Вилла на первой береговой линии

Wana Giri, Индонезия

от €267,634

Сдача в: 2025

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы на «инстаграмом» берегу Бали. В районе Улувату. В комплексе расположено 600 вилл. На территории есть большой бассейн с океанической водой. Виллы созданы с полным уютом и минимализмом. На каждой вилле есть собственный бассейн. Приобретение вилл возможно с минимальным первоначальным взносом 40%. 20 000 кв. м инфраструктуры в одном комплексе, включающем рестораны, кофейни, пекарни, спа, фитнес-центр, супермаркет и галерею фирменных бутиков. Также садик и школа. Этот проект создан для тех кто ищет второй дом на берегу океана и инвестиционный проект. Прогноз роста стоимости недвижимости на 30%. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.