла ESCAPE CONCEPT VILLAS
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$492,757
Год сдачи 2025
Уникальная возможность инвестировать в полностью меблированную виллу премиум-класса на Бали с высоким потенциалом дохода от аренды! Полностью меблированные виллы "под ключ"! Условия оплаты: первоначальный взнос 10%, рассрочка на 2 года.  Откройте для себя идеальное сочетание роскоши и пра…
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Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Потрясающая вилла с уникальной локацией. ROI - 11%. Вилла идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Доступна рассрочка до 8 месяцев. Вилла в охраняемом спокойном поселке. Комплекс расположен на территории крупнейшего гольф-клуба. Вилла с террасой, три …
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Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Bukit, Индонезия
от
$490,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла Индивидуальный бассейн Вид на океан 1 спальня Площадь: Площадь участка - 250 м² Здание - 100 м² Цена: 490 000 $ (4 900 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и нал…
Агентство
Baliray
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Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Pererenan, Индонезия
от
$280,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 108 м²
1 объект недвижимости 1
Новые виллы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Берава, в 350 метрах от океана. Ультрасовременные виллы, из двух этажей с двумя спальнями и студией (108 кв.м). Интерьер, продуманный до малейших деталей. Индивидуально можно выбрать из четырех вариантов. Также включена современная т…
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Резиденция в бутик отеле
Резиденция в бутик отеле
Унгасан, Индонезия
от
$116,007
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей международной сети Wyndham Hotels & Resorts. Wyndham Hotels & Resorts — это глобальная сеть из более 9 000 отелей в 95 странах мира. Ее стандарты гарантируют высокий уровень обслуживания, что будет способствовать привлекательности комплекса…
Агентство
Darton Global
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Darton Global
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Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$1,20 млн
Первый на Бали частный комплекс премиальных вилл с гостиничной инфраструктурой. Помимо сервисов и удобств гостиничного типа таких как зал, коворкинг, ресторан и круглосуточная охрана, комплекс также предоставляет возможность централизованного технического обслуживания вилл снаружи, не беспок…
Агентство
TRANIO
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Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Tibubeneng, Индонезия
от
$320,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 112 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Комплекс таунхаусов и апартаментов Oasis 3 имеет всего 22 апартамента и 12 таунхаусов. На 5м этаже здания апартаментов гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Комплекс располагается всего в 300 метрах от океана, в поп…
Застройщик
BREIG Property Investments
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$154,923
Комплекс премиум-класса из 40 апартаментов, расположенный в самом центре Чангу. Особенный стиль жизни с бассейном на крыше и видами на океан. Проект ориентирован на людей, которые ценят уникальность пространств, премиальное наполнение интерьеров, современные технологии и эргономичность. Л…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,912
На закрытой территории комплекса есть паркинг, лаунж-зона и общий бассейн. Окруженные красивыми рисовыми полями в тихом и спокойном месте, эти таунхаусы подходят как для проживания, так и для долгосрочной и краткосрочной аренды. Форма владения: Leasehold 23.5 года (с возможностью продления).…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Wana Giri, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Апартаменты в современном комплексе. Индивидуальный проект для инвестиций. Средняя рентабельность от сдачи в аренду 8% - 13%. Район: Убуд. Сдача комплекса: 3-й квартал 2025 года. Уникальные апартаменты Balix Lofts Ubud с удобной локацией. Проект полностью меблирован и сделан с со…
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Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Lombok Tengah, Индонезия
от
$88,257
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
5 объектов недвижимости 5
Самый необычный и амбициозный проект на южном побережье острова Ломбок, состоящий из 88 бамбуковых вилл, расположенный в современной одноименной эко-деревне. Концепция комплекса отражает новый более устойчивый образ жизни, направленный на экологически ориентированную динамику и находящийся в…
Агентство
Alesinvest Group
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Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$220,000
Год сдачи 2024
Апартаменты в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Апартаменты современной планировкой: студия с одной спальней (71 кв.м.), с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В апартаментах будет расположена терраса, большая в…
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Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Кутух, Индонезия
от
$290,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Цена: 200 000 долларов Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы располо…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Убуд, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 200 м²
1 объект недвижимости 1
Семейная вилла с большой территорией. Прогнозируемый ROI - 17%. Концепция комплекса включает в себя: - Система “безопасный дом” - Управляющая компания с опытом работы с детьми - Игровая зона для детей на каждой вилле - Детское меню и игровая комната в ресторане при вилле - В пешей…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Чангу, Индонезия
от
$123,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 42–69 м²
2 объекта недвижимости 2
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apartment has red zone status, which guarantee the investors the right to rent accommodation to tourists on a daily basis. It is only within walking distance to the beach, medical center, tennis courts, …
Застройщик
Aviator
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Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$67,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 28–45 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в прекрасном Убуде. Апартаменты с инвестиционной привлекательностью от 14.3% годовых (долгосрочная аренда); от 17.07% годовых (посуточная аренда). Полная отделка «под ключ». Рост стоимости после завершения строительства 62%. LEASEHOLD 30 лет + 25 лет с продлением. Сро…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$289,856
Предлагаются двухэтажные виллы в двух соседних комплексах. Из 13 вилл к покупке доступны 7. Виллы расположены рядом с премиальным районом Нуса Дуа в окружении самых дорогих отелей и лучших пляжей на острове. Благодаря новой четырёхполосной трассе от аэропорта до полуострова, земли комплекса …
Агентство
TRANIO
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Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Чангу, Индонезия
от
$595,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 263–358 м²
4 объекта недвижимости 4
Коплекс вилл Aquamarine 1 состоит из 17ти просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали. Виллы находятся на закрытой территории, под круглосуточной охраной. Расстояние до океана всего 2 минуты на транспорте или 7 минут пешком. …
Застройщик
BREIG Property Investments
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Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$120,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 37–97 м²
3 объекта недвижимости 3
Pandawa Hills  Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ Полное юридическое сопровождение Внутренняя отделка и мебелирование Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи Проектирование и разработка дизайн прое…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$107,447
Это самый крупный уникальный эко-город, расположенный в Переренане, который занимает пространство в 2 гектара в 600 метрах от пляжа Лима, воплощённый в стиле современного Сингапура. Это место, где урбанистический дизайн и Балийская природа находятся в гармонии, создавая комфортное пространст…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Azure
Жилой комплекс Azure
Унгасан, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Площадь 26–125 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$319,841
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1 минута Океан - 4 минуты Пляжный клу…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$746,463
Предлагаются просторные светлые виллы с садами и бассейнами. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 37–100 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс в популярном районе Чангу.  Прогнозируемая окупаемость - 17%. Надежный застройщик.  Апартаменты и виллы полностью меблированы и созданы с красивым дизайном интереьра.  Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован сред…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$119,940
Предлагаются меблированные апартаменты с уникальным видом на океан и джунгли. Резиденция располагает рестораном и кинотеатром на крыше, инфинити-бассейном с панорамным видом на океан. Окончание строительства - февраль 2026 года. Преимущества Доходность - 14,6% годовых. Расположение и объек…
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TRANIO
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Вилла Pandawa Hills Villas
Вилла Pandawa Hills Villas
Wana Giri, Индонезия
от
$210,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Виллы в комплексе Pandawa Hills Villas с уникальным природным ландшафтом на берегу океана. ROI с аренды апартаментов в год: 14.3% Оплата 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Срок сдачи: Февраль, 2026. Основные особенности: - Уникальный ландшафт; - Ресторан - Кинотеатр - Вид на…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$224,888
Виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда. Форма владения: лизхолд на 25 лет. Прогноз арендной доходности от застройщика — 11–17%. Все юниты оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду. Заполняемость: 85% Расположение и объекты поблизости Убуд — сер…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$384,808
Предлагаются меблированные виллы с бассейном, летней кухней и зоной барбекю. Резиденция располагает спа-центром, рестораном, тренажерным залом, детской игровой комнатой, мини-парком, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащен…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Чангу, Индонезия
от
$142,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты в оживленном центре Чангу. Апартаменты созданы в современном тропическом стиле. Полностью меблированы. В каждой квартире оборудованная частная сауна. Срок сдачи: март 2025. В комплексе разнообразная инфраструктура: - Бассейн; - Круглосуточный консьерж; - Интеллектуаль…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$554,725
Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка. Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на вилл…
Агентство
TRANIO