  2. Индонезия
  3. Kecamatan Karangasem
  4. Жилой комплекс Апартаменты и виллы в 250 метрах от пляжа Меласти.

Жилой комплекс Апартаменты и виллы в 250 метрах от пляжа Меласти.

Bukit, Индонезия
от
$114,000
BTC
1.3560073
ETH
71.0741404
USDT
112 710.0336647
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
ID: 27557
ID новостройки на Realting
In CRM: 00696
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Карангасем
  • Город
    Kecamatan Karangasem
  • Деревня
    Bukit

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Стартовала продажа нового комплекса от надежного застройщика с 10-летним опытом и проверенной доходностью.

Комплекс расположен всего в 250 метрах от океана - пляжа Меласти и выделяется необычной архитектурой, напоминающей вулкан.

В комплексе есть отличная инфраструктура — большой бассейн 183 м, джакузи, СПА-зона, спортзал, кафе и зона ко-воркинга.

Кол-во спален: студии, 1, 2
Площадь: 37 м2 - 100 м2
Меблировка: частично

В продаже - 123 юнита:

  • Виллы - 8 
  • Апартаменты - 82
  • Апартаменты 1+1 - 20
  • Апартаменты 2+1 - 13

Цена: 114.900 USD - 344.900 USD

Право собственности - Leasehold 35 лет + 25 лет
 

Первый взнос - 50%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 1-й квартал 2027 года.


Инфраструктура:

  • 183-метровый бассейн с джакузи и холодной купелью
  • Коворкинг для работы и встреч
  • Healthy бар для здорового питания
  • Тренажерный зал
  • Ресторан 
  • Зона отдыха с кафе и коворкингом для резидентов
  • Подземная парковка
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Bukit, Индонезия

