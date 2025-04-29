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Продажа новостроек в Матараме

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Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Lingk Bukit Ngandang, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла  2 этажа 2 спальни 10 минут до пляжа Площадь: Площадь виллы - 95 м² Земли - 100 м² Цена: 150 000 $ (1 579 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 200 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 160 $ Выручка с учетом загрузки объек…
Агентство
Baliray
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