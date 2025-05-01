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Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали
Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
6
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6
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Продаются меблированные виллы и таунхаусы с личными бассейнами и парковками в небольшом комплексе. Интерьер пропитан вдохновляющим духом Japandi, придавая вашему дому уникальный характер. Изысканная простота и способность подчеркнуть важные детали, создавая атмосферу элегантности и спокойств…
Проект подходит как для личного проживания, так и для инвестиций.
Комплекс состоит из 3-х роскошных вилл, в каждой из которых есть новейшая техника и оборудование, просторные помещения. Из окон открывается захватывающий вид на пышные рисовые поля.
Инвестор получает виллу под ключ: швейцарска…
Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект.
Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и аре…
Предлагаются таунхаусы с живописным видом на сад и бассейн, бассейнами 5,4 х 2,4 м и парковочными местами.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
Недвижи…
Апартаменты
Индивидуальный бассейн
Терраса
1 спальня
Площадь:
Апартаменты - 45 м²
Цена: 162 000 $ (3 600 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сб…
Этот комплекс — не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу (Сесех).
Приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты в вашем апартаменте, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умно…
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Агентство
Darton Global
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Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой!
Доступна рассрочка!
Гарантированная доходность 10% годовых!
Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус с завораживающей архитектурой.
Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Постоянный рост цен на недвижимость в связи с застройкой туристической зоны. Быстрая окупаемость вложений за 5-7 лет благодаря высокой заполняемости острова.
Функциональный дизайн TOWNHO…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются последние таунхаусы с бассейном и садом со сдачей в 3 квартале 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Возможна установка системы "умный дом"
Умный дверной видео замок
Панель управления для климат контроля, освещения, штор и жалюзи, TV, вентиляторов
Преимущества
Управляющая к…
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом.
Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой.
Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
Инвестиционные апартаменты в сердце Убуда.
Заполняемость в Убуде 23%. Гарантированная окупаемость от сдачи в аренду и рост цены от востребованности района.
Апартаменты UBUD CITY Renaissance с мобильным приложением для планирования отдыха (навигация, календарь и запись на мероприятия,…
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Агентство
DDA Real Estate
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В комплексе остались варианты только для вторичной покупки, 2 квартиры на первом и втором этажах стоимостью 170 000 и 180 000 долларов.
Удобства комплекса:
спа, зал для йоги;
кафе;
детская площадка;
фитнес-центр;
коворкинг;
бар на крыше и ресторан на берегу океана;
собственный пляж с пляжны…
Крупнейший клубный дом отельного типа с пятизвездочным сервисом на Бали и крупнейший в районе с all inclusive инфраструктурой на территории. Проект предлагает меблированные одно- и двухспальные апартаменты с балконами и панорамным видом на океан и гору Агунг.
Комплекс богат инфраструктурой о…
Комплекс вилл прямо на берегу океана с видом на священную гору Агунг (высотой около 3 км). Проект включает 250 вилл, дома на первой линии имеют личные бассейны с морской водой. На площади 12000 м2 будет ресторан, кафе, пекарня, ко-воркинг, СПА, спортзал, школа на 300 учеников, детский сад, и…
Эксклюзивная вилла с гарантированной доходностью.
Среднегодовая доходность от недвижимости — 8-12%.
Вилла спроектирована по самым современным архитектурным решениям, создана с дизайном интерьера и на каждой вилле есть собственный бассейн.
Ультрасовременные виллы на острове Бали со…
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Агентство
DDA Real Estate
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Самый большой на Бали комплекс таунхаусов, оснащённый развитой внутренней инфраструктурой, имеет семейную направленность. Проект идеально подойдет инвесторам, желающим приобрести не только эффективный инвестиционный инструмент, но и тем, кто хочет иметь свой собственный комфортный дом с прил…
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.
С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Уютный жилой комплекс состоит из 9 квартир с общим бассейном и 3 вилл, каждая с приватным бассейном.
Преимущества
Недвижимость оборудована всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду.
Полное страхование имущества.
Расположение и объекты поблизости
Убуд – один из старейших город…
Таунхаус с высокой окупаемостью.
Таунхаус PERERENAN GATE с пассивным доходом от посуточной аренды. Доход от сдачи в аренду от 20% годовых. Перепродажи от 30%.
Полностью меблированный таунхаус. С красивым садом, бассейном и террасой.
Инфраструктура:
- Пляж ""Pererenan"" в 10 мину…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты на первой береговой линии океана.
Преимущества для инвестиций: доходность от аренды до 20 000$ в год. Бронирование: депозит 1000$ или эквивалент.
Доступна рассрочка. Владение сроком на 29 лет с возможностью продления.
Единственные апартаменты в уникальном комплексе на Бали…
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Агентство
DDA Real Estate
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Комплекс дизайнерских апартаментов, расположенный в самом сердце острова Ломбок в процветающем туристическом районе Кута Мандалика. Новый проект представляет собой роскошный курорт со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой на территории.
Комплекс представлен 78 первоклассны…
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали.
Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения…
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Агентство
DDA Real Estate
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Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса:
Беговая дорожка вокруг комплекса
Co-working
Спортивная площадка
Детская площадка
SPA-зона (сауна, джакузи, массажи)
Ресторан
Большой плавательный бассейн
Площадка для йоги…
Роскошная вилла от надежного застройщика.
Вилла расположена в 600 метрах от моря.
Каждая вилла NYANG NYANG RESIDENCE обладает частным бассейном и просторной террасой, где жители могут расслабиться, наслаждаться солнцем и уединением. Это создает идеальные условия для отдыха и развлечени…
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Агентство
DDA Real Estate
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Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу.
Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет
Бутик-комплекс апартаментов в одном из самых туристических мест на острове. Апартаменты полностью меблированы и с дизайнерской отделкой. Выполнен в стиле фильма "Великий Гэтсби".
Более 50 популярных кафе и рес…
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DDA Real Estate
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Уникальная возможность приобрести виллу в престижном комплексе Melasti Dream Residence на Бали!
Общая информация:
- Местоположение: Бали, Букит, район Меласти
- Количество вилл: 63
- Доходность (ROI): 17%
- Доходность от аренды: 25-30%
Описание вилл:
Каждая вилла Melasti Dream…
2
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Вилла для инвестиций с видом на джунгли и реку Доходность от аренды: до 14,6% годовых при загрузке 80% Вилла с архитектурой в балийском стиле. Высокие потолки, бассейн, лаунж-зона. Срок сдачи: Январь 2025 Виллы UBUD GREEN VIEW VILLAGE расположены в районе Pejeng (Педженг), Убуд. Комплекс нах…
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DDA Real Estate
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Вилла в 100 метрах от пляжа Джимбаран.
ROI - 13.3%. Окупаемость за 7.5 лет.
Архитектура виллы продумана до малейших деталей для комфортного проживания. Также вилла полностью меблирована с ванной комнатой в каждой спальне и собственным бассейном.
Параллельно со строительством вилл на…
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DDA Real Estate
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Откройте для себя уникальное сочетание комфорта, стиля и природной красоты на одном из самых живописных островов мира. Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы в привлекательной локации по соседству с Parq Ubud. Инфраструктура комплекса:
спортивные площадки
2 бассейна
детский аквапарк
де…
Комплекс апартаментов и вилл премиум-класса в самой востребованной локации на Бали. Доходность апартаментов: ROI 17,83% - окупаемость 6 лет Апартаменты KAMMORA LIVING & VILLAS с современным дизайном и полной отделкой (мебель, бытовая техника). На территории комплекса большой плавательный бас…
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DDA Real Estate
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Апартаменты
Видовая квартира
Развитая инфраструктура комплекса
Бассейн на крыше
Фитнес центр
Цена: 250 000 (4 990 $ за м2)
Площадь:
Площадь объекта - 40, 1 м²
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 60%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 150 $ (52 563 $…
Просторная вилла с частным бассейном.
ROI — 15,8%. Беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом 30%.
Вилла полностью меблирована.
Инфраструктура:
Пляж Pandawa в 5 минутах езды;
Пляжный клуб Roosterfish 5 минут на машине;
Местный рынок 6 минут на машине;
Новая дорога Нуса Дуа…
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Агентство
DDA Real Estate
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Уникальный инновационный комплекс на Бали.
Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления.
Срок сдачи: 1 квартал 2026 года.
В проекте апартаменты премиум-класса, а также пространства европейских оздоровительных курортов и Балийского спа.
Инфраструктура включена: лобби, бассейн, тренаж…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты с бассейном на центральной улице Batu Bolong в Canggu.
Готовые апартаменты с современным дизайном и отделкой под ключ.
В комплексе KARRA LOFT 12 апартаментов, с зоной отдыха, открытой парковой, ресепшеном, охраной и самое главное большим бассейном.
