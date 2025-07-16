Вилла Dreamland

Элитные виллы на Бали (Улувату) – инвестиция в райский отдых и стабильный доход!

Полная меблировка!

Гибкая рассрочка!

Рост стоимости 10-15% в год!

Проект Dreamland предлагает стильные 1-3 спальные виллы с частными бассейнами, панорамными окнами и продуманной архитектурой. Современные виллы у пляжей Dreamland и Bingin – ваш шанс владеть недвижимостью в одном из самых востребованных районов Бали!

Удобства комплекса: частный бассейн (5×2,4 м / 6×2,5 м) у каждой виллы, просторные террасы с зоной для барбекю, SPA-зона и зеленые ландшафтные территории, парковка и система сбора дождевой воды, полная меблировка и кондиционирование

Расположение – престижный район Bingin, Улувату:

- 300-500 м до пляжей Dreamland и Bingin;

- 2-12 минут до кафе, ресторанов, фитнес-клубов, йога-студий;

- рядом гольф-курс New Kuta, супермаркеты, медклиника;

- развитая инфраструктура для комфортной жизни и туризма.

