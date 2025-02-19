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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия

Унгасан, Индонезия
от
$100,450
14.04.2025
$99,830
13.04.2025
$99,888
12.04.2025
$100,261
11.04.2025
$102,526
10.04.2025
$102,945
09.04.2025
$103,460
08.04.2025
$103,397
06.04.2025
$103,458
05.04.2025
$102,515
04.04.2025
$103,885
03.04.2025
$105,037
02.04.2025
$104,817
01.04.2025
$104,578
30.03.2025
$104,259
29.03.2025
$105,038
28.03.2025
$105,420
27.03.2025
$105,051
26.03.2025
$104,986
25.03.2025
$104,626
24.03.2025
$104,268
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19
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Описание Описание
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ID: 20022
ID новостройки на Realting
In CRM: 2377942
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

О комплексе

Апартаменты сдаются с отделкой под ключ, мебелью и техникой премиального класса. Отлично подойдут и для инвестиций, и для личного проживания. Среди удобств в проекте - бассейн, коворкинг, лаунж-зоны, спа, парная, места для вечеринок.

Дизайн в уютной и стильной цветовой гамме: серый, бежевый, терракотовый и синие цвета.

Находятся недалеко от пляжа Меласти. Это один из самых ухоженных и просторных пляжей на Бали, возможно даже самый привелегированный из всех.

Доходность от застройщика - от 12% годовых по договору.

Расположение и объекты поблизости

Букит, Меласти — район, который ценят за приватность, уютные рестораны с аутентичной кухней, прекрасные пляжи и места для сёрфинга.

Особенности пляжа Меласти: лазурные волны, белоснежный песок, популярные места для сёрфинга, потрясающие виды с утёсов, зелёный ландшафт и традицонные деревни.

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$100,450
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