Жилой комплекс в управ…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты
Отдельный вход
Высота потолка: 4 метра
1 спальня
Площадь:
Здание - 29 м²
Цена: 72 500 $ (2 500 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный …
Предлагаются различные виллы (перепродажа) и таунхаусы в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га.
Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитне…
Апартаменты с видом на океан.
Рассрочка 0% (6 платежей). Leasehold- 30 лет.
Строительство 12-14 месяцев.
Апартаменты площадью 40 кв.м. Современная планировка и дизайн интерьера.
На территории комплекса JAY GRAY:
- Большой общий бассейн с соленой водой (без химии)
- Тренажерн…
Уникальный инвестиционный проект на Бали с высококачественной отделкой и продуманной инфраструктурой - идеальные апартаменты для вашего доходного портфолио!
Высокий спрос на аренду в Чангу, ожидаемая доходность до 8% годовых!
Доступна рассрочка!
Полная отделка под ключ!
Испытайте устойчи…
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Агентство
DDA Real Estate
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Продаются апартаменты в небольшом новом комплексе с 2 бассейнами.
Отличный вариант для инвестиций! Первичный депозит — 30%.
Преимущества
Полное страхование имущества
Стоимость ниже рыночной на 30%
Срок договора на имущество и землю — 25 лет
7 лет окупаемости
Расположение и объекты поблиз…
Апартаменты в самой лучшей локации для комфортной жизни и инвестиций.
Пассивный доход 10-20% годовых.
Апартаменты с полной отделкой «под ключ». До океана всего 10 минут пути.
Апарт-отель построен из 4-х этажей и разделен на 20 секций. Статус апарт-отеля и расположение в «красной зон…
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Агентство
DDA Real Estate
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Премиальные резиденции в стиле eco-luxury на Бали, разработанные с использованием высококачественных материалов, передовых энергосберегающих технологий и своей закрытой клубной инфраструктуры. Резиденции имеют панорамные виды на тропические джунгли, живописный сад и зеленые рисовые поля. Зде…
Предлагаются виллы с уникальным дизайном с бассейном, небольшим садом и детской площадкой.
Резиденция располагает парковкой и рестораном.
Удобства и оснащение в доме
Система “безопасный дом”
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом сердце Бали, популярном среди ту…
Таунхаус с панорамными окнами, полностью меблирован.
Средняя доходность 18-20%. Окупаемость 4-7 лет благодаря высокой заполняемости острова.
Управляющая компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего комфорта.
Таунхаус премиум-класса с дизайн…
Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций.
Доходность от сдачи в аренду - до 15% в год.
Вилла с полной отделкой «под ключ». Собственным бассейном в окружении красивой природы. Преимущества приобретения в увеличении стоимости после завершения строительства до 25%.
У…
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DDA Real Estate
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Вилла в двух минутах от пляжа.
Прогнозируемый ROI - 17%.
Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%.
Беспроцентные платежи на 12 месяцев.
Идеальный выбор для инвестиций с высокой доходностью!
Внутренняя отделка и меблирование входит в стоимость.
Близко от комплекса: пляж, а…
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Агентство
DDA Real Estate
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Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя:
лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы.
Все видовые на океан с высоты 100 м.
Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы.
5 мин до Паданг Пада…
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали!
Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации …
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa
Цена: 200 000 долларов
Рассрочка: до 12 месяцев
Сдача: декабрь 2024 года
ROI: 17%
1. Описание:
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы располо…
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.
С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Видовая вилла на Бали.
Вилла DZEN GREEN FIELDS VILLAS с видом на рисовые поля и Инфинити бассейном. Полностью меблированная вилла с современным интерьером в стиле «бохо». Также профессиональная система очистки с проточными ультрафиолетовыми фильтрами и многоступенчатыми фильтрами грубой и…
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Агентство
DDA Real Estate
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MELASTI DREAM
Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан.
17% ROI
Объекты:
АПАРТАМЕНТЫ
ПЕНТХАУС
2 МИНУТЫ
от Меласти, самого популярного пляжа на Бали
от детской футбольной академии
от крупных инфраструктурных объектов (рестораны, торговый и бизнес-ц…
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Апартаменты
1 этаж в апартаментах
1 спальня
Бассейн
Океан
Площадь:
Здание - 35 м²
Цена: 190 000 $ (5 425 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 80%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год - 90 $ (26 280 $)
Прибыль с учетом расходов и налогов в год …
Проект расположен на первой линии побережья Индийского океана c завораживающими видами и атмосферой курорта. Резиденты комплекса получат доступ к 8000м2 премиальной инфраструктуры, пятизвездочному сервису и обслуживанию на уровне лучших отелей мира.
Комплекс состоит из апартаментов с панорам…
Вилла
1 этаж
Терраса
Бассейн
1 спальня
Площадь:
Здание - 40 м²
Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с …
Комплекс включает в себя 4 большие виллы с эксклюзивной террасой на крыше, поднявшись на которую можно устроить BBQ party и любоваться закатом.
Предлагается меблированная вилла с бассейном, террасой на крыше и парковкой.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Преимущества
Управляюща…
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове.
Проект создан для тех, кто ищет дом на берегу океана и прибыльные инвестиции.
Спроектировано 4 ряда двухэтажных вилл с потрясающим видом на океан. 3 блока комфортабельных апартаментов. На крыше имеется укромная зона для меди…
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Агентство
DDA Real Estate
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Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля.
Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%.
Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и на…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты в Буките с видом на океан.
Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеально как для инвестиций, так и для комфортного проживания.
Доходность от аренды: 30% за период строительства.
Апартаменты с отделкой под ключ. Сильный интерьер с качественной отделкой.
Срок с…
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус с завораживающей архитектурой.
Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Постоянный рост цен на недвижимость в связи с застройкой туристической зоны. Быстрая окупаемость вложений за 5-7 лет благодаря высокой заполняемости острова.
Функциональный дизайн таунхаус…
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой!
Не упустите шанс стать владельцем уникальной виллы в одном из самых привлекательных мест на Бали!
Прогнозируемая доходность до 14% годовых!
Доступна рассрочка!
Полная отделка под к…
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Агентство
DDA Real Estate
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Уникальная возможность инвестировать в полностью меблированную виллу премиум-класса на Бали с высоким потенциалом дохода от аренды!
Полностью меблированные виллы "под ключ"!
Условия оплаты: первоначальный взнос 10%, рассрочка на 2 года.
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши и пра…
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Агентство
DDA Real Estate
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Потрясающая вилла с уникальной локацией.
ROI - 11%. Вилла идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций.
Доступна рассрочка до 8 месяцев.
Вилла в охраняемом спокойном поселке. Комплекс расположен на территории крупнейшего гольф-клуба.
Вилла с террасой, три …
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла
Индивидуальный бассейн
Вид на океан
1 спальня
Площадь:
Площадь участка - 250 м²
Здание - 100 м²
Цена: 490 000 $ (4 900 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и нал…
Новые виллы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Берава, в 350 метрах от океана.
Ультрасовременные виллы, из двух этажей с двумя спальнями и студией (108 кв.м). Интерьер, продуманный до малейших деталей. Индивидуально можно выбрать из четырех вариантов. Также включена современная т…
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Агентство
DDA Real Estate
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Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей международной сети Wyndham Hotels & Resorts. Wyndham Hotels & Resorts — это глобальная сеть из более 9 000 отелей в 95 странах мира. Ее стандарты гарантируют высокий уровень обслуживания, что будет способствовать привлекательности комплекса…
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Агентство
Darton Global
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Первый на Бали частный комплекс премиальных вилл с гостиничной инфраструктурой.
Помимо сервисов и удобств гостиничного типа таких как зал, коворкинг, ресторан и круглосуточная охрана, комплекс также предоставляет возможность централизованного технического обслуживания вилл снаружи, не беспок…
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали!
Комплекс таунхаусов и апартаментов Oasis 3 имеет всего 22 апартамента и 12 таунхаусов. На 5м этаже здания апартаментов гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Комплекс располагается всего в 300 метрах от океана, в поп…
Комплекс премиум-класса из 40 апартаментов, расположенный в самом центре Чангу. Особенный стиль жизни с бассейном на крыше и видами на океан. Проект ориентирован на людей, которые ценят уникальность пространств, премиальное наполнение интерьеров, современные технологии и эргономичность.
Л…
На закрытой территории комплекса есть паркинг, лаунж-зона и общий бассейн. Окруженные красивыми рисовыми полями в тихом и спокойном месте, эти таунхаусы подходят как для проживания, так и для долгосрочной и краткосрочной аренды. Форма владения: Leasehold 23.5 года (с возможностью продления).…
Апартаменты в современном комплексе.
Индивидуальный проект для инвестиций. Средняя рентабельность от сдачи в аренду 8% - 13%.
Район: Убуд.
Сдача комплекса: 3-й квартал 2025 года.
Уникальные апартаменты Balix Lofts Ubud с удобной локацией. Проект полностью меблирован и сделан с со…
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DDA Real Estate
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Самый необычный и амбициозный проект на южном побережье острова Ломбок, состоящий из 88 бамбуковых вилл, расположенный в современной одноименной эко-деревне. Концепция комплекса отражает новый более устойчивый образ жизни, направленный на экологически ориентированную динамику и находящийся в…
Апартаменты в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу.
Апартаменты современной планировкой: студия с одной спальней (71 кв.м.), с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами.
В апартаментах будет расположена терраса, большая в…
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Агентство
DDA Real Estate
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Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa
Цена: 200 000 долларов
Рассрочка: до 12 месяцев
Сдача: декабрь 2024 года
ROI: 17%
1. Описание:
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы располо…
2
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3
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Семейная вилла с большой территорией.
Прогнозируемый ROI - 17%.
Концепция комплекса включает в себя:
- Система “безопасный дом”
- Управляющая компания с опытом работы с детьми
- Игровая зона для детей на каждой вилле
- Детское меню и игровая комната в ресторане при вилле
- В пешей…
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Агентство
DDA Real Estate
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Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apartment has red zone status, which guarantee the investors the right to rent accommodation to tourists on a daily basis. It is only within walking distance to the beach, medical center, tennis courts, …
Апартаменты в прекрасном Убуде.
Апартаменты с инвестиционной привлекательностью от 14.3% годовых (долгосрочная аренда); от 17.07% годовых (посуточная аренда).
Полная отделка «под ключ». Рост стоимости после завершения строительства 62%. LEASEHOLD 30 лет + 25 лет с продлением.
Сро…
Предлагаются двухэтажные виллы в двух соседних комплексах. Из 13 вилл к покупке доступны 7. Виллы расположены рядом с премиальным районом Нуса Дуа в окружении самых дорогих отелей и лучших пляжей на острове. Благодаря новой четырёхполосной трассе от аэропорта до полуострова, земли комплекса …
Коплекс вилл Aquamarine 1 состоит из 17ти просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали. Виллы находятся на закрытой территории, под круглосуточной охраной.
Расстояние до океана всего 2 минуты на транспорте или 7 минут пешком. …
Pandawa Hills
Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана
ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Полное юридическое сопровождение
Внутренняя отделка и мебелирование
Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
Проектирование и разработка дизайн прое…
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1
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Это самый крупный уникальный эко-город, расположенный в Переренане, который занимает пространство в 2 гектара в 600 метрах от пляжа Лима, воплощённый в стиле современного Сингапура. Это место, где урбанистический дизайн и Балийская природа находятся в гармонии, создавая комфортное пространст…
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Предлагается таунхаус с бассейном и садом.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Возможна установка системы "умный дом".
Расположение и объекты поблизости
Супермаркет - 1 минута
Океан - 4 минуты
Пляжный клу…
Жилой комплекс в популярном районе Чангу.
Прогнозируемая окупаемость - 17%. Надежный застройщик.
Апартаменты и виллы полностью меблированы и созданы с красивым дизайном интереьра.
Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован сред…
Предлагаются меблированные апартаменты с уникальным видом на океан и джунгли.
Резиденция располагает рестораном и кинотеатром на крыше, инфинити-бассейном с панорамным видом на океан.
Окончание строительства - февраль 2026 года.
Преимущества
Доходность - 14,6% годовых.
Расположение и объек…
Виллы в комплексе Pandawa Hills Villas с уникальным природным ландшафтом на берегу океана.
ROI с аренды апартаментов в год: 14.3%
Оплата 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%.
Срок сдачи: Февраль, 2026.
Основные особенности:
- Уникальный ландшафт;
- Ресторан
- Кинотеатр
- Вид на…
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Агентство
DDA Real Estate
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Виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда.
Форма владения: лизхолд на 25 лет.
Прогноз арендной доходности от застройщика — 11–17%.
Все юниты оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду.
Заполняемость: 85%
Расположение и объекты поблизости
Убуд — сер…
Предлагаются меблированные виллы с бассейном, летней кухней и зоной барбекю.
Резиденция располагает спа-центром, рестораном, тренажерным залом, детской игровой комнатой, мини-парком, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащен…
Апартаменты в оживленном центре Чангу.
Апартаменты созданы в современном тропическом стиле. Полностью меблированы. В каждой квартире оборудованная частная сауна.
Срок сдачи: март 2025.
В комплексе разнообразная инфраструктура:
- Бассейн;
- Круглосуточный консьерж;
- Интеллектуаль…
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Агентство
DDA Real Estate
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Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка.
Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на вилл…