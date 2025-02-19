Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия

Апартаменты сдаются с отделкой под ключ, мебелью и техникой премиального класса. Отлично подойдут и для инвестиций, и для личного проживания. Среди удобств в проекте - бассейн, коворкинг, лаунж-зоны, спа, парная, места для вечеринок.

Дизайн в уютной и стильной цветовой гамме: серый, бежевый, терракотовый и синие цвета.

Находятся недалеко от пляжа Меласти. Это один из самых ухоженных и просторных пляжей на Бали, возможно даже самый привелегированный из всех.

Доходность от застройщика - от 12% годовых по договору.

Расположение и объекты поблизости

Букит, Меласти — район, который ценят за приватность, уютные рестораны с аутентичной кухней, прекрасные пляжи и места для сёрфинга.

Особенности пляжа Меласти: лазурные волны, белоснежный песок, популярные места для сёрфинга, потрясающие виды с утёсов, зелёный ландшафт и традицонные деревни.