Вилла Представляем новый проект Wellness Resort в Убуде, Бали

▌ Представляем новый проект Wellness Resort в Убуде, Бали.

Это премиальный комплекс апартаментов и вилл в центре wellness-туризма Бали (Убуд), предлагающий:

- более 25 видов wellness-практик (йога, медитация, дыхательные техники, sound-healing, аюрведа, детокс, фитнес, арт-терапия и др.);

- инфраструктуру полного цикла: инфинити-бассейн с видом на рисовые террасы, спа-комплекс, органический ресторан, коворкинг, арт-пространство, ретрит-зоны;

- индивидуальный подход: для каждого гостя разрабатывается персональная программа с замерами состояния здоровья до и после пребывания;

- стратегическое партнёрство с Pramas (Дубай) — экспертами по инновационным wellness-практикам и технологиям (криотерапия, гипербарические камеры и др.).

Данная вилла представлена с личным бассейном. Есть аналогичная вилла с приватной ванной на территории сада.

▌ Инвестиционные параметры:

Стоимость апартаментов | от $75 716

Стоимость вилл | от $97 428

Площадь юнитов | 23–170 м²

Условия оплаты | 0% рассрочка на 18 мес. или скидка 8% при полной оплате Прогнозируемая доходность аренды | 9–16% годовых

Прогнозируемый рост капитала | до 50% за 5 лет

Загрузка комплекса | 75–85% в высокий сезон, 60–70% в низкий

Рост цен на проживание | +8–10% в год

▌ Преимущества для инвестора

Локация: центр wellness-туризма Бали, ограниченный пул юнитов (эксклюзивность).

- Инфраструктура: всё в шаговой доступности — от ретритов до кафе и залов для практик.

- Сервис «под ключ»: управление, аренда и обслуживание комплекса. - Высокий спрос: стабильный поток туристов, рост цен на аренду и капитализацию.

▌ Социальная и культурная среда Комплекс интегрирован в уникальную среду Убуда: рисовые террасы, духовная атмосфера, близость к культурным и природным достопримечательностям. Это усиливает привлекательность для целевой аудитории — людей, ищущих не только отдых, но и глубокое оздоровление.

▌ Макроэкономика и стабильность Бали Бали демонстрирует устойчивый экономический рост: более 5% прироста ВВП ежегодно на протяжении 50 лет, низкая инфляция (около 2% в год), стабильная валюта (индонезийская рупия) и растущий туристический поток — в 2024 году остров посетили 16,8 млн туристов. Это создаёт благоприятный фон для долгосрочных инвестиций, особенно в секторе недвижимости и туризма.

▌ Wellness-экономика: глобальные тренды

Рост рынка: мировой рынок wellness оценивается в триллионы долларов, а сегмент wellness-туризма и недвижимости растёт с CAGR (среднегодовой темп роста) более 20%.

Азия — драйвер роста: ежегодный прирост wellness-туризма в регионе — около 10,5%. Бали входит в топ-3 мировых wellness-направлений, а Убуд считается столицей wellness на острове.

Поведение туристов: каждый четвёртый турист едет в Убуд ради wellness, такие гости дольше остаются, чаще возвращаются и тратят на 50–130% больше обычных туристов.