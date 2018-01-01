Вилла на первой береговой линии

Вилла
Площадь:
Площадь виллы - 117 м²
Земли - 150 м²
Цена: 357 000 $ ( 3 057 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: октябрь 2025 г.
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + продление