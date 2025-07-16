  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Вилла Dreamland

Вилла Dreamland

Печату, Индонезия
от
$303,000
;
9
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27376
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Печату

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитные виллы на Бали (Улувату) – инвестиция в райский отдых и стабильный доход!
Полная меблировка!
Гибкая рассрочка!
Рост стоимости 10-15% в год!

Проект Dreamland предлагает стильные 1-3 спальные виллы с частными бассейнами, панорамными окнами и продуманной архитектурой. Современные виллы у пляжей Dreamland и Bingin – ваш шанс владеть недвижимостью в одном из самых востребованных районов Бали!

Удобства комплекса: частный бассейн (5×2,4 м / 6×2,5 м) у каждой виллы, просторные террасы с зоной для барбекю, SPA-зона и зеленые ландшафтные территории, парковка и система сбора дождевой воды, полная меблировка и кондиционирование

Расположение – престижный район Bingin, Улувату:

- 300-500 м до пляжей Dreamland и Bingin;
- 2-12 минут до кафе, ресторанов, фитнес-клубов, йога-студий;
- рядом гольф-курс New Kuta, супермаркеты, медклиника;
- развитая инфраструктура для комфортной жизни и туризма.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Печату, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла AZORA VILLAS
Wana Giri, Индонезия
от
$315,000
Вилла ARIN GRIN
Кутух, Индонезия
от
$545,000
Вилла BUMBOOLINA
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$545,000
Вилла U VILLAS 1
Унгасан, Индонезия
от
$250,000
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Lingk Bukit Ngandang, Индонезия
от
$150,000
Вы просматриваете
Вилла Dreamland
Печату, Индонезия
от
$303,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновационными комплектующими уровня 5ти - звездочных отелей TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим ви…
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Вилла GOLDEN PEARL
Вилла GOLDEN PEARL
Убуд, Индонезия
от
$441,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 96–507 м²
4 объекта недвижимости 4
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Первоначальный взнос — 30%. Уютная вилла с дизайнерским современным ремонтом и мебелью. На территории собственный бассейн. Виллы варьируются различными планировками и площадью. Убуд является местом, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
96.0
285,000
Вилла
180.7 – 507.3
500,000 – 1,14 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Кутух, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации