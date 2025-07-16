Жилой комплекс Апартаменты и виллы в 250 метрах от пляжа Меласти.

Стартовала продажа нового комплекса от надежного застройщика с 10-летним опытом и проверенной доходностью.
Комплекс расположен всего в 250 метрах от океана - пляжа Меласти и выделяется необычной архитектурой, напоминающей вулкан.
В комплексе есть отличная инфраструктура — большой бассейн 183 м, джакузи, СПА-зона, спортзал, кафе и зона ко-воркинга.
Кол-во спален: студии, 1, 2
Площадь: 37 м2 - 100 м2
Меблировка: частично
В продаже - 123 юнита:
Цена: 114.900 USD - 344.900 USD
Право собственности - Leasehold 35 лет + 25 лет
Первый взнос - 50%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 1-й квартал 2027 года.
Инфраструктура